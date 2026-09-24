Cronograma ONP para pago de pensiones: ¿Cuándo inician las fechas de octubre para jubilados?

Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año, en julio y diciembre. - Crédito Andina

Guardar

Ya se saben las fechas para que los pensionistas comprendidos en los regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) cobren sus pagos en octubre.

Los jubilados recibirán en octubre sus pensiones mediante abono en cuenta bancaria o, según corresponda, a domicilio, de acuerdo con el cronograma establecido para cada régimen. En el caso del Decreto Ley 19990, estas son las fechas:

PUBLICIDAD

Apellidos A-C: miércoles 7 de octubre

Apellidos D-L: viernes 9 de octubre

Apellidos M-Q: lunes 12 de octubre

Apellidos R-Z: martes 13 de octubre

Inicio del pago a domicilio: jueves 15 de octubre

Fin de pago a domicilio: sábado 24 de octubre.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Las otras pensiones

Mientras, por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre.

Se debe recordar que para todos estos el pago a domicilio se dará del sábado 17 al sábado 24 de octubre.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

¿Y las pensiones del decreto 20530?

Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 14 de octubre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 15 de octubre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 16 de octubre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 19 de octubre.

Los pensionistas cobrarán primero, como siempre, en el mes de octubre. La ONP detalla las fechas. - Crédito Andina

Pensión mínima de S/600

¿Sabías que la ONP te asegurará una pensión mínima? Y no solo será para los aportantes de la ONP, sino también para los afiliados de las AFP. Así son los montos:

PUBLICIDAD

Pensión mínima de S/600 : Tener 240 unidades de aportes, o 20 años de aportes para los de la ONP

Pensión mínima de S/400 : Entre ciento ochenta (180) UdA y menos de doscientos cuarenta (240) UdA o, su equivalente a quince (15) años y menos de veinte (20) años

Pensión mínima de S/300: Entre ciento veinte (120) UdA y menos de ciento ochenta (180) UdA o, su equivalente a diez (10) años y menos de quince (15) años.