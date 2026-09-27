¿A ti también te quisieron dar asesoría financiera por TikTok o Instagram? SMV obligará a “fininfluencers” a tomar exámenes

Los mensajes que indican la compra o venta de activos específicos ingresan en el terreno de la asesoría de inversión.

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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) prevé incorporar en su agenda regulatoria de 2027 la asesoría de inversiones independiente que ofrecen algunos fininfluencers, ante el crecimiento de recomendaciones financieras difundidas en redes sociales y el riesgo que representan para quienes invierten por primera vez.

Un fininfluencer es un creador de contenido que habla sobre dinero, mercados y productos financieros en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o X.

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Puede explicar cómo funciona una acción, comparar fondos mutuos o comentar el precio de una criptomoneda. El límite aparece cuando aconseja a una persona qué activo comprar, cuánto dinero destinar o cuándo vender según su perfil y sus objetivos.

Por ejemplo, un video que explica qué es un bono puede considerarse educación financiera. Pero si el creador asegura que una persona de 25 años, con S/ 10.000 disponibles, debe comprar acciones de una empresa determinada o invertir en un fondo específico, ya se acerca a una asesoría de inversión.

La SMV busca exigir capacidades para recomendar inversiones

La SMV supervisa actualmente la asesoría de inversión que brindan las empresas bajo su ámbito. Esas entidades deben aplicar reglas de conducta y contar con profesionales que acrediten conocimientos para orientar a los clientes en operaciones con instrumentos financieros.

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El escenario es distinto para las personas independientes que construyeron audiencias en redes. De acuerdo con Semana Económica, la autoridad evalúa si corresponde crear obligaciones para quienes emiten recomendaciones de inversión sin pertenecer a una firma supervisada.

La SMV evalúa la inscripción en un registro o la aprobación de exámenes para quienes brinden consejos financieros en redes sociales.

El superintendente del Mercado de Valores, Juan Pichihua, adelantó que la próxima agenda temprana de la institución podría incluir decisiones sobre esta actividad. “Se necesita una acreditación de que cuenta con las capacidades para dar asesoría. No basta con tener un micrófono o una cámara al frente”, afirmó.

Entre las opciones figura la inscripción en un registro, la aprobación de un examen de conocimientos o la exigencia de certificaciones. La discusión apunta a que una recomendación personalizada tenga sustento técnico y considere el perfil de riesgo del cliente.

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La publicidad, la educación y la asesoría tienen reglas distintas

El debate regulatorio gira sobre tres actividades que suelen mezclarse en redes sociales:

Publicidad: ocurre cuando el creador promueve una plataforma, una empresa o un producto financiero. En ese caso, debe informar si recibió un pago, una comisión o algún beneficio por la mención.

Educación financiera: abarca contenidos generales, como una explicación sobre diversificación, inflación, riesgos de endeudamiento o funcionamiento del mercado bursátil.

Asesoría de inversiones: consiste en sugerir una operación o estrategia a partir de la situación de una persona, su tolerancia al riesgo, plazo de inversión, experiencia y capacidad de asumir pérdidas.

La distinción importa porque un mismo mensaje puede tener efectos distintos según la forma en que se presenta. Una opinión general sobre acciones tecnológicas no equivale a recomendar a un seguidor que coloque sus ahorros en una empresa determinada.

La Resolución SMV N.° 011-2026-SMV/01, vigente desde el 18 de agosto, ya reforzó las reglas para las entidades supervisadas. La norma exige que las recomendaciones personalizadas se sustenten en un perfil de riesgo documentado, con información sobre situación financiera, objetivos, conocimientos y capacidad del cliente para enfrentar pérdidas.

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La publicidad de productos financieros obliga a los creadores de contenido a transparentar si recibieron pagos o comisiones.

El foco está puesto en los inversionistas minoristas

La futura regulación buscaría reducir la distancia entre los estándares exigidos a las entidades formales y los consejos que circulan en redes. Los inversionistas minoristas pueden tomar decisiones con información incompleta o sin conocer los posibles conflictos de interés de quien emite la recomendación.

Paul Rebolledo, director ejecutivo de Tandem Finance, sostuvo para Semana Económica que se requiere “equiparar la cancha”. Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú, planteó que la norma debe separar con claridad la publicidad, la educación y la asesoría.

Emiliano Cáceres, gerente general de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú, advirtió para el mismo medio que una regulación adicional no debería desalentar a los fininfluencers. Su participación, señaló, puede acercar a más personas al mercado de valores, siempre que se establezcan límites y responsabilidades.

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