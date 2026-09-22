¿Se acabó el ‘hype’? Importaciones de energizantes y cerveza sin alcohol caen en Perú tras el salto de 2025

Las compras externas de cerveza sin alcohol en Perú disminuyeron 37,9% en volumen durante los primeros ocho meses de 2026.

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Las compras externas de energizantes y cerveza sin alcohol retrocedieron en los primeros ocho meses de 2026 en Perú, después de los fuertes incrementos registrados durante 2025. El descenso alcanzó los dos dígitos tanto en volumen como en valor, según datos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El cambio se produjo en un escenario de mayor oferta local y de modificaciones en el origen de los productos importados. En los energizantes, Estados Unidos conservó una posición predominante; en la cerveza sin alcohol, México perdió participación frente a Países Bajos y España.

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Los energizantes bajaron 23,9% en volumen hasta agosto

Entre enero y agosto, las importaciones de energizantes sumaron 1,62 millones de litros, una caída de 23,9% frente al mismo período de 2025. El valor CIF se redujo 22,5% y quedó en USD 1,83 millones.

La baja llegó después de un año de crecimiento. En 2025, el volumen importado aumentó 15,3% respecto de 2024 y alcanzó los 3,89 millones de litros. El valor de esas compras pasó a USD 4,27 millones, con una variación de apenas 0,7%.

Las importaciones peruanas de cerveza sin alcohol aumentaron 267,9% en volumen en 2025, hasta 1,77 millones de litros.

La diferencia entre ambas mediciones se explicó por la disminución del valor promedio por litro, que pasó de unos USD 1,25 en 2024 a USD 1,10 en 2025. Para Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, esta evolución no implica de forma directa una reducción de los precios al consumidor, ya que puede responder a cambios en la composición de las compras, condiciones de abastecimiento o una mayor presencia de productos de menor valor unitario.

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Estados Unidos concentró cerca del 96% del volumen de energizantes importados en 2025, por encima del 90% que había registrado un año antes. Su participación en valor también avanzó, desde 71% hasta 85%, mientras que Suiza redujo su presencia a alrededor de 3,5%.

Durante los primeros ocho meses de 2026, los envíos estadounidenses cayeron cerca de 24,5% en volumen. Las importaciones desde Suiza, en tanto, disminuyeron 21,2%.

Las ventas minoristas mantuvieron su avance pese a la baja importadora

La caída de las compras externas no necesariamente refleja una contracción del consumo. Datos de Euromonitor señalan que las ventas minoristas de energizantes en Perú llegaron a 53,2 millones de litros en 2025, con un crecimiento de 4,1%, aunque a un ritmo inferior al de años anteriores.

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Quiñones indicó que las variantes con menos azúcar o sin azúcar ganan espacio dentro de la categoría. Estas alternativas responden a consumidores que buscan productos estimulantes con formulaciones percibidas como más ligeras.

Las bebidas energizantes reducidas o libres de azúcar ganan espacio entre consumidores que buscan opciones percibidas como más ligeras, según la CCL.

La cerveza sin alcohol había triplicado sus importaciones en 2025

La cerveza sin alcohol mostró una expansión más pronunciada el año pasado. Las importaciones subieron desde 481 mil litros, por USD 678 mil en 2024, hasta 1,77 millones de litros, por USD 2,27 millones en 2025.

El salto representó un alza de 267,9% en volumen y de 235,1% en valor. México lideró ese incremento: su participación pasó de cerca del 60% al 85% del volumen importado. También aumentaron las compras desde Países Bajos, mientras que España y Alemania perdieron participación relativa.

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México cedió terreno entre los proveedores de cerveza sin alcohol

Entre enero y agosto de 2026, las compras externas de cerveza sin alcohol sumaron 796 mil litros, 37,9% menos que en igual período de 2025. El valor importado pasó de USD 1,62 millones a USD 1,12 millones, una baja de 30,9%.

México redujo su participación en el volumen importado de 88,4% a 63,7%. Países Bajos, en cambio, avanzó de 5,5% a 25,4%, y España pasó de 2,9% a 9,8%. Según el Idexcam, el retroceso puede vincularse con una mayor presencia de productos elaborados y comercializados en el mercado local, además de una oferta más diversificada de proveedores.