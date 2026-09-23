BTS abrirá su primer ‘POP-UP’ en Lima antes de sus tres conciertos: fechas, lugar y el paso a paso para realizar tu reserva gratuita

El primer BTS POP-UP Arirang in Lima abrirá sus puertas el 25 de setiembre en la Casa Prado del distrito de Miraflores.

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Los seguidores de BTS en el Perú tienen una nueva cita marcada en el calendario antes de los conciertos programados para octubre. El primer ‘BTS POP-UP: Arirang in Lima’ abrirá sus puertas este 25 de setiembre en Casa Prado, Av. 28 de Julio 878, Miraflores, y funcionará hasta el 25 de octubre de 2026 en un horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

La apertura de la tienda temporal se suma a la expectativa que generan las tres presentaciones de la banda surcoreana en Lima, parte de su gira mundial Arirang. Con las reservas anticipadas por habilitarse este jueves, los fanáticos ya preparan el proceso de registro para asegurar su ingreso al espacio dedicado a la comunidad ARMY.

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El acceso al espacio temático en Miraflores es gratuito pero requiere un registro digital previo para organizar el aforo por turnos. (VisualesIA)

¿Qué es un BTS POP-UP y qué experiencia ofrece a los fanáticos?

Un BTS POP-UP es una tienda temporal y experiencia inmersiva creada de manera oficial por la agrupación surcoreana para celebrar sus lanzamientos y conectar con sus seguidores. El espacio en Miraflores incluirá ambientes decorados según la estética del tour Arirang, con pantallas digitales, iluminación especial y zonas habilitadas para tomarse fotografías.

La propuesta contempla además la venta de mercancía oficial, entre productos coleccionables, ropa, álbumes, llaveros y los conocidos lightsticks o Army Bombs, utilizados durante los conciertos. El acceso al pop-up es gratuito, aunque requiere un registro digital previo a través de la plataforma Weverse, organizado por turnos limitados para evitar aglomeraciones.

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¿Cómo realizar la reserva para ingresar al pop-up en Miraflores?

Según informó la comunidad ARMY Force Perú a través de su cuenta en X, las reservas anticipadas se habilitarán el jueves 24 de setiembre a las 8:00 p. m. La organización recomendó completar con anticipación el registro de cuenta y la verificación de identidad, procesos indispensables antes de intentar reservar un turno de ingreso.

Regístrate o inicia sesión en el sitio web oficial de reservas, btspopuplatam.com. Selecciona la fecha y hora de tu preferencia, marca la casilla de confirmación ubicada en la parte inferior y envía la solicitud. Haz clic en la opción “Finalizar” para validar la reserva. Consulta los detalles de tu visita y el código QR de entrada en la sección “Mi Cuenta”. Ingresa al pop-up de manera secuencial, previa verificación del código QR en el lugar, respetando el orden de la fila y las indicaciones del personal.

Las reservas digitales para el ingreso a la tienda temporal se gestionan mediante la plataforma btspopuplatam.com.

Llegaron a Perú los contenedores con la estructura del concierto

Mientras se prepara la apertura del pop-up, en el estadio San Marcos ya se registró el arribo de los primeros contenedores con estructuras destinadas al montaje del concierto de BTS. El tiktoker Ric La Torre difundió imágenes del traslado de los tráileres, que generaron reacciones inmediatas entre los seguidores de la banda en redes sociales.

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“Último minuto llegaron trailers con estructuras al estadio San Marcos para el concierto de BTS. Las Army ya empiezan a saltar, a gritar, a llorar”, relató La Torre en un video que se volvió viral en la plataforma. El contenido incluyó además registros de la construcción de la tribuna sur del recinto, uno de los sectores habilitados para los asistentes al evento.

Se desata la locura entre los fans de BTS en Lima. Imágenes confirman la llegada de la estructura para lo que promete ser el concierto del año con tres fechas en el Estadio San Marcos. Video: TikTok @riclatorrez

Los tres conciertos de la gira mundial Arirang en Lima están programados para los días 7, 9 y 10 de octubre. La venta de entradas a través de la plataforma Ticketmaster llegó a registrar más de 619 000 usuarios conectados de manera simultánea para las tres fechas del grupo surcoreano.

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¿Dónde seguir las novedades oficiales para la comunidad ARMY?

Para mantenerse al tanto de los anuncios oficiales sobre el pop-up y los conciertos, los seguidores de la banda pueden recurrir a la aplicación Weverse, que recientemente incorporó una herramienta de inteligencia artificial conocida como Weverse AI. La función, disponible en fase beta y exclusiva para la aplicación móvil, permite realizar consultas sobre fechas, horarios y detalles de organización de los eventos en el país.

Weverse AI analiza el contenido oficial publicado en la plataforma, incluidos los avisos de Weverse Shop y las actualizaciones de Weverse LIVE, para generar respuestas a partir de esa información. La herramienta, sin embargo, todavía no procesa publicaciones directas de los artistas ni comentarios de los fanáticos, contenido que la empresa prevé incorporar en próximas actualizaciones.

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La comunidad ARMY Force Perú difunde las indicaciones oficiales sobre el proceso de reserva a través de su cuenta en X.

Para utilizarla, el usuario debe escribir su consulta en la barra de búsqueda de la aplicación, disponible para iOS y Android. El idioma de las respuestas se puede configurar desde el apartado “More”, en la sección “Settings” y luego “Language settings”. Por el momento, la función solo admite consultas escritas y no reconoce comandos de voz ni búsquedas por imágenes.

La comunidad ARMY Force Perú, una de las agrupaciones de fanáticos más grandes y activas del país, continúa además difundiendo actualizaciones sobre el pop-up y los conciertos a través de su cuenta en X, donde comparte los detalles oficiales conforme se confirman.

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