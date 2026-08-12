El renacimiento del Centro Histórico de Lima: las nuevas inversiones y marcas que impulsan su transformación urbana

El Patronato de Lima afirmó que la zona patrimonial volvió a ganar protagonismo para la inversión privada, el comercio, la cultura y el turismo.

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El Centro Histórico de Lima (CHL) está experimentando un renovado interés por parte de inversionistas, marcas y actores culturales, marcando el inicio de una etapa de dinamismo urbano y económico que apunta hacia el año 2035, cuando la ciudad celebrará sus 500 años de fundación.

Según un comunicado del Patronato de Lima, la zona patrimonial de la capital está recuperando protagonismo como destino para la inversión privada, el comercio, la cultura y el turismo, respaldada por la llegada de nuevas marcas y la ejecución de proyectos públicos de gran escala.

Marcas y confianza: el regreso de la inversión privada al corazón de Lima

Durante los últimos años, firmas como Pan de la Chola, María Almenara, Don Mamino, Flora & Fauna y Alanya han decidido instalarse en el área, sumándose a cadenas nacionales que amplían su presencia.

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Este fenómeno refleja una creciente confianza en el potencial del CHL como espacio para emprender, invertir y desarrollar iniciativas que conectan patrimonio, cultura y crecimiento económico.

“Estamos viendo señales muy positivas. El Centro Histórico vuelve a ser considerado un espacio de oportunidades para invertir, emprender y desarrollar proyectos que conecten patrimonio, cultura y crecimiento económico. Nuestro reto es seguir generando las condiciones para que esta tendencia se consolide”, señaló Walter Bayly, presidente del directorio del Patronato de Lima.

La inversión pública para la recuperación del centro histórico superó los S/ 350 millones en 2025, de acuerdo con PROLIMA.

Patrimonio vivo: el reto de restaurar y conservar el mayor tejido urbano

El Patronato de Lima ha relanzado su plataforma institucional con un enfoque en la articulación entre sector público, empresa privada, academia y sociedad civil, con la meta de acelerar la recuperación integral del centro histórico de cara al quinto centenario de la ciudad.

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Como parte de esta estrategia, la organización busca impulsar alianzas estratégicas, facilitar espacios de colaboración y promover proyectos que integren conservación patrimonial, desarrollo urbano e inclusión social.

El relanzamiento incluye nuevas herramientas digitales para acercar a ciudadanos, empresas y aliados a los proyectos de recuperación, de acuerdo con Walter Bayly.

Walter Bayly, exCEO del BCP. El plan para el Centro Histórico de Lima busca combinar patrimonio, empleo y turismo para dinamizar la economía local hacia 2035.

Lima: 936 inmuebles en riesgo y el desafío millonario de su recuperación

El CHL alberga cerca de 6.500 inmuebles entre monumentos históricos, edificaciones monumentales y construcciones de entorno, conformando el tejido urbano patrimonial más extenso de Sudamérica.

Sin embargo, 936 inmuebles han sido catalogados como inhabitables o en situación de riesgo, lo que implica la necesidad de más de S/ 4.400 millones en inversiones para su recuperación integral.

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Pese a estos desafíos, los indicadores muestran avances sostenidos. De acuerdo con PROLIMA, la inversión pública destinada a la recuperación del Centro Histórico superó los S/ 350 millones en 2025.

Entre los proyectos emblemáticos destaca la peatonalización de tramos clave del Damero de Pizarro, una intervención de más de S/ 119 millones que ha mejorado la experiencia urbana, incrementado el flujo de visitantes y fortalecido el atractivo para nuevas inversiones.

Además, 215 inmuebles han recibido intervenciones de emergencia para estabilizar estructuras y reducir riesgos, sentando la base para futuras restauraciones de mayor alcance.

La peatonalización de tramos del Damero de Pizarro demandó más de S/ 119 millones y elevó el flujo de visitantes en el centro histórico.

Hacia los 500 años: Lima proyecta su centro histórico como motor

La recuperación del Centro Histórico no solo busca preservar el patrimonio arquitectónico, sino consolidar un ecosistema capaz de generar empleo, atraer turismo, fortalecer la identidad cultural y dinamizar la economía local.

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“Los centros históricos más exitosos del mundo son aquellos que logran mantenerse vivos. Recuperar el Centro de Lima significa atraer inversión, generar actividad económica y crear espacios que las personas quieran visitar, habitar y disfrutar. Ese es el desafío que tenemos por delante”, subrayó Bayly.

Con la mirada puesta en el 2035, el Centro Histórico de Lima comienza a posicionarse nuevamente como un espacio estratégico para el desarrollo donde patrimonio e inversión avanzan de la mano.