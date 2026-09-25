San Miguel: Las fallas en Arena 1 que llevaron a la clausura y dejaron sin concierto a los fans de Robbie Williams

Arena 1 se encuentra ubicado en la Costa Verde. (Foto: Captura de Facebook)

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La segunda presentación de Robbie Williams en Lima, programada para este jueves 24 de septiembre a las 21:00, fue cancelada horas antes de su inicio tras la clausura de Arena 1.

La Municipalidad de San Miguel tomó la decisión después de revisar las incidencias registradas durante el recital anterior, realizado el miércoles 23, dentro de la gira Britpop LATAM Tour 2026.

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La suspensión afectó la fecha que originalmente se anunció primero y cuyas entradas se agotaron antes de que la producción habilitara una función adicional para la víspera. Parte del público ya esperaba en los exteriores del recinto o se dirigía a la Costa Verde cuando conoció la decisión. La comuna señaló que actuó tras detectar problemas vinculados con la seguridad y los protocolos de salida.

El gerente municipal Jorge Román explicó que la autorización se basó en informes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y del Ministerio del Interior (Mininter), que consideraron viable un aforo de 30.400 asistentes.

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“En el papel todo guardaba correlación”, declaró. No obstante, sostuvo que la aplicación del dispositivo se apartó de lo señalado en esos documentos y que el personal de fiscalización identificó incidencias durante la salida del público.

La Municipalidad de San Miguel se ratifica en su decisión de clausurar el local Arena 1, lo que impide la realización del concierto de Robbie Williams. El gerente municipal explica que los promotores no garantizaron las condiciones de seguridad. | Canal N

El cierre del puente Belén y la falta de canalización fueron las principales observaciones

Uno de los puntos centrales fue el cierre del puente Belén, una de las cuatro rutas previstas para evacuar a quienes asistieron a Arena 1. Román afirmó que la municipalidad atribuye de manera preliminar el bloqueo a la organizadora. “La empresa promotora ha, sospechamos que ellos han sido los que han clausurado en su momento este puente”, manifestó. La comuna exigió retirar las rejas y reabrir el paso cuando tomó conocimiento de la situación.

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El subgerente de Tránsito, Óscar Cáceres, precisó que el plan incluía las subidas Gamarra e Independencia, el puente Belén y 40 buses dentro del recinto, con capacidad para trasladar a 2.500 personas. Según su explicación, la distribución de asistentes falló. “Internamente la canalización ha fallado. No hicieron la canalización adecuada de las personas, lo cual ha generado que la masa crítica salga por una sola ruta”, sostuvo.

La municipalidad señaló que la concentración hacia la subida Independencia provocó la saturación del puente Belén. También indicó que las vías auxiliares de la Costa Verde se cerraron dentro de un esquema coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque esa medida no suprimía las cuatro alternativas de evacuación. Para Román, el cierre de una salida redujo las posibilidades de desplazamiento previstas y obligó a intervenir en el momento.

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La Municipalidad de San Miguel cancela el concierto de Robbie Williams y clausura el local Arena 1 tras registrarse graves fallas de seguridad. Imágenes muestran el caos generado por el cierre de un puente peatonal, que obligó a los asistentes a evacuar por rutas peligrosas. | CanalN

Indecopi supervisa las opciones para quienes compraron entradas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que supervisa las medidas de One Entertainment S.A.C. y exigió información clara, completa y oportuna sobre una eventual reprogramación o devolución de entradas.

Esto incluye informar si el espectáculo podrá realizarse en una nueva fecha. En caso de que los consumidores opten por recuperar el dinero pagado, la empresa deberá comunicar cuál será el procedimiento de devolución habilitado y cumplir con los plazos que correspondan.

La entidad no precisó un mecanismo específico ni un calendario para los reembolsos, debido a que esa información debe ser establecida y comunicada por el organizador.

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