Atentado en Trujillo deja cuatro muertos y un desaparecido: atacantes habrían fingido ser policías

De acuerdo con información preliminar, los ocupantes habrían sido atacados por varios sujetos que posteriormente se llevaron por la fuerza al propietario del vehículo. (Roger García)

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La madrugada de hoy, domingo 30 de agosto, la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, al norte del Perú, se vio sacudida por un hecho violento: cuatro personas fueron halladas sin vida en el interior de una camioneta Ford estacionada en la avenida Húsares de Junín.

Según informaron preliminarmente las autoridades policiales, el escenario del crimen también dejó abierta la posibilidad de un secuestro, ya que testigos aseguraron que una quinta persona fue llevada por la fuerza por los atacantes.

El suceso tuvo lugar en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín, una zona transitada de Trujillo. De acuerdo con versiones recogidas, varios sujetos descendieron de una camioneta blanca portando armas de fuego y con los rostros cubiertos con pasamontañas.

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Los testigos afirmaron que los atacantes vestían chalecos y prendas similares a las empleadas por integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que habría generado confusión entre los presentes.

Cuatro personas fueron halladas sin vida dentro de una camioneta Ford en la avenida Húsares de Junín de Trujillo, en la región La Libertad. (Exitosa Noticias)

La intervención se produjo alrededor de las 3:00 a. m. cuando los ocupantes del vehículo fueron sorprendidos. Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en que los responsables se aproximaron al vehículo haciéndose pasar por agentes policiales, lo que facilitó su acceso sin levantar sospechas inmediatas.

Víctimas e hipótesis iniciales

Dentro de la camioneta Ford, las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres y dos mujeres. Las primeras informaciones mencionan que las víctimas serían Farhad Andrea Monzón Lingán, presunta pareja sentimental del propietario del vehículo; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Sin embargo, la identidad de las víctimas aún se encuentra en proceso de verificación oficial.

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El propietario de la unidad, identificado preliminarmente como Jens Marty Lara Tantaquilla, dedicado a la compra y venta de minerales y con actividades en el sector minero, habría sido forzado a descender del vehículo y posteriormente sustraído por la fuerza. Una de las versiones iniciales sostiene que la persona presuntamente secuestrada estaría vinculada a un empresario minero, aunque este dato todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Agentes de criminalística y policía realizan diligencias en la avenida Alpistes, distrito de Independencia, tras el ataque a balazos contra un motociclista que murió posteriormente. (Captura: América Noticias)

Modalidad de los atacantes

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso de indumentaria similar a los uniformes oficiales de la PNP. Se informó que los atacantes portaban prendas con características propias de unidades especializadas de la policía, aunque hasta el momento no existen indicios que confirmen su pertenencia a alguna institución policial formal.

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El uso de estos elementos habría contribuido a que los agresores se acercaran sin levantar sospechas inmediatas, estrategia que, según los testimonios, facilitó la ejecución del ataque y el presunto secuestro. La confusión generada por la apariencia de los atacantes es ahora uno de los puntos de investigación prioritarios para las autoridades.

En el lugar de los hechos, reportaron que se encontraron al menos siete casquillos de bala como parte de las primeras diligencias. La policía acordonó la zona y los peritos recolectaron evidencias que permitan reconstruir la dinámica del ataque e identificar a los responsables. Además, se busca esclarecer la ruta seguida por los agresores tras perpetrar el crimen.

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Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad y continúan entrevistando a testigos para precisar cómo se produjo el ataque, identificar a los autores y determinar si existía un objetivo específico entre los ocupantes del vehículo.

Homicidios en Perú mantienen tendencia al alza y superan niveles críticos, según cifras oficiales. (Foto: Agencia Andina)

Investigación en curso y declaraciones oficiales pendientes

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público no han emitido un pronunciamiento oficial con la confirmación de las identidades de las víctimas, las circunstancias exactas del crimen o el paradero de la persona presuntamente secuestrada. La hipótesis de un ataque dirigido y la posible implicación de un empresario minero figuran entre las líneas de investigación más relevantes, aunque aún no se descartan otras motivaciones.

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La comunidad de Trujillo permanece expectante ante la evolución del caso, mientras los investigadores buscan esclarecer los hechos y dar con el paradero del propietario de la camioneta. Diario Correo y La República seguirán informando sobre los avances en las pesquisas y el desarrollo de esta investigación, que ha generado consternación en la región.