El Adam Smith Center reunió en Nueva York a varios líderes regionales y afianza a Miami como centro global de diálogo

Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU)

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El Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU) volvió a tener una participación destacada en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada la última semana en Nueva York, donde se reunieron jefes de Estado, tomadores de decisiones, empresarios y líderes de pensamiento para abordar los desafíos globales más urgentes.

La agenda incluyó conversaciones sobre inversión, libertad económica, crecimiento, cooperación regional y desarrollo institucional, lo que fortalece a Miami como uno de los principales centros globales de diálogo. Las reuniones se realizaron en formatos reducidos, con la participación de responsables de políticas públicas y representantes del sector privado. Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del centro, sostuvo que los encuentros buscaron “aprovechar la presencia en la ciudad de jefes de Estado, funcionarios, empresarios y tomadores de decisiones para generar conversaciones importantes en formatos más reducidos y propicios para el intercambio directo y sincero”.

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La programación comenzó con un desayuno junto al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, centrado en la transformación económica del país y las posibilidades que abre para los inversores. Durante la conversación se abordó el aumento de la gravitación de Guyana en el hemisferio y el reto de traducir su expansión económica en prosperidad sostenida, fortalecimiento institucional y nuevas oportunidades para la población.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, saluda a otros delegados durante un encuentro organizado por el Adam Smith Center en Nueva York (FIU)

Más tarde, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expuso sobre el desempeño económico de su país, las reformas regulatorias y el desarrollo de las zonas francas. También analizó el comercio internacional y la posibilidad de captar empresas que buscan relocalizar sus operaciones en destinos cercanos a sus mercados de consumo. El jefe de Estado identificó la estabilidad política y social, la apertura económica, la simplificación de trámites y la formación de capital humano como pilares de la estrategia para ampliar la competitividad dominicana.

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El mandatario se refirió, además, a las condiciones que, según su administración, favorecen la llegada de inversión extranjera.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dialoga con Carlos Díaz-Rosillo (FIU)

Asimismo, el centro celebró la segunda edición del Diálogo Regional de Cónyuges de Jefes de Estado, con la asistencia de María Elena Urquidi, de Bolivia; María Pía Adriasola, de Chile; Lavinia Valbonesi, de Ecuador; Lucrecia Peinado, de Guatemala; Lissette del Cid de Asfura, de Honduras, y Raquel Arbaje, de República Dominicana. La reunión incluyó debates sobre inclusión financiera, salud, nutrición y economía creativa. Las participantes compartieron las iniciativas y programas que impulsan en sus países, además de intercambiar experiencias sobre el alcance de las figuras públicas para articular proyectos con distintos sectores sociales.

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El Adam Smith Center también reunió a varias primeras damas de la región: Lucrecia Peinado (Guatemala), Lavinia Valbonesi (Ecuador), María Elena Urquidi (Bolivia), María Pía Adriasola (Chile), Raquel Arbaje de Abinader (República Dominicana), Lissette del Cid de Asfura (Honduras) y Leticia Ocampos (Paraguay)

Perú y Paraguay completaron la agenda regional del centro

El miércoles 23, el Adam Smith Center organizó una cena y un conversatorio con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. La actividad reunió a dirigentes empresariales y académicos para analizar la situación económica peruana, los desafíos de seguridad y la respuesta ante el fenómeno de El Niño.

La conversación también incluyó las prioridades de la administración peruana para atraer capital internacional y respaldar el crecimiento económico del país.

Durante la cena, Fujimori describió su plan para gobernar un país “fracturado” por la inestabilidad política: “Hoy, que llevamos 59 días en el gobierno, lo primero que quiero señalar es que tenemos un gabinete amplio. No es un gabinete que sean solo miembros de mi partido, que lo pudimos haber hecho, pero somos conscientes que hemos ganado por una diferencia de cero punto uno por ciento y que hay un país que todavía está fracturado. Y en ese esfuerzo de volver a unir a nuestro país, yo he querido armar un gabinete amplio”.

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Durante una cena organizada por el Adam Smith Center, la presidenta Fujimori describió su plan para gobernar Perú (FIU)

Y agregó: “Perú ha tenido dos carreteras. Una, la carretera del desarrollo económico y otro, un poco más complicado, la carretera de la política. Entonces, en el tema político hemos tenido varios presidentes de la República en pocos años. Lo que hemos hecho para corregir esta inestabilidad es que hace dos años cambiamos el sistema Legislativo del Perú. Después de más de treinta años de tener una sola cámara, ahora el Perú se ha convertido en un sistema bicameral. Tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto va a permitir que haya mucho más estabilidad en el Perú, que creo que para los inversionistas que hoy están acá es una señal importante”.

Carlos Díaz-Rosillo junto a Keiko Fujimori (FIU)

El jueves 24, por su parte, se llevó a cabo un desayuno junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña. El mandatario se refirió a las perspectivas económicas de su país, la educación como prioridad de gobierno y las opciones para sumar inversiones y ampliar los vínculos de cooperación regional.

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Santiago Peña elogió a Donald Trump y fijó posición sobre América Latina, durante un cónclave organizado por el Adam Smith Center (FIU)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center (FIU)

Durante su exposición de casi una hora, Peña explicó su agenda de gobierno, reiteró su confianza en el sistema internacional y repasó la actual situación política en América Latina: “Perdimos en Uruguay a un gran aliado como Luis Lacalle, pero no no puedo decir algo diferente de Yamandú (Orsi), porque es una persona con quien tengo una excelente relación, que es típico de esa política uruguaya muy estable, centro, centroizquierda, pero una izquierda que es muy abierta y que con quien se puede hablar. Brasil es siempre Brasil, indistintamente quién sea. Estamos ahora a días de unas elecciones en Brasil el 4 de octubre, y yo le soy honesto, yo soy un experto en Brasil, porque nosotros tenemos que saber qué ocurre en Brasil, es nuestro mayor socio comercial y Brasil es un continente, son doscientos veinte millones de habitantes. Y pensar que el país cambia porque tiene un presidente, eso no es así. Es una estructura gigantesca con fuerzas centrífugas que muchas veces no van en la misma dirección. Y más recientemente ver la llegada de Keiko (Fujimori), que es una historia de lucha en Perú. Y Abelardo de la Espriella en Colombia, acompañado de una gran persona como José Manuel Restrepo, que está acá de visita, acá trabajando en Nueva York, representando, porque Abelardo hizo un compromiso de no salir de Colombia. Ciertamente yo celebro todos estos cambios en América Latina”.

Los encuentros dejaron en el centro de la discusión asuntos vinculados con la competitividad, la inversión internacional y la coordinación hemisférica entre gobiernos, empresas e instituciones académicas.

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