Perú

Machu Picchu estrena nuevo sistema de boletos: se elimina la reserva previa y habrá 15 minutos para completar el pago antes de liberar

El Ministerio de Cultura inició una marcha blanca de 30 días para evaluar la plataforma Tu Boleto. El aforo de la ciudadela y los Caminos Inca se mantiene sin cambios

Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae
Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae
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El Ministerio de Cultura puso en marcha este martes 22 de septiembre una nueva modalidad para adquirir boletos de ingreso a la Llaqta de Machu Picchu y a la Red de Caminos Inca. El cambio se aplica a través de la plataforma Tu Boleto y reemplaza el esquema que contemplaba una reserva previa antes de completar el pago.

La implementación comenzó con una etapa de marcha blanca que tendrá una duración de 30 días calendario. Durante este periodo, el Ministerio de Cultura evaluará el funcionamiento de la plataforma y podrá introducir modificaciones según los resultados de las operaciones y las dificultades que puedan surgir durante el proceso de compra.

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El nuevo sistema empezó después de un periodo de adecuación técnica de 10 días, que culminó el lunes 21 de septiembre. El Ministerio de Cultura informó que los trabajos estuvieron a cargo de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGETIC), en coordinación con los equipos técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

Entre los principales cambios figura la eliminación de la reserva previa de tres horas. La plataforma establece ahora un plazo inicial de hasta 15 minutos para completar la adquisición del boleto. Si el pago no se confirma dentro de ese periodo, el espacio queda liberado de forma automática y puede volver a aparecer como disponible para otro usuario.

Tu Boleto elimina la reserva previa de tres horas

Adiós a la reserva de tres horas: el sistema ya no contempla ese periodo previo antes de completar el pago.
Adiós a la reserva de tres horas: el sistema ya no contempla ese periodo previo antes de completar el pago.

Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, la modificación busca relacionar la disponibilidad mostrada en la plataforma con los boletos que realmente pueden ser adquiridos por los visitantes.

El procedimiento comienza con la selección del espacio disponible. El usuario dispone de un máximo inicial de 15 minutos para completar la operación y efectuar el pago correspondiente. Solo después de la confirmación del pago se asigna y emite el boleto a nombre del visitante.

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Cuando la transacción no concluye dentro del tiempo establecido, el sistema libera automáticamente el espacio. De esta forma, ese cupo vuelve a quedar disponible para una nueva compra.

El plazo de 15 minutos forma parte de la evaluación prevista durante la marcha blanca. El Ministerio de Cultura precisó que, al término de esta etapa, se podrá determinar si ese periodo requiere una ampliación o una reducción.

La venta directa también incluye a los Caminos Inca

El mecanismo implementado por el Ministerio de Cultura también alcanza a la Red de Caminos Inca. Para estos ingresos, las agencias de viajes y turismo mantienen su participación en el proceso de adquisición de los boletos.

En este caso, el sistema vincula el boleto con el pago confirmado y con la identificación del visitante. La medida forma parte de las modificaciones aplicadas durante la adecuación técnica de la plataforma Tu Boleto.

La intervención de las agencias dentro del procedimiento de compra se mantiene pese al cambio en el mecanismo de comercialización. Por ello, la modificación no supone la eliminación de su participación en la adquisición de los ingresos correspondientes a la Red de Caminos Inca.

El aforo de Machu Picchu permanece sin cambios

Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure
Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure

El Ministerio de Cultura precisó que la modificación de la plataforma no altera la cantidad de visitantes autorizados para ingresar a la Llaqta de Machu Picchu.

La capacidad diaria permanece en 5.600 visitantes durante la temporada alta y en 4.500 durante la temporada baja. Estos límites continúan vigentes pese al cambio en el procedimiento de compra y emisión de los boletos.

Para la Red de Caminos Inca, el aforo también conserva el límite de 750 visitantes por día.

Por tanto, la marcha blanca iniciada este 22 de septiembre se concentra en el mecanismo de venta y en la emisión de los boletos. La capacidad de ingreso establecida para la Llaqta de Machu Picchu y la Red de Caminos Inca permanece sin modificación durante esta etapa de prueba.

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