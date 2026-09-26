Perú

Puente Pampatama en Apurímac colapsa tras ingreso de dos volquetes que transportaban minerales

El colapso interrumpió el tránsito por esta importante vía que conecta Aymaraes con Andahuaylas y afecta el acceso hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña

El puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó cuando dos volquetes cargados con minerales transitaban por la estructura. Las imágenes muestran la estructura metálica inclinada hacia el agua y los vehículos varados sobre la plataforma. El suceso provocó la interrupción del tránsito en la zona. Fuente: Canal N
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El puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó este sábado cuando dos volquetes que transportaban minerales transitaban por la estructura. Los vehículos quedaron atrapados entre los restos del puente y el hecho provocó la interrupción del tránsito en esta importante conexión vial de la región.

De acuerdo con un reporte de RPP Noticias, los dos vehículos de carga pesada ingresaron de manera simultánea al puente, que se encontraba declarado en emergencia y tenía restringido el paso para este tipo de unidades. La Policía Nacional informó de manera preliminar que no se registraron personas heridas tras el colapso.

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El medio local Alternativa - Apurímac también difundió imágenes de la emergencia y señaló que el incidente afecta la comunicación entre localidades de Aymaraes. La causa exacta de la caída deberá establecerse mediante una evaluación técnica, mientras pobladores y transportistas enfrentan la interrupción de esta vía.

Un puente metálico colapsado sobre un río con dos camiones de carga atrapados entre la estructura inclinada y el agua
El puente Pampatama colapsó sobre el río Chalhuanca en Apurímac tras el paso simultáneo de dos volquetes que quedaron atrapados en la estructura. (Foto: Facebook / Willakuy)

Dos volquetes con minerales quedaron atrapados tras el colapso del puente

Las imágenes difundidas desde la zona muestran a los dos volquetes sobre la estructura dañada, luego del colapso del puente Pampatama. Ambos vehículos quedaron inmovilizados entre los restos de la infraestructura, lo que impidió continuar con el tránsito por este punto.

Según la información recogida por RPP, los camiones transportaban minerales y habrían ingresado al puente pese a la restricción existente para unidades de carga pesada. El ingreso simultáneo de ambos vehículos ocurrió antes de que la estructura cediera.

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Los vecinos señalaron que el puente ya había sido declarado en emergencia y que existía una prohibición expresa para el tránsito de vehículos pesados. Esta situación generó cuestionamientos en la zona luego del incidente.

Un puente metálico colapsado con dos camiones de carga atrapados entre la estructura inclinada y tres personas caminando por el piso de madera
Dos volquetes de carga pesada quedan atrapados tras el colapso del puente Pampatama en Apurímac, lo que interrumpe la circulación vial en la provincia de Aymaraes. (Foto: Facebook / Willakuy)

Tras el colapso, un grupo de pobladores increpó a los conductores de los volquetes e intentó agredirlos, al considerar que las unidades incumplieron la restricción. Las responsabilidades y las circunstancias que provocaron la caída deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Tres distritos de Aymaraes quedan afectados tras el colapso del puente Pampatama

El puente Pampatama cumple una función importante dentro de la comunicación vial de la zona, pues permite conectar sectores de la provincia de Aymaraes con Andahuaylas. Su caída dejó bloqueado el paso directo por esta ruta.

Entre las localidades perjudicadas figuran Tintay, Lucre y San Juan de Chacña, además de otros sectores cercanos. La interrupción afecta el desplazamiento de residentes, vehículos particulares y unidades dedicadas al transporte de productos y mercancías.

De acuerdo con el medio radial, los documentos de gestión de riesgos de la región también identifican antecedentes de vulnerabilidad en el sector del puente, relacionados con procesos de erosión fluvial y daños en sus estribos.

Un puente metálico colapsado sostiene un camión volquete de color rojo cargado con piedras sobre un río
El puente Pampatama en la provincia de Aymaraes colapsó sobre el río Chalhuanca al paso de dos volquetes con mineral, lo que interrumpió el tránsito en Apurímac. (Foto: Facebook / TingoInfórmate )

La emergencia obliga ahora a evaluar las condiciones de la infraestructura y establecer qué medidas permitirán recuperar la conexión vial. La prioridad será determinar la seguridad del área antes de autorizar cualquier nuevo tránsito.

Tránsito quedó interrumpido mientras se evalúan rutas alternas

Luego del colapso, el tránsito por el puente Pampatama quedó suspendido. Ante esta situación, los reportes difundidos desde la zona recomiendan a los conductores evitar acercarse a la estructura mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

Entre las alternativas comunicadas figuran la ruta Colcabamba–Lucre y el recorrido por San Juan de Chacña–San Mateo–Antarumi/Cerro Calpeaje. Estas vías permitirían mantener parcialmente la comunicación mientras se define una solución para el puente.

Un puente metálico colapsado sobre un río con un camión de carga atrapado entre la estructura y montañas al fondo
El colapso del puente Pampatama sobre el río Chalhuanca interrumpe el tránsito vial en la provincia de Aymaraes tras el paso de dos camiones con minerales. (Foto: Facebook / Willakuy)

Las autoridades deberán realizar una evaluación de los daños, señalizar el área y establecer las condiciones para garantizar la seguridad de los usuarios. También corresponde determinar si el colapso estuvo directamente relacionado con el ingreso de los vehículos pesados.

Por ahora, la caída del puente Pampatama mantiene interrumpida una conexión utilizada por pobladores y transportistas de la zona. La investigación técnica permitirá establecer las causas del desplome y las eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las restricciones existentes.

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