Perú

La historia criminal de ‘Jhonsson Pulpo’: secuestros, extorsiones, una falsa muerte y su doble vida en Bolivia

Elcabecilla de Los Pulpos de Trujillo cayó en La Paz tras una búsqueda internacional que siguió su paso por Perú y Chile, una identidad distinta y una falsa versión sobre su fallecimiento

El personal del INPE traslada a un presunto cabecilla de Los Pulpos hacia el penal de Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar.
El personal del INPE traslada a un presunto cabecilla de Los Pulpos hacia el penal de Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar. (Crédito: Minjus)
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Tras años como prófugo, la captura en Bolivia de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, puso fin a una búsqueda internacional que incluía un recorrido por distintos países, el cambio de identidad y una falsa muerte. El hombre, señalado como cabecilla de Los Pulpos, habría mantenido contactos con la organización mientras se ocultaba fuera del Perú.

De acuerdo con un informe de Latina, Cruz Torres llegó a presentarse como agente inmobiliario en Bolivia. Esa fachada formó parte de una etapa en la que, según las autoridades bolivianas, también habría cambiado su apariencia física mediante cirugías para alterar su rostro.

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El caso de ‘Jhonsson Pulpo’ se vincula con una organización criminal de origen familiar que, según las investigaciones, operó desde el distrito de El Porvenir, en Trujillo y extendió sus actividades más allá del territorio peruano. A la agrupación se le atribuyen secuestros, extorsiones, cobros de cupos, homicidios, sicariato, tráfico de terrenos y presuntos nexos con la minería ilegal en Pataz.

Retrato de frente de un hombre de cabello corto y oscuro, vestido con una sudadera negra con capucha, sobre un fondo neutro
Jhonsson Pulpo, señalado como líder de la banda criminal Los Pulpos, aparece en una fotografía oficial tras su captura en Bolivia.

Una falsa muerte

Uno de los episodios que marcó su condición de prófugo ocurrió en agosto de 2020. ‘Jhonsson Pulpo’ fingió su muerte para evadir a la justicia. La maniobra formó parte de una ruta que después incluyó estadías en Chile y Bolivia, de acuerdo a las investigaciones policiales de ambos países.

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Las autoridades lo ubicaron finalmente en territorio boliviano, donde utilizaba otra identidad y llevaba una vida alejada de los escenarios en los que se concentraban las investigaciones sobre Los Pulpos. El programa Punto Final informó que Cruz Torres se presentaba como empresario inmobiliario y que habría ocupado inmuebles en sectores residenciales de La Paz.

Entre los lugares mencionados figuran una vivienda en Achumani y un departamento en Irpavi. Imágenes difundidas por el programa lo mostraron con cabello ondulado y caminando dentro de un condominio de la ciudad boliviana.

La permanencia en Bolivia no solo habría implicado un cambio de residencia. Las autoridades de ese país señalaron que el investigado se sometió a intervenciones quirúrgicas para modificar sus rasgos físicos. El cambio de apariencia, la identidad distinta y la actividad inmobiliaria integraron la etapa de ocultamiento que mantuvo, según la información difundida.

Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de 'Los Pulpos de Trujillo' involucrado en múltiples asesinatos y otros delitos como el sicariato, extorsión, cobro de cupos y venta de drogas suscitados en Perú y en la capital de Chile
Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de 'Los Pulpos de Trujillo' involucrado en múltiples asesinatos y otros delitos como el sicariato, extorsión, cobro de cupos y venta de drogas suscitados en Perú y en la capital de Chile | Crédito: Infobae Perú.

El origen familiar

La historia de Los Pulpos se remonta a Teófilo Cruz Álvarez, padre de los hermanos Cruz Arce. Una de las figuras de la segunda generación fue John Cruz Arce, conocido como ‘John Pulpo’, padre de Jhonsson Smith Cruz Torres.

John Cruz Arce fue sindicado durante años como uno de los principales cabecillas de la organización. En 2008 recibió una condena por un doble homicidio ocurrido en 2005 y permaneció recluido en distintos establecimientos penitenciarios.

La tercera generación tuvo como uno de sus principales nombres a su hijo. Según el informe de Latina, Jhonsson Smith Cruz Torres comenzó a integrarse a la organización desde la adolescencia y con el tiempo asumió un papel de cabecilla.

Las actividades atribuidas al grupo incluyeron cobros de cupos y extorsiones, delitos que figuraban entre las primeras modalidades asociadas a la organización. Con los años, las investigaciones sumaron hechos de secuestro, tráfico de terrenos, sicariato y presuntos vínculos con la minería ilegal en Pataz.

Las autoridades bolivianas sostienen que Jhonsson Pulpo se sometió a cirugías para modificar su rostro durante su ocultamiento. (Andina)
Las autoridades bolivianas sostienen que Jhonsson Pulpo se sometió a cirugías para modificar su rostro durante su ocultamiento. (Andina)

Los secuestros

Los secuestros ocupan un lugar central en el historial delictivo atribuido a Los Pulpos. En noviembre de 2022, la empresaria Nilda Arrascue Espinoza permaneció 12 días en cautiverio hasta que la Policía la rescató.

En 2023, el empresario Iván Díaz Garrido fue secuestrado y permaneció retenido durante 11 días. De acuerdo con la información difundida, fue sometido a torturas antes de recuperar la libertad.

El listado también incluye el caso de Luis Alberto Huamanchumo Salvatierra, quien fue secuestrado en enero de 2021 y después asesinado. Otro hecho mencionado es el de Manuel Rodríguez Cruzado, padre de un exalcalde de Julcán.

Rodríguez Cruzado fue secuestrado en junio de 2022. Su cuerpo fue hallado cinco meses después, según el reporte televisivo. Estos casos formaron parte de las investigaciones sobre el radio de acción atribuido a la organización trujillana.

Alias 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de 'Los Pulpos', fue entregado a la Policía Nacional del Perú por autoridades de Bolivia. X: Sofía López

La captura

La caída de ‘Jhonsson Pulpo’ cerró una etapa de fuga que había atravesado Perú, Chile y Bolivia. El recorrido incluyó la falsa versión de su muerte, la adopción de otra identidad y una falsa rutina vinculada con el rubro inmobiliario en La Paz.

Con su captura, las investigaciones sobre Los Pulpos ingresan en una nueva fase. Las autoridades deberán determinar los alcances de sus presuntos contactos con la organización y las actividades que habría mantenido mientras permanecía fuera del Perú.

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