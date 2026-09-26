Perú

Elecciones 2026: miembros de mesa tendrán su última capacitación este domingo 27 de septiembre

La ONPE abrirá más de cuatro mil locales en el país antes de los comicios del 4 de octubre para la formación presencial y virtual para titulares y suplentes

Un grupo de personas sentadas en semicírculo escucha a dos instructoras junto a cajas de cartón marcadas con la sigla ONPE
Especialistas de la ONPE capacitan a miembros de mesa en un aula con material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales en Perú. (ONPE)
Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este domingo 27 de septiembre la última capacitación para miembros de mesa antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La jornada se desarrollará de 8:00 a 13:00 en más de cuatro mil locales del país y estará dirigida a titulares y suplentes.

Los especialistas electorales explicarán las tareas de instalación, sufragio y escrutinio. Cada participante podrá practicar con cédulas, actas y otros materiales similares a los que se usarán el 4 de octubre. La ONPE señaló que esta preparación busca que quienes integren las mesas conozcan la secuencia de procedimientos desde la apertura hasta el cierre de la votación.

PUBLICIDAD

Lima y Callao concentrarán 17 puntos de capacitación

En Lima Metropolitana, la capacitación tendrá seis sedes en el Cercado de Lima, entre ellas los colegios General José del Carmen Marín Arista, Juana Infantes Vera, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Ramón Espinosa y Argentina. También estarán habilitados la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el jirón Cañete, y otros puntos de atención definidos para la jornada.

En el Callao, habrá once locales, incluidos los colegios Néstor Gambeta Bonatti, Augusto Cazorla, César Vallejo, Nuestra Señora de las Mercedes, Sor Ana de los Ángeles y San Juan Macías. La relación incorpora además a Julio Ramón Ribeyro, Dos de Mayo, José María Arguedas, Sarita Colonia y una sede de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la avenida Néstor Gambeta.

PUBLICIDAD

Quienes no puedan acudir el domingo tienen la opción de recibir formación en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales y en dependencias instaladas en distritos y centros poblados. La entidad también mantiene disponible la plataforma virtual ONPEduca, donde los usuarios acceden a contenidos de capacitación. Los locales de cada zona pueden consultarse en la página electoral de la ONPE.

Los manuales indican que los miembros de mesa deben llegar a las 6 de la mañana. El presidente administra las cédulas, otro integrante registra la “lista de electores” y el tercero custodia el ánfora. Tras el voto de los miembros presentes, corresponde el turno de los personeros que sufragan en esa mesa y, después, el de los ciudadanos. La instalación de mesa, el sufragio y el escrutinio forman parte de los ejercicios previstos.

Un grupo de personas sentadas en un aula revisa documentos sobre las mesas junto a una cabina de votación y una caja electoral.
La ONPE realizó la primera jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en más de 4.000 instituciones educativas del país. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención preferente e incentivo económico forman parte de la preparación

La capacitación también aborda la atención preferente para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y electores con discapacidad. La ONPE dispone que estas personas sean atendidas antes que el resto de la fila.

Si un ciudadano requiere apoyo, puede ingresar a la cámara secreta con alguien de su confianza. En Lima Metropolitana y el Callao, quienes tengan discapacidad visual pueden solicitar una plantilla Braille al personal electoral.

La entidad elaboró manuales distintos según los modelos de cédula que se aplicarán en los comicios. El material está disponible en el portal de capacitación para miembros de mesa.

Allí figuran las instrucciones para cada fase y los elementos que se emplearán durante la jornada electoral. Los participantes pueden revisar esos documentos antes del domingo para resolver dudas sobre sus funciones.

Quienes ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de S/ 165. Para cobrarlo, deben registrarse en la plataforma de compensación económica y elegir entre una cuenta en BCP, BBVA o Scotiabank, la billetera digital Yape o una ventanilla del Banco de la Nación.

La consulta sobre la designación, la credencial y el local de votación está habilitada en el servicio electoral de la ONPE para los ciudadanos registrados en el padrón correspondiente de cada distrito.

Temas Relacionados

Elecciones 2026ONPEERM 2026Miembros de mesaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

En Florida, la ‘bicolor’ desafiará a un dueño de casa que intenta revolucionarse después de una accidentada participación mundialista. Sigue las incidencias del encuentro

Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Gol de Justin Ellis en Perú vs Estados Unidos tras error en defensa de Oliver Sonne en partido amistoso por fecha FIFA 2026

A los 3′ minutos de iniciado el partido, el último organizador de la Copa del Mundo encarriló la ventaja con la anotación de un debutante, señalado como la gran promesa de la Major League Soccer

Gol de Justin Ellis en Perú vs Estados Unidos tras error en defensa de Oliver Sonne en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

El show del argentino que se realizará el 1 de octubre pasará al anfiteatro del Parque de la Exposición tras la clausura de Arena 1.

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Partido amistoso de Perú vs Estados Unidos no será transmitido por Movistar TV APP: la plataforma de streaming que emitirá el encuentro

A través de un anuncio en la aplicación de la cableoperadora, se detalla que no lograron “un acuerdo con el canal” e indicaron a sus usuarios que sintonicen la señal por cable

Partido amistoso de Perú vs Estados Unidos no será transmitido por Movistar TV APP: la plataforma de streaming que emitirá el encuentro

Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: Canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Los elencos de Mano Menezes y Mauricio Pochettino medirán fuerzas en el Interco Stadium. Revisa cómo seguir el compromiso en vivo

Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: Canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

Fiscalía pide autorización para formalizar investigación contra María Caruajulca por ocultar proceso penal

Denuncian penalmente a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora general del Estado

Patricia Juárez no apoya a Samuel Daza y confirma que le pidió disculpas a Rafael López Aliaga

JNJ publica los 12 postulantes para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Marcas se desvinculan de colaboraciones con Michelle Onetto luego de acusaciones de bullying en Liceo Naval

Productora anuncia reprogramación de segundo concierto de Robbie Williams en Lima

Perú perdió el ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos: Venezuela campeonó y dejó en segundo lugar al ceviche peruano

‘La mujer de negro’ llega a Lima: Alberto Isola y Nicolás Galindo protagonizan clásico inglés de suspenso

DEPORTES

Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú 1-1 Estados Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Gol de Justin Ellis en Perú vs Estados Unidos tras error en defensa de Oliver Sonne en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Partido amistoso de Perú vs Estados Unidos no será transmitido por Movistar TV APP: la plataforma de streaming que emitirá el encuentro

Dónde ver Perú vs Estados Unidos HOY: Canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos HOY: titulares confirmados del partido amistoso por fecha FIFA 2026