América Latina

El Vaticano publicó el itinerario del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú

La Santa Sede informó que la primera visita latinoamericana del pontífice, que se realizará del 6 al 16 de noviembre, incluirá actos protocolares, celebraciones litúrgicas, reuniones con jóvenes y visitas a sectores vulnerables

El Vaticano publicó el itinerario del papa León XIV durante su visita por Uruguay, Argentina y Perú. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El Vaticano publicó el itinerario del papa León XIV durante su visita por Uruguay, Argentina y Perú. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
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El papa León XIV realizará en noviembre su primera visita apostólica a América Latina, un recorrido de 12 días que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú y que combinará una intensa agenda institucional con celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. El Vaticano difundió este lunes el programa oficial del viaje, que comenzará el 6 de noviembre en Montevideo y terminará el 16 con su partida desde Lima hacia Roma.

La gira tendrá un marcado componente pastoral. Además de reunirse con presidentes, autoridades, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil, el pontífice visitará comunidades vulnerables, una institución para personas con discapacidad, una cárcel, una casa de acogida para ancianos y diferentes espacios vinculados con la educación y el trabajo. También mantendrá encuentros con jóvenes, universitarios, religiosos, misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

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León XIV realizará en noviembre su primera visita apostólica a América Latina con una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. (REUTERS/ARCHIVO)
León XIV realizará en noviembre su primera visita apostólica a América Latina con una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. (REUTERS/ARCHIVO)

El viaje comenzará en Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Montevideo concentrará buena parte de las actividades, aunque el Papa también viajará a Paysandú y Florida.

Además de los actos protocolares y su encuentro con el presidente uruguayo, el pontífice celebrará misas, se reunirá con representantes de la educación y visitará la realidad social de Casavalle, antes de participar de una vigilia de oración en el Estadio Centenario. El 8 de noviembre celebrará una misa en Florida, en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, y posteriormente viajará a Buenos Aires.

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Argentina, uno de los puntos centrales

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Durante esos días visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una agenda que combinará encuentros políticos y sociales con celebraciones religiosas.

El primer contacto con el país será institucional. Después de su llegada a Aeroparque Jorge Newbery, el Papa visitará el monumento al general San Martín en Plaza San Martín, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, se reunirá con el presidente de la República y luego hablará ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Pero el programa argentino también contempla varios encuentros de fuerte contenido social y pastoral. El lunes 9 León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y participará de encuentros sobre el mundo del trabajo y con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas. La jornada terminará con las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Basílica de Luján - historia
La agenda de León XIV en Argentina incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una vigilia con jóvenes y una misa frente a la Basílica de Luján.

El martes 10 el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Antes de abandonar el país, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día viajará a Lima, donde comenzará la segunda etapa de su recorrido.

Perú concentrará la etapa más extensa

La última y más extensa parte del viaje será en Perú, donde León XIV permanecerá del 11 al 16 de noviembre. El recorrido incluirá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

En Lima, el Papa se reunirá con las autoridades y con los obispos peruanos, participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del país y encabezará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

La agenda continuará en Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y mantendrá encuentros con religiosos y con la comunidad universitaria. También visitará la Capilla San Óscar A. Romero y participará de las actividades vinculadas con el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 abril
Perú concentrará la etapa más extensa del viaje de León XIV, con paradas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa y encuentros con pueblos amazónicos en Ucayali. (Andina)

El recorrido por Perú tendrá además una dimensión territorial. El 15 de noviembre León XIV viajará a Cusco, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular y rezará el Ángelus, antes de continuar hacia Pucallpa. Allí se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la región de Ucayali.

El último día, antes de emprender el regreso a Roma, visitará una casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas. Su avión partirá de Lima a las 13:45 del lunes 16 de noviembre y llegará a Roma al día siguiente.

En total, el programa contempla tres países y numerosas ciudades, con una combinación de ceremonias oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con sectores diversos de la sociedad. La agenda de León XIV estará marcada así por dos dimensiones que se alternarán durante todo el recorrido: el diálogo con las autoridades y la presencia directa del Papa ante comunidades, jóvenes, trabajadores, religiosos y personas en situaciones de vulnerabilidad.

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