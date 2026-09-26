Elecciones 2026: miembros de mesa tendrán su última capacitación este domingo 27 de septiembre

Especialistas de la ONPE capacitan a miembros de mesa en un aula con material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales en Perú. (ONPE)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este domingo 27 de septiembre la última capacitación para miembros de mesa antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La jornada se desarrollará de 8:00 a 13:00 en más de cuatro mil locales del país y estará dirigida a titulares y suplentes.

Los especialistas electorales explicarán las tareas de instalación, sufragio y escrutinio. Cada participante podrá practicar con cédulas, actas y otros materiales similares a los que se usarán el 4 de octubre. La ONPE señaló que esta preparación busca que quienes integren las mesas conozcan la secuencia de procedimientos desde la apertura hasta el cierre de la votación.

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Lima y Callao concentrarán 17 puntos de capacitación

En Lima Metropolitana, la capacitación tendrá seis sedes en el Cercado de Lima, entre ellas los colegios General José del Carmen Marín Arista, Juana Infantes Vera, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Ramón Espinosa y Argentina. También estarán habilitados la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el jirón Cañete, y otros puntos de atención definidos para la jornada.

En el Callao, habrá once locales, incluidos los colegios Néstor Gambeta Bonatti, Augusto Cazorla, César Vallejo, Nuestra Señora de las Mercedes, Sor Ana de los Ángeles y San Juan Macías. La relación incorpora además a Julio Ramón Ribeyro, Dos de Mayo, José María Arguedas, Sarita Colonia y una sede de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la avenida Néstor Gambeta.

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Quienes no puedan acudir el domingo tienen la opción de recibir formación en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales y en dependencias instaladas en distritos y centros poblados. La entidad también mantiene disponible la plataforma virtual ONPEduca, donde los usuarios acceden a contenidos de capacitación. Los locales de cada zona pueden consultarse en la página electoral de la ONPE.

Los manuales indican que los miembros de mesa deben llegar a las 6 de la mañana. El presidente administra las cédulas, otro integrante registra la “lista de electores” y el tercero custodia el ánfora. Tras el voto de los miembros presentes, corresponde el turno de los personeros que sufragan en esa mesa y, después, el de los ciudadanos. La instalación de mesa, el sufragio y el escrutinio forman parte de los ejercicios previstos.

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La ONPE realizó la primera jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en más de 4.000 instituciones educativas del país. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención preferente e incentivo económico forman parte de la preparación

La capacitación también aborda la atención preferente para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y electores con discapacidad. La ONPE dispone que estas personas sean atendidas antes que el resto de la fila.

Si un ciudadano requiere apoyo, puede ingresar a la cámara secreta con alguien de su confianza. En Lima Metropolitana y el Callao, quienes tengan discapacidad visual pueden solicitar una plantilla Braille al personal electoral.

La entidad elaboró manuales distintos según los modelos de cédula que se aplicarán en los comicios. El material está disponible en el portal de capacitación para miembros de mesa.

Allí figuran las instrucciones para cada fase y los elementos que se emplearán durante la jornada electoral. Los participantes pueden revisar esos documentos antes del domingo para resolver dudas sobre sus funciones.

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Quienes ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de S/ 165. Para cobrarlo, deben registrarse en la plataforma de compensación económica y elegir entre una cuenta en BCP, BBVA o Scotiabank, la billetera digital Yape o una ventanilla del Banco de la Nación.

La consulta sobre la designación, la credencial y el local de votación está habilitada en el servicio electoral de la ONPE para los ciudadanos registrados en el padrón correspondiente de cada distrito.