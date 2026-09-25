Perú

San Miguel acusa a la MML de usar cierre de Arena 1 para impulsar construcción de recinto para conciertos en Parque de las Leyendas

La comuna distrital cuestionó que la Municipalidad de Lima retomara el proyecto de Arena Lima tras la cancelación del show de Robbie Williams

Arena Lima: el proyecto para construir un recinto de espectáculos en el Parque de las Leyendas avanza tras aprobación del Concejo de Lima| Proyecto Arena Lima
Arena Lima: el proyecto para construir un recinto de espectáculos en el Parque de las Leyendas.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cuestionó a la Municipalidad de San Miguel por la clausura de Arena 1, medida que derivó en la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams el pasado jueves 24 de septiembre.

El pronunciamiento de la MML se difundió después de que la municipalidad distrital cerrara el local de la Costa Verde por deficiencias en las vías de evacuación. La entidad limeña sostuvo que verifica la seguridad, estabilidad de estructuras, sistema eléctrico, rutas de evacuación y otros riesgos conforme al Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM.

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No obstante, precisó que esas inspecciones no equivalen a una autorización para realizar conciertos, pues la competencia para otorgar permisos corresponde a cada municipalidad distrital. En ese contexto, pidió coordinación entre autoridades para actividades de convocatoria.

Asimismo, la comuna metropolitana aprovechó para volver a poner en discusión el proyecto Arena Lima, planteado para las inmediaciones del Parque de las Leyendas.

La institución indicó que busca mantener la llegada de artistas internacionales y permitir la asistencia del público bajo condiciones de prevención y seguridad. Su mensaje incluyó referencia al proyecto que San Miguel desestimó.

“Rechazamos toda acción que vaya en desmedro de la imagen de Lima a cargo de municipios distritales como San Miguel, que lejos de promover recintos idóneos para espectáculos de este nivel, desestimó el proyecto de Arena Lima promovido por la MML bajo supuestos infundados”, se lee en el comunicado difundido.

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Comunicado de la MML.
Comunicado de la MML.

San Miguel cuestiona el proyecto Arena Lima por el tránsito y el impacto en el zoológico

Tras este pronunciamiento, el gerente municipal de San Miguel, Jorge Román, manifestó que la MML “está aprovechando esta situación para promocionar su Arena Lima en el Parque de las Leyendas”.

En diálogo con Exitosa, sostuvo que el cierre de Arena 1 expuso las dificultades que pueden aparecer cuando un recinto reúne a asistentes cerca de vías con circulación vehicular.

El funcionario no cuestionó la clausura del espacio donde se programó el espectáculo de Robbie Williams, sino el uso posterior del caso en el debate sobre la propuesta. Según explicó, la zona elegida para el Arena Lima soporta actividad urbana cotidiana y concentra tránsito incluso sin eventos.

El gerente municipal afirmó que basta recorrer las vías cercanas al parque para advertir la congestión existente. “A cualquier persona o usuario que pase por esos lugares, cualquiera de esas vías identifica que, en un día normal, ya hay un tráfico excesivo y no sé qué cosa es lo que pretende Lima en ese sentido”, manifestó.

También expresó preocupación por las especies que viven en el Parque de las Leyendas. Para Román, los eventos masivos en sus inmediaciones pueden afectar la tranquilidad de los animales.

“Si ya en una vía rápida se produce este tema por el aforo, por ningún motivo se puede aperturar este lugar porque no solo afecta en el tema urbanístico, sino la tranquilidad de los animales, una serie de especies singulares que se verían perjudicadas”, afirmó. Por último, pidió evaluar los efectos sobre tránsito y especies del parque antes de habilitar conciertos en esa zona.

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