¿Quién es Jenss Lara Tantaquilla? Empresario secuestrado en Trujillo fue investigado por presunto lavado de oro ilegal

Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae

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El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo abrieron una nueva línea de investigación sobre el empresario minero de 31 años, cuyo nombre figura en registros vinculados con actividades de formalización minera y en una investigación policial por presunto lavado de oro ilegal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes salían de una conocida discoteca de la ciudad. Dos sujetos con uniformes similares a los de la Policía Nacional simularon una intervención y consiguieron detener el vehículo en el que viajaba el grupo.

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Cuatro personas murieron dentro de la camioneta. Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja del empresario; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. Lara Tantaquilla fue retenido por los delincuentes y permanece como víctima de secuestro.

El caso también puso bajo revisión los antecedentes empresariales del hombre natural de Chillia, en la provincia de Pataz. Según información recogida por Conexión Norte, su nombre aparece relacionado con compañías mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de una investigación policial desarrollada en 2020 por presuntos vínculos con una organización dedicada al lavado de oro ilegal.

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El vínculo de Lara Tantaquilla con empresas mineras

Una de las empresas relacionadas con el empresario es Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., cuya dirección oficial figura en Tarma, Junín. La compañía inició actividades el 1 de abril de 2013 y permaneció dentro del proceso de formalización minera durante más de una década, hasta su baja definitiva el 29 de abril de 2024. según Conexión Norte.

Lara Tantaquilla también aparece como propietario de la empresa minera Matwork de Jenns Lara, constituida en 2013. Esta compañía adquirió relevancia dentro de una investigación desarrollada por la Policía Nacional del Perú en 2020.

El caso se relacionó con el uso de registros del Reinfo para facilitar el traslado de mineral aurífero procedente de actividades atribuidas a mineros ilegales. La investigación policial incluyó la intervención y detención del empresario.

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Investigación policial por presunto lavado de oro

Oro incautado durante megaoperativo. Foto: PNP Medio Ambiente.

Según información publicada por El Comercio el 25 de febrero de 2020, la Policía investigó a Lara Tantaquilla bajo la sospecha de que habría cedido su registro dentro del Reinfo para permitir el transporte de 200 kilos de oro, valorizados en US$10 millones, y fueron capturadas 18 personas, entre ellas dos extranjeros, presuntamente vinculadas a la organización criminal Los Topos del Frío.

De acuerdo con esa investigación, el mineral era trasladado hasta el puerto de El Callao y desde ese punto tenía como destino mercados de Europa y Asia. La intervención formó parte de un megaoperativo contra una organización vinculada con el denominado lavado de oro ilegal.

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El antecedente policial adquiere relevancia dentro de la investigación actual debido a la actividad económica de la víctima y a su relación previa con el sector minero de Pataz. No obstante, estos antecedentes corresponden a una investigación de 2020 y no establecen por sí mismos una relación entre aquel caso y el ataque ocurrido este domingo.

La camioneta utilizada en el ataque

Impactantes imágenes de la masacre en Trujillo, donde falsos policías asesinaron a balazos a cuatro personas dentro de una camioneta para luego secuestrar a un empresario minero. El crimen ocurrió de madrugada en una concurrida avenida de la ciudad. - TV Perú Noticias

El vehículo en el que viajaban las cinco personas era una Ford Bronco. De acuerdo con información de Sunat, la unidad figura a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera.

El registro empresarial consultado señala que Luis Miguel Ruiz Cherres ocupa la gerencia general de Millenium J&J S.A.C. desde abril de 2023. El nombre de Lara Tantaquilla aparece, en cambio, asociado a Consorcio Minero JyJ dentro de los registros de formalización minera.

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La diferencia entre la titularidad del vehículo y las empresas relacionadas con el empresario forma parte de los elementos que deben ser revisados dentro de las diligencias sobre el ataque.

El jefe de la Macroregión Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que los responsables utilizaron prendas similares a las de la Policía Nacional para interceptar el vehículo.

“En horas de la madrugada una camioneta salía de una conocida discoteca acá en Trujillo y a bordo se encontraba Jenss Lara Tantaquilla, quien es natural de Pataz y tiene algunas actividades relacionadas a la minería y, efectivamente, ha sido objeto de secuestro. Utilizaron camionetas tipo policía Hilux porque estas personas simularon una intervención policial”, declaró el oficial.

Espinoza señaló además que los ocupantes del vehículo opusieron resistencia durante la intervención ejecutada por los delincuentes. El jefe policial no precisó el origen de los uniformes utilizados durante el ataque.

Investigación apunta al secuestro como objetivo principal

El jefe de la Policía en La Libertad ofrece detalles sobre el reciente secuestro de un empresario, explicando que fue un crimen planificado y no un hecho ocasional. La investigación apunta a las bandas criminales 'La Jauría' o 'Los Pulpos'. Facebook: Ovejanegra

La información difundida por Panorama señala que la investigación policial considera como principal objetivo del ataque el secuestro de Lara Tantaquilla. El reporte también vinculó de forma preliminar a la organización criminal Los Pulpos con el hecho.

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Según ese medio, un familiar cercano del empresario habría sido secuestrado semanas antes del ataque. El hecho no se hizo público en ese momento y, de acuerdo con la información difundida, los familiares habrían negociado con los responsables el pago de aproximadamente cuatro millones de soles.

El reporte situó ese antecedente dentro de la investigación sobre un posible segundo secuestro dirigido contra Lara Tantaquilla. También mencionó a La Jauría como otro grupo criminal considerado por la Policía dentro de las hipótesis sobre el caso.

Policía envía unidad especializada a Trujillo

Tras el secuestro, la Policía Nacional dispuso el desplazamiento de un equipo especializado de la unidad de secuestros hacia Trujillo. La intervención busca establecer el paradero de Lara Tantaquilla e identificar a los responsables del ataque.

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El crimen ocurrió a pocas cuadras del centro de Trujillo y cerca de una dependencia policial, de acuerdo con la información difundida tras el hecho. La cercanía con instalaciones policiales forma parte de los elementos considerados dentro de las primeras diligencias.

La investigación policial continúa con la revisión de los antecedentes del empresario, las circunstancias de la interceptación, la identidad de los autores materiales y el paradero de Jenss Marty Lara Tantaquilla.