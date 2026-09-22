Turista estadounidense se descompensó cerca del nevado Ausangate y fue auxiliado por agentes de Alta Montaña

Emergencia en el Ausangate: un turista estadounidense de 30 años presentó una descompensación física durante su permanencia en un campamento turístico cercano al nevado Ausangate. Composición: Infobae

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Un turista estadounidense de 30 años recibió atención policial durante la madrugada del martes 22 de septiembre tras presentar una descompensación física en un campamento turístico situado en las inmediaciones del nevado Ausangate, en el distrito de Pitumarca, Cusco.

El visitante fue identificado como Kyle Mathew Gersman. El incidente ocurrió en el sector de Anantapata, perteneciente a la comunidad de Chillca, donde permanecía dentro de una carpa de material rústico cubierta con plástico y paja.

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La emergencia movilizó a efectivos de la Comisaría PNP Pitumarca y personal del Departamento de Alta Montaña (DEPALMON), quienes acudieron al campamento tras conocer el estado del ciudadano extranjero. El auxilio ocurrió alrededor de las 6:30 horas.

Los agentes localizaron a Gersman dentro de la carpa y le proporcionaron atención inicial antes de efectuar su traslado al Centro de Salud de Pitumarca. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el turista permanece estable y recibe atención médica en dicho establecimiento.

Policía acudió al campamento ubicado en Anantapata

El personal policial llegó hasta el sector de Anantapata, en la comunidad de Chillca, para atender al turista que presentaba síntomas de malestar físico. Los efectivos de la Comisaría PNP Pitumarca contaron con el apoyo especializado del Departamento de Alta Montaña.

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Gersman fue ubicado debajo de una estructura cubierta con plástico y paja, utilizada como refugio durante su permanencia en el campamento. Tras verificar su condición, los agentes procedieron con las primeras atenciones y coordinaron su traslado.

La intervención ocurrió durante las primeras horas del martes 22 de septiembre, en una zona cercana al nevado Ausangate. La Policía indicó que el ciudadano estadounidense recibió asistencia antes de ser evacuado hacia el establecimiento de salud del distrito.

Turista permanece estable en centro de salud

Lugar del incidente: la emergencia ocurrió en el sector de Anantapata, comunidad de Chillca, distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, Cusco.

Después de la intervención en el campamento, Kyle Mathew Gersman fue trasladado al Centro de Salud de Pitumarca para recibir atención médica. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, su condición permanece estable.

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El establecimiento de salud recibió al visitante luego del operativo efectuado por los agentes policiales y el personal de Alta Montaña. La atención permitió continuar con la evaluación de la descompensación física que presentó durante su permanencia en la zona.

No se proporcionaron otros detalles médicos sobre el estado del turista ni sobre las causas específicas de la descompensación.

Ausangate forma parte de los atractivos turísticos de Cusco

El nevado Ausangate es cercano a Vinicunca. (Perú Travel)

El nevado Ausangate se encuentra en el distrito de Pitumarca, en la provincia de Canchis, región Cusco. El destino forma parte de los atractivos turísticos promovidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de la plataforma oficial Perú Travel.

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La información turística oficial ubica al Ausangate dentro de un entorno natural asociado a actividades vinculadas con el turismo de naturaleza y las rutas de montaña. El sector donde ocurrió la emergencia corresponde a las inmediaciones del nevado, una zona utilizada por visitantes que realizan recorridos turísticos.

En este caso, la atención estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú y del personal especializado del Departamento de Alta Montaña, que trasladaron al visitante desde el campamento de Anantapata hasta el centro de salud del distrito de Pitumarca.