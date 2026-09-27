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Gol escalofriante de Alianza Atlético: jugador anotó y sufrió dura lesión en duelo ante Sport Boys por Copa de la Liga 2026

Román Suárez consiguió el segundo tanto de los ‘churres’, pero en la siguiente jugada padeció de un alarmante golpe que le impidió continuar en el campo

Un gol que costó caro. Así fue la anotación de Román Suárez para darle la vuelta al marcador frente a Sport Boys. Un acto de valentía que terminó con el jugador siendo atendido por el cuerpo médico | América TV
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Sport Boys se medía en condición de local ante Alianza Atlético en el marco de la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Desde el principio, fueron los dueños de casa los que lograron abrir el marcador a través de José Davey, aunque luego la visita reaccionó y pudo empatarlo por intermedio de José Ingratti. En seguida llegó el tanto de Román Suárez, quien sufrió una dura lesión en la jugada próxima a su ejecución.

Esta acción se llevó a cabo a los 28 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Federico Urciuoli fueron de menos a más en el transcurso de la contienda y se hicieron con el balón. Justamente, José Luján filtró un pase para Stefano Fernández que se proyectó por la banda derecha.

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El lateral tocó con Jorge del Castillo, que le devolvió la pelota y después Fernández sacó un centro que fue desviado por Luciano Zambrano. Jesús Mendieta cobró el tiro de esquina y envió el esférico mediante un centro que se fue cerrando, pero que encontró bien ubicado a Gustavo Dulanto para el despeje.

Ariel Muñoz recuperó el balón y se lo entregó a Mendieta, que volvió a lanzarlo al corazón del área de Sport Boys. Luján pivoteó con Román Suárez, quien se metió con toda su humanidad y tras anotar con su pierna izquierda, la canilla derecha impactó con fuerza contra el poste del arco defendido por Jeferson Nolasco.

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El pivoteo de José Luján y el accidentado gol de Román Suárez para Alianza Atlético ante Sport Boys.
El pivoteo de José Luján y el accidentado gol de Román Suárez para Alianza Atlético ante Sport Boys.

Posterior a su gol, Román Suárez evidenció con gestos de dolor al malestar en su canilla derecha, haciendo señas de auxilio para que sea atendido rápidamente. Sus compañeros fueron a ver lo que le sucedía mientras también solicitaron el respaldo del cuerpo médico.

En un principio no se apreciaba si era la rodilla o la canilla, pero finalmente el comentarista de Bicolor+, Gustavo Peralta, dio a conocer que se trataba de un golpe en la canilla. “Ahí tiene como un corte e incluso le ha raspado, por eso el grito de dolor de parte de Román Suárez. Es un golpe doloroso”, indicó según las imágenes mostradas en la transmisión.

A raíz de esta situación de la salida obligatoria del defensa argentino, el técnico de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, optó por llamar a Williams Guzmán para que ingrese a la cancha del estadio Miguel Grau del Callao. Suárez, en tanto, en un inicio fue retirado en camilla, pero luego fue asistido por dos auxiliares médicos hasta el banco de la escuadra ‘norteña’ para continuar con su atención.

Román Suárez siendo atendido por los auxiliares médicos de Alianza Atlético tras el duro golpe en la canilla en el duelo ante Sport Boys. - captura: Bicolor+
Román Suárez siendo atendido por los auxiliares médicos de Alianza Atlético tras el duro golpe en la canilla en el duelo ante Sport Boys. - captura: Bicolor+

Por ahora, desde Alianza Atlético no ha habido un pronunciamiento acerca de la gravedad de la lesión de Román Suárez, de ahí que se espera que en los próximos días haya un comunicado oficial. Eso sí, no se descarta que el zaguero de 25 años quede fuera de las canchas por un periodo extenso.

Actualidad de Alianza Atlético

Alianza Atlético ha ido de menos a más en la Liga 1 2026, ya que en el Torneo Apertura acabó en el octavo puesto y en el Clausura se encuentra en la cuarta casilla con 19 puntos, los mismos que Sporting Cristal, pero debajo por diferencia de goles, y a tres del líder Deportivo Garcilaso.

El DT Federico Urciuoli ha sabido darle un buen funcionamiento al conjunto ‘churre’ para obtener un cupo a un torneo internacional el próximo año. En la tabla acumulada está en el octavo lugar y, de seguir por la senda positiva, lograría su cometido.

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