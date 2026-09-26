Estados Unidos

Durante una cena organizada por el Adam Smith Center, la presidenta Fujimori describió su plan para gobernar Perú

La presentación de Keiko Fujimori ocurrió durante la Asamblea General de la ONU, adonde dio su primer discurso como jefa de Estado y participó del Escudo de las Américas, una iniciativa de Trump para enfrentar al crimen organizado en la región

Una mujer con vestido blanco habla por micrófono tras un podio, flanqueada por la bandera de Perú y la de Estados Unidos
Keiko Fujimori
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(Desde Nueva York, Estados Unidos) Keiko Fujimori fue protagonista política en la Asamblea General de la ONU por su calidez personal y su pasión para argumentar que Perú ha iniciado un nuevo capítulo en la historia de América Latina.

La presidenta peruana mantuvo reuniones con inversionistas y banqueros, fijó posición geopolítica cuando le tocó hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas, y participó de la segunda sesión del Escudo de las Américas, una iniciativa de Donald Trump para combatir al crimen organizado en la región.

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En este contexto, Keiko Fujimori disertó en una cena organizada por The Adam Smith Center, que tuvo lugar en el Club Harvard de Nueva York.

Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del prestigioso centro de estudios, presentó a la mandataria peruana, que durante una hora describió su plan para gobernar un país que atravesó incontables crisis políticas.

Un hombre con traje sonríe con la mano en el pecho ante un podio con micrófono, entre las banderas de Perú y Estados Unidos
Carlos Díaz-Rosillo, director fundador de The Adam Smith Center for Economic Freedom, durante la presentación de Keiko Fujimori en el club Harvard, (New York, Estados Unidos)

Keiko Fujimori, frente a una influyente audiencia internacional, sostuvo lo siguiente

-“Lo primero que les quiero decir es que fue un reto enorme llegar a la presidencia. No es un privilegio, es una responsabilidad muy grande. Yo a los 19 años, en el medio de un divorcio doloroso, me invitaron a ser primera dama. Mi primera respuesta fue decir que no, pero es mi mamá la que me convenció a aceptar esa responsabilidad. A esa corta edad aprendí el sentido del deber. Y hoy estoy acá con toda esa enseñanza de todos estos años, con mucho amor por mi país de ser presidenta del Perú”.

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-“Me costó cuatro intentos, 15 años de mi vida, 15 años en el que siempre me dijeron que no se podía. Pero quiero decirles que yo no me rindo, y que sobre todo, creo que cuando uno se enfoca, persevera y se mantiene disfrutando del camino, los objetivos se consiguen”.

-“Hoy, que llevamos 59 días en el gobierno, lo primero que quiero señalar es que tenemos un gabinete amplio. No es un gabinete que sean solo miembros de mi partido, que lo pudimos haber hecho, pero somos conscientes que hemos ganado por una diferencia de cero punto uno por ciento y que hay un país que todavía está fracturado. Y en esas, en ese esfuerzo de volver a unir a nuestro país, yo he querido armar un gabinete amplio”. Y eso es lo primero que he querido hacer: un gabinete técnico, pero un gabinete que represente a muchos sectores del Perú.

-“Lo segundo es que hoy sabemos que el Perú ha tenido dos carreteras. Una, la carretera del desarrollo económico y otro, un poco más complicado, la carretera de la política. Entonces, en el tema político hemos tenido varios presidentes de la República en pocos años. Lo que hemos hecho para corregir esta inestabilidad es que hace dos años cambiamos el sistema Legislativo del Perú. Después de más de treinta años de tener una sola cámara, ahora el Perú se ha convertido en un sistema bicameral. Tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto va a permitir que haya mucho más estabilidad en el Perú, que creo que para los inversionistas que hoy están acá es una señal importante”.

Dos hombres en traje y corbata sentados frente a una pared de madera en un salón
Daniel Hadad, Fundador y CEO de Infobae junto a Diaz-Rosillo durante la exposición de Keiko Fujimori, (New York, Estados Unidos)

-”Y en los temas económicos, creo que la primera gran señal que dimos una vez que salieron los resultados fue ir al Banco Central de Reserva a invitar a Julio Velarde para que se quede liderando el banco cinco años más. La semana pasada ha sido ratificado por el Senado y creo que esa es una excelente señal para la política monetaria del Perú”.

-“El tema de la seguridad, no es ajeno ni exclusivo ni excluyente del Perú. Es un tema que lamentablemente está afectando a toda la región en Latinoamérica. Hoy, las bandas criminales, la delincuencia, no respeta fronteras, no tiene ideología, no tiene uniforme. Porque el Perú sabe lo que significa recuperar el orden. Y si algo puedo decir es que los peruanos derrotamos a Sendero Luminoso y el MRTA. Pudimos vivir en paz. Y eso es lo que la población está pidiendo nuevamente, volver a recuperar el orden. Yo les puedo decir que me apellido Fujimori y por lo tanto el Perú va a recuperar la paz y la tranquilidad”.

-“El segundo gran reto que tenemos es enfrentar el fenómeno El Niño. Y lamentablemente, los gobiernos pasados no han avanzado nada. Hemos tomado las riendas del Poder Ejecutivo y hemos empezado literalmente de cero. Pero yo no soy de las personas que me quejo. Yo soy de las personas que avanzo, ¿no? Y entonces, hemos determinado de los mil novecientos puntos críticos que hay, estamos priorizando seiscientos, de los cuales ya estamos avanzando en las regiones más importantes, no solamente la limpieza de los cauces en la costa de nuestro país, sino también apoyando a las comunidades en las zonas altoandinas que están padeciendo de sequías".

Una mujer de cabello negro corto y chaqueta blanca mira hacia arriba con una sonrisa ligera
Keiko Fujimori, presidenta del Perú, durante la cena organizada por The Adam Smith Center, (New York, Estados Unidos)

Cuando terminó su exposición, Keiko Fujimori aceptó preguntas de los invitados por The Adam Smith Center. Hubo un interrogante que vinculó la estabilidad política con los desafíos para invertir en Perú.

Fujimori dio una respuesta que sirvió para confirmar su plan de gobierno y su perspectiva acerca del ejercicio del poder.

“A lo largo de nuestra vida política, por supuesto que hemos defendido la Constitución y ahí consta en todas nuestras votaciones. Yo siempre voy a ser coherente con lo que pienso y con lo que digo. El Perú necesita de un sector privado que participe activamente. El motor de la economía del Perú, un veinte por ciento depende del sector público y haremos que sea más eficiente, pero el ochenta por ciento del motor depende de ustedes. Y por eso estoy acá, para pedirles que sigan apostando por el Perú. A los que están evaluando, los invito a que vengan y les agradezco profundamente por esta oportunidad”

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