Perú

Michelle Onetto reaparece y hace mea culpa tras acusaciones de bullying en su etapa escolar: “Lo siento sinceramente”

La creadora de contenido rompió su silencio, una vez más, luego de negar haber sido la causante de bullying de Marina Gold y más excompañeras de colegio Liceo Naval Almirante Guise

Captura dividida de una joven con sudadera gris y gafas sobre la cabeza que habla gesticulando frente a una cama
Michelle Onetto se refiere a las acusaciones de acoso escolar correspondientes a su etapa académica mediante una publicación en video.
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Michelle Onetto, conocida en redes sociales como Ñengo y exintegrante de Zaca TV, publicó este domingo 27 de septiembre un video en TikTok en el que pidió disculpas y reconoció actitudes que calificó como impulsivas y burlonas durante su adolescencia. El pronunciamiento llegó luego de que varias exalumnas del Liceo Naval Almirante Guise relataran presuntos episodios de bullying ocurridos en distintos años.

La creadora de contenido había negado en un primer momento ser la responsable de las cuentas y publicaciones desde las que Marina Gold afirmó haber recibido amenazas, insultos y hostigamiento cuando estudiaba en el colegio. Onetto sostuvo entonces que usuarios de redes sociales habían vinculado su nombre con una cuenta que, según dijo, no le pertenecía.

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Gold había relatado que sufrió comentarios clasistas, burlas por su apariencia y mensajes ofensivos durante los tres años en los que asistió a esa institución educativa. La streamer difundió capturas de publicaciones que, de acuerdo con su versión, buscaban exponerla y humillarla ante otros estudiantes.

Captura de pantalla dividida que muestra a dos mujeres y un titular informativo del programa de televisión Magaly TV La Firme
Marina Gold se pronuncia en televisión sobre las declaraciones de Michelle Onetto tras acusarla de acoso escolar durante su etapa escolar en el Liceo Naval.

Tras aquella respuesta inicial, Marina Gold volvió a referirse al caso en el programa de Magaly Medina y reafirmó que Ñengo había participado en el acoso que denunció. Las acusaciones motivaron reacciones en redes sociales y algunas marcas y agencias comunicaron que se desvinculaban de la exintegrante de Zaca TV.

Ñengo afirmó que sus acciones de adolescente tuvieron impacto en otras personas

En su nueva aparición, Onetto señaló que decidió expresarse sin intermediarios y con sus propias palabras. “Quiero dirigirme a todas las personas a las que durante esa etapa de mi vida yo hice sentir mal, incomodé o lastimé incluso, si es que fue con palabras. Lo siento sinceramente”, afirmó.

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La influencer reconoció que no tuvo una conducta adecuada durante su etapa escolar. “Yo fui una adolescente impulsiva, una adolescente burlona, que muchas veces no medía ni mis palabras ni mis acciones y mucho menos cómo esto podía hacer sentir a los demás”, sostuvo en el video.

La creadora de contenido Michelle Onetto publicó un video en redes sociales en el que aborda señalamientos relacionados con su etapa escolar. En la grabación expresa disculpas hacia las personas afectadas por sus comportamientos del pasado y hace referencia a su proceso de crecimiento personal.

También afirmó que, a los 23 años, identifica una diferencia entre su comportamiento actual y el que tuvo entre los 14 y 17 años. “He crecido, me he equivocado y de hecho la he cag*** muchísimas veces”, expresó. Según explicó, asumió las consecuencias de sus errores y extrajo aprendizajes de esas experiencias.

Onetto indicó que entiende que las denuncias hayan despertado recuerdos dolorosos en otras personas. “Me da muchísima pena y mucha vergüenza que a través de mis acciones de esa época alguien pueda sentirse representado por una experiencia de dolor, humillación o bullying”, manifestó.

La creadora de contenido remarcó que su mensaje no busca borrar lo ocurrido ni modificar cómo pudieron sentirse quienes se consideren afectadas. “Nada de lo que diga hoy en este video borra mi actuar del pasado”, dijo.

Captura de pantalla de un video de TikTok donde una mujer habla frente a la cámara junto a una sección lateral de comentarios
Michelle Onetto publica un video en la red social TikTok para abordar las acusaciones de acoso escolar planteadas en su contra.

Además, extendió sus disculpas a las personas de su entorno que, según señaló, resultaron afectadas por las acusaciones sin haber tenido responsabilidad en los hechos. Al cierre de su mensaje, pidió perdón “a cualquier persona que de manera consciente o inconsciente se haya sentido afectada” por su comportamiento de entonces.

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