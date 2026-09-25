Perú

Serenazgo de San Isidro recupera celular robado y reduce a sujeto que tomó a una mujer como rehén

El Centro de Control de Operaciones alertó a las unidades tras el incidente registrado en el cruce de las avenidas República de Panamá y Javier Prado, frente al colegio San Agustín

Un operativo conjunto entre el Serenazgo y la Policía Nacional del Perú permitió la detención de un ladrón en el distrito de San Isidro. Este es un ejemplo de cómo la tecnología de videovigilancia y el patrullaje integrado contribuyen a la seguridad de los vecinos. (Crédito: Municipalidad de San Isidro)
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Un hombre acusado de robar un teléfono celular tomó a una mujer como rehén para intentar evitar su captura, en un episodio registrado en el cruce de las avenidas República de Panamá y Javier Prado, frente al colegio San Agustín, en el distrito limeño de San Isidro. Agentes de Serenazgo de la municipalidad lograron reducirlo y recuperar el equipo sustraído.

El Centro de Control de Operaciones (CCO) recibió la alerta sobre el robo y coordinó de inmediato el desplazamiento de las unidades hacia la zona. Al llegar al lugar, los agentes municipales ubicaron al presunto responsable, quien había sido señalado por la víctima del hurto, e iniciaron la intervención para reducirlo.

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Varias personas caminan por una calle junto a una pared, entre ellas una mujer con bolso blanco y un hombre con camisa a cuadros
Agentes de Serenazgo intervienen a un hombre acusado de robar un teléfono y tomar a una mujer como rehén en el distrito de San Isidro. (Municipalidad de San Isidro)

Sujetó tomó a una rehén

Al verse rodeado por el personal de Serenazgo, el intervenido retuvo a una mujer que se encontraba en las inmediaciones y la sujetó por el cuello, en un intento por impedir que los agentes completaran la maniobra de reducción. La situación generó un momento de tensión en la vía pública, donde circulaban transeúntes y vehículos.

Ante el riesgo para la integridad de la rehén, el personal municipal actuó con rapidez para controlar la emergencia y liberar a la mujer sin que sufriera daños. La intervención se resolvió con la reducción del sospechoso, que no opuso mayor resistencia una vez rodeado por los efectivos.

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Recuperan celular y detienen al sospechoso

Para lograr el control de la situación, los agentes de la zona recibieron apoyo de otras unidades de Serenazgo y del grupo Los Halcones, que reforzaron el operativo hasta la reducción completa del sospechoso. Como resultado, se recuperó el celular sustraído, que fue reconocido como propiedad de la persona afectada por el robo.

El intervenido quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes y el esclarecimiento de los hechos. La Municipalidad de San Isidro destacó la capacidad de respuesta de sus equipos y el monitoreo permanente del CCO, que permitió la atención oportuna del incidente y la movilización inmediata de las unidades ante la alerta registrada en el distrito.

Dos agentes de seguridad con cascos y chalecos sujetan contra el suelo a un hombre sin camiseta boca abajo
Agentes de Serenazgo de San Isidro intervienen en el suelo a un hombre acusado de sustraer un teléfono celular y tomar a una mujer como rehén en la vía pública. (Municipalidad de San Isidro)

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