Más de 10 empresas ofrecen 1.000 vacantes durante feria laboral en Trujillo

Sheput resaltó la necesidad de ampliar las oportunidades de empleo formal para jóvenes y acercarlas a quienes buscan trabajo. Foto: Andina

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Más de 10 empresas participaron en una feria laboral realizada en Trujillo, donde se ofrecieron más de 1.000 puestos de trabajo para ciudadanos interesados en incorporarse al mercado laboral. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) como parte de una agenda enfocada en ampliar las oportunidades de empleo y fortalecer la empleabilidad.

La jornada se desarrolló desde las 9:30 a. m. en la plazuela El Recreo y contó con la participación del ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien recorrió los espacios instalados junto al diputado de La Libertad, Geanmarco Quezada; la superintendenta de Sunafil, Evelin Coloma; y la gerenta regional de Trabajo, Melissa Reyes.

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Feria reunió a empresas y ciudadanos

Durante su participación, Sheput destacó la importancia de generar alternativas de empleo formal para los jóvenes y acercar este tipo de iniciativas a quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

“En el ministerio estamos trabajando activamente para generar oportunidades de trabajo decente y formal para los jóvenes. Estas ferias laborales son instrumentos para acercarnos a ellos. Lo que este Gobierno también va a incorporar a la educación escolar es el aspecto técnico, con el objetivo de dar mayores ventajas a los egresados al momento de buscar un trabajo. Con eso podemos evitar que un joven pase hasta tres años buscando empleo”, manifestó el ministro de Trabajo.

La actividad inició a las 9:30 a. m. en la plazuela El Recreo. Foto: Andina

Como parte de su recorrido, el titular del MTPE también visitó el stand de la Policía Nacional del Perú, donde resaltó las labores que desarrolla esta institución en Trujillo para enfrentar la criminalidad.

Cuatro instituciones se incorporan a la red de empleo

Durante la actividad, el ministro entregó credenciales del RENUPSEP a las municipalidades de La Esperanza y Virú, así como al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Libertad y al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Faustino Sánchez Carrión.

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La incorporación de estas cuatro entidades permitirá ampliar los puntos de atención del Servicio Nacional del Empleo, con servicios vinculados a la orientación, capacitación e intermediación laboral. Con ello, la región La Libertad alcanza 35 unidades prestadoras de servicios de empleo registradas.

MTPE reporta atención a miles de ciudadanos

La actividad en Trujillo se realizó mientras el MTPE desarrolla acciones para reforzar sus servicios de empleabilidad en La Libertad. Entre agosto y septiembre, la entidad emitió más de 45.000 Certificados Únicos Laborales en la región y atendió a 37.640 personas.

La jornada en Trujillo coincidió con las acciones del MTPE para fortalecer los servicios de empleabilidad en La Libertad. Foto: Andina

En ese mismo periodo, 1.870 ciudadanos recibieron asesoría para la búsqueda de empleo, mientras que otros 1.360 jóvenes accedieron a orientación vocacional y ocupacional. Estos servicios están dirigidos a facilitar la toma de decisiones relacionadas con la formación y el futuro laboral.

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La jornada forma parte de las acciones desplegadas por el MTPE para acercar sus servicios a la población y facilitar el acceso a oportunidades de trabajo en la región.