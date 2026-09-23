Perú

“Toda acción lleva reacción, que conste que te ofrecí dialogar”: todos los mensajes de López Aliaga al fujimorista Samuel Daza

Los mensajes fueron difundidos tras el debate, luego de que Daza revelara públicamente las llamadas y comunicaciones que recibió del líder de Renovación Popular

Dos hombres parados detrás de atriles blancos con micrófonos, uno viste camisa blanca con corbata naranja y el otro un saco azul.
López Aliaga advirtió a Samuel Daza antes del debate: le escribió que “toda acción lleva reacción” y que le haría responsable por “300 muertos en 60 días de FP (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El candidato a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, intercambió varios mensajes por WhatsApp con el postulante de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, en los que le advirtió que “toda acción” genera una “reacción”.

El intercambio, difundido este miércoles por el diario Perú21, se conoció después de que Daza revelara durante el debate municipal del último martes que López Aliaga lo había llamado unas diez veces el mismo día del encuentro y que conservaba las comunicaciones entre ambos.

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“Si vas a atacar dímelo. Al final harás daño a Fuerza Popular. Yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días de FP”, escribió López Aliaga en alusión a la ola criminal que azota el país, según los chats difundidos. Daza respondió: “No se preocupe. Solo prepárese. Decir la verdad es incómodo. Pero nunca ofende”.

El líder de Renovación Popular planteó entonces que “lo lógico sería trabajar juntos como lo estamos haciendo en (la cámara de) Diputados y Senadores”, en referencia al respaldo brindado a la presidenta Keiko Fujimori. “No me preocupa en lo absoluto. Pero toda acción lleva reacción. En fin. Que conste que te ofrecí dialogar”, agregó.

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Rafael López Aliaga
Daza respondió que no se retractaría: ante la advertencia, sostuvo que “decir la verdad es incómodo”, pero “nunca ofende”

“Soy un hombre de palabra”, contestó Daza. “Ya lo veré hoy”, replicó el exalcalde de Lima. Horas después, durante el útimo debate televisado en el que ambos estuvieron frente a frente, el candidato fujimorista cumplió con lo anticipado y lo confrontó públicamente.

En el cruce, Daza cuestionó a López Aliaga por los más de 110 candidatos con sentencias que, según sostuvo, postulan por Renovación Popular, y lo acusó de promover la delincuencia al llevarlos en su lista.

También recordó que el aspirante a primer regidor lo había llamado diez veces ese mismo día. “¿Te acuerdas? Y ayer también. Y tengo todo lo que me has escrito”, afirmó. López Aliaga no respondió durante ese momento del debate por qué había intentado comunicarse reiteradamente con él.

Posteriormente, en diálogo con el diario, Daza afirmó que presentará una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el contenido de las comunicaciones.

Sostuvo que, desde su interpretación, los mensajes buscaban condicionarlo antes del debate para evitar que cuestionara a su contrincante, por lo que calificó el intercambio como una “coacción directa y un chantaje político”.

Un hombre con chaqueta azul oscura y camisa clara habla ante un micrófono frente a una pantalla roja.
El fujimorista llevará los chats al JNE: Daza afirmó que las comunicaciones buscaron condicionarlo antes del debate y anunció una denuncia por lo que calificó como “coacción directa y chantaje político” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daza añadió que, después del debate, su teléfono quedó bloqueado y que actualmente utiliza otro equipo, aunque no precisó públicamente si atribuye ese hecho a las comunicaciones que mantuvo con López Aliaga.

El postulante fujimorista indicó finalmente que llevará los mensajes ante el organismo electoral para que evalúe su contenido.

Panorama

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Fujimori.

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