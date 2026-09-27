A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Instagram ADT.

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Hoy, domingo 27 de septiembre, Sporting Cristal y ADT completarán la serie de semifinales de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se jugará en el estadio Unión Tarma, donde el cuadro local intentará aprovechar su condición de anfitrión frente a un rival que llega con tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura. La llave se definirá con un segundo partido programado para el jueves 1 de octubre en el estadio Alberto Gallardo.

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por semifinales de Copa de la Liga 2026

El compromiso comenzará a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile y Venezuela iniciará a las 16:15; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a las 17:15. En Miami, ciudad que se rige por el horario del este de Estados Unidos, el inicio está previsto para las 16:15. En España se verá a las 22:15. La programación corresponde al partido de ida de una eliminatoria que, a diferencia de las rondas anteriores, se resolverá después de dos encuentros.

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Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por semifinales de Copa de la Liga 2026

La transmisión estará disponible en Bicolor+ premium a través de la plataforma TV360, la única alternativa para sintonizar el compromiso. Los usuarios pueden ubicar la plataforma desde un buscador, completar el registro solicitado y comprobar las condiciones vigentes antes del inicio. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá la cobertura del choque, con la antesala, el minuto a minuto, los goles y las incidencias que se produzcan en Tarma.

Programación de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Bicolor + premium.

Sporting Cristal vuelve a engranar

Sporting Cristal accedió a la semifinal luego de imponerse por 4-1 a Sport Huancayo en los cuartos de final. Ese resultado le permitió instalarse entre los cuatro equipos que continúan en carrera por el trofeo, en una competencia que mantiene las semifinales como la única fase con partidos de ida y vuelta.

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El equipo dirigido por Roberto Mosquera también llega con impulso desde la Liga 1. En su presentación más reciente por el Clausura, venció 3-1 a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo, con tantos de Rafael Lutiger, Luis Iberico y Michael Hoyos. Aquella victoria representó su tercer éxito seguido y lo mantuvo en la pelea por los primeros puestos.

Mosquera no contará con Yoshimar Yotún ni Miguel Araujo, convocados por la selección peruana para la fecha FIFA. Las ausencias reducen las opciones del técnico para armar el once en Tarma, aunque el plantel conserva la aspiración de competir en los dos frentes: el Clausura y la Copa de la Liga.

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El cuadro 'celeste' logró su tercera victoria al hilo en el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

ADT ganó por primera vez en el Clausura

ADT obtuvo su boleto tras derrotar 2-0 a CD Moquegua, una victoria que evitó una definición por penales y le aseguró un lugar entre los cuatro semifinalistas. El cuadro de Tarma recibirá a Cristal después de una campaña irregular en el Clausura, aunque su último resultado modificó el escenario inmediato.

El martes 23 de septiembre, los dirigidos por Víctor Rivera consiguieron su primera victoria en el Torneo Clausura al superar 2-1 a Cienciano en el estadio Unión Tarma. El equipo comenzó en desventaja por un gol de Kevin Becerra, pero Jhon Narváez marcó dos veces, a los 67 y 90 minutos, y selló la remontada. Con ese antecedente, ADT buscará trasladar su reacción reciente a la serie ante los rimenses.

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El primer duelo dejará abierta la definición para la revancha en Lima. Sporting Cristal ejercerá la localía el 1 de octubre, en un calendario condicionado por la actividad de la selección. Para ADT, el desafío consiste en sostener el orden que mostró ante CD Moquegua y aprovechar el respaldo de público. Para los capitalinos, la meta será lograr ventaja para afrontar el duelo decisivo de la vuelta.