Asalto en SJL: delincuentes se llevan más de S/25 mil de taller y familiares los enfrentan durante fuga

Dos sujetos armados ingresaron al establecimiento mientras otros tres presuntos cómplices habrían cumplido labores de vigilancia (Créditos: Panamericana TV)

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El temor se apoderó de una familia de San Juan de Lurigancho luego de que delincuentes armados irrumpieran en su taller de reciclaje y sustrajeran más de S/25 mil. El hecho ocurrió el último lunes por la mañana y fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Según los propietarios, dos sujetos ingresaron al negocio para llevarse un morral con billetes y un saco que contenía monedas de diferentes denominaciones.

El dinero había sido reunido por los propietarios durante años y estaba destinado al pago de trabajadores, el mantenimiento del establecimiento y la construcción de su vivienda. De acuerdo con el relato del dueño, los hampones llegaron a bordo de una motocicleta y habrían contado con el apoyo de otros tres individuos que permanecieron en los alrededores para alertar sobre la presencia de la Policía o posibles testigos.

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Las imágenes, que fueron difundidas por Buenos días, Perú de Panamericana Televisión, muestran que, cuando los asaltantes intentaban escapar con el botín, uno de los familiares salió para enfrentarlos. El peso del saco con monedas habría dificultado la huida. Durante el forcejeo, uno de los implicados cayó al suelo y perdió el morral que llevaba consigo. En ese momento, otro hombre se acercó, colocó una prenda sobre el objeto y posteriormente un tercer sujeto lo recogió para esconderlo entre su ropa.

El dinero estaba destinado al pago de trabajadores, al mantenimiento del negocio y a la construcción de la vivienda familiar - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La familia también denunció que varias personas intervinieron durante la gresca y que posteriormente recibieron amenazas. Según el propietario, los agresores les advirtieron que regresarían al establecimiento. “Nos dijeron: “Venimos por ustedes”. Por eso tenemos temor de que regresen", manifestó.

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El familiar que enfrentó a los asaltantes quedó afectado por lo ocurrido. “Mi hermano, quien frustró el asalto, está totalmente afectado psicológicamente y tiene miedo”, señaló el dueño del negocio. La familia aseguró que la situación generó preocupación entre sus integrantes, debido a la posibilidad de nuevas represalias.

Una de las integrantes del hogar también resultó herida durante el enfrentamiento. La mujer contó que se encontraba atendiendo a un cliente cuando dos individuos irrumpieron en el local y la amenazaron con armas para exigirle que entregara el efectivo. “Entraron con arma y me dijeron: “¿Dónde está la plata?”. Después me metieron hacia adentro", relató.

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Los propietarios denuncian amenazas de represalias tras intentar impedir que los delincuentes escaparan con el botín - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Posteriormente, se produjo un forcejeo con su hija, mientras los delincuentes intentaban apoderarse de los valores que estaban dentro del establecimiento. El enfrentamiento continuó en el exterior, cuando los familiares intentaron impedir que los responsables escaparan con el dinero.

Los propietarios señalaron, además, que solicitaron protección policial debido a las amenazas recibidas. Según su versión, efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth les indicaron que colocarían un patrullero en las inmediaciones del taller. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento de la denuncia dicha medida no se había concretado.

El abogado de la familia, Mario Arribas, informó que el caso es investigado preliminarmente por robo agravado y anunció que acudirán ante las autoridades para solicitar medidas de protección. “Tenemos que ir a la Prefectura y también reclamar ante la Fiscalía por las amenazas que ha recibido esta familia”, sostuvo.

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Arribas también señaló que corresponde evaluar la situación jurídica de los involucrados y las circunstancias del asalto. La familia, entretanto, pidió mayor presencia policial en la zona y garantías para continuar con sus actividades. Los afectados esperan recuperar el dinero sustraído y contar con protección ante una eventual represalia después de haber enfrentado a los responsables durante la fuga.