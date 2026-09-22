Dengue en Piura: región supera los 10.000 casos y registra seis muertes en lo que va de 2026

La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La transmisión del dengue se mantiene activa en Piura durante el segundo semestre de 2026, un escenario que rompe con el comportamiento estacional habitual de la enfermedad. Según informó Andina, la región acumula 10.009 casos y seis fallecidos, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza los 52.395 contagios y 63 muertes, de acuerdo con la actualización más reciente de las autoridades sanitarias.

El comportamiento de la enfermedad presenta un cambio respecto de años anteriores, cuando la mayor concentración de casos se registraba durante los primeros meses del año. Así lo señaló el médico general y epidemiólogo del Ministerio de Salud (Minsa), Ciro Adolfo García Vilela, quien advirtió sobre la persistencia del brote en la segunda mitad del año.

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La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Altas temperaturas disparan la presencia del mosquito

“En la segunda mitad hay 10 veces más casos que el año pasado”, sostuvo García Vilela, citado por Andina. El especialista explicó que las altas temperaturas favorecen una reproducción más rápida del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus, lo que altera el patrón estacional habitual de la enfermedad en la región.

La presencia del vector está directamente relacionada con las condiciones que permiten su reproducción, en particular los recipientes donde se almacena agua sin la protección adecuada. Según el epidemiólogo, el calor reduce el ciclo de desarrollo del mosquito de aproximadamente siete días a cuatro o cinco, lo que favorece la aparición de nuevas generaciones en menor tiempo y eleva la densidad vectorial.

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Lima, La Libertad, Ica, Piura y Áncash son las cinco regiones más afectadas por el dengue. - Crédito: Andina

Autoridades piden atacar el foco de contagio

García Vilela remarcó que atender a las personas que ya presentan la enfermedad permite tratar las consecuencias, pero que reducir la transmisión requiere actuar sobre la causa mediante la eliminación de criaderos y el control del mosquito. En esa línea, el llamado de las autoridades sanitarias se dirige a la eliminación de recipientes con agua estancada y al mantenimiento correcto de los depósitos de almacenamiento.

Paralelamente, la cobertura de vacunación contra el dengue en Piura permanece baja. Un reporte publicado a inicios de setiembre, con datos al día 3 de ese mes, indicó que solo el 6,9% de la población objetivo había recibido la primera dosis y el 1,9% había completado el esquema con la segunda aplicación.

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Investigación advierte que mosquito transmisor del dengue mutó genéticamente y desarrolló resistencia a fumigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Vacunación para jóvenes de 10 a 20 años

El Minsa estableció la aplicación de la vacuna contra el dengue a niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años en las zonas priorizadas de Piura y otras regiones del país. El esquema comprende dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas, y busca reducir las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

En agosto, el ministerio informó que completó la recepción de 444.780 dosis a nivel nacional para fortalecer la inmunización en las regiones priorizadas, entre las que se incluyó a Piura. La región contó, según lo reportado en ese mes, con más de 140 mil dosis disponibles para su aplicación.

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Una profesional de la salud administra una dosis en el brazo de una niña durante un operativo de atención médica. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades piden completar vacunación

Según información difundida por Andina, La vacunación se desarrolla actualmente en establecimientos de salud y mediante intervenciones en instituciones educativas de los distritos priorizados. El llamado del Minsa se dirige a las familias, a quienes se pidió informarse en los centros de salud y autorizar la inmunización de los menores que cumplen con los criterios establecidos.

Para quienes ya recibieron la primera dosis, las autoridades remarcaron la importancia de completar el esquema tres meses después, con el fin de alcanzar la protección prevista. La vacunación, según el ministerio, debe complementarse con la eliminación de criaderos del Aedes aegypti, el mantenimiento adecuado de los depósitos de agua y la colaboración con las brigadas de control vectorial que operan en la región.

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