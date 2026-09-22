Sedapal programa cortes temporales de agua para mañana 23 de septiembre en varios distritos de Lima

Las interrupciones de agua de Sedapal responden a labores de limpieza y desinfección de reservorios y trabajos de empalme de tuberías. (Andina)

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó interrupciones temporales del servicio de agua potable para este miércoles 23 de septiembre en sectores de ocho distritos de la capital. Los cortes responden a labores de limpieza y desinfección de reservorios, limpieza de reservorio, ejecución de empalme, empalme de tubería y trabajos de empalme de tuberías.

La suspensión del abastecimiento empezará en distintos horarios, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. El restablecimiento está previsto para la misma jornada, aunque los horarios varían según el sector afectado.

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Los distritos incluidos en la programación son Comas, Carabayllo, La Molina, San Martín de Porres, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores.

Los cortes de agua potable comenzarán entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., con restablecimiento previsto para la misma jornada según cada sector. (Infobae)

Comas y Carabayllo

En Comas, Sedapal realizará trabajos de limpieza y desinfección de reservorio. La interrupción iniciará a las 12:00 m. y el servicio retornará a las 6:00 p. m.

Las zonas afectadas serán:

Todo el distrito de Comas, con excepción del área comprendida entre las avenidas Gerardo Unger, República de Israel, Micaela Bastidas y Túpac Amaru.

Sectores 339, 340C, 341A y del 342 al 350.

En Carabayllo, el corte también se debe a la limpieza y desinfección de reservorio. El servicio se suspenderá a las 12:00 m. y se restablecerá a las 6:00 p. m.

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Las áreas consideradas en la interrupción son:

Área comprendida entre el límite distrital con Comas, río Chillón, avenida Parque Zonal, avenida Túpac Amaru y avenida Amador Merino Reyna.

Sectores 350, 351 y 352.

Comas tendrá un corte de agua de 12:00 m. a 6:00 p. m. por limpieza y desinfección de reservorio.

La Molina y SMP

En La Molina, la interrupción está vinculada a la limpieza de reservorio. El corte comenzará a la 1:00 p. m. y el restablecimiento del servicio está previsto para las 11:50 p. m.

Las zonas afectadas son:

Urbanización Las Praderas de La Molina.

Urbanización Portada del Sol III etapa.

Sector 199.

En San Martín de Porres, Sedapal informó que efectuará labores de limpieza de reservorio. El servicio se suspenderá a las 12:00 m. y retornará a las 8:00 p. m.

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La lista de zonas afectadas en el sector 206 incluye:

A.H. 12 de Diciembre.

A.H. Los Jazmines de Palao II.

A.H. Juan Pablo II.

A.H. Lampa de Oro.

A.H. Lampa de Oro Ampliación.

A.H. Lampa de Oro I y II etapa.

A.H. La Milla.

A.H. Nuevo Perú.

A.H. Manuel Scorza.

Asociación Consuelo G. de Velasco.

Asociación 24 de Junio.

Cooperativa de Vivienda Urbanización Popular Valdiviezo.

Urbanización Ingeniería.

Urbanización 27 de Octubre.

Urbanización Palao I y II etapa.

Urbanización Perú.

Urbanización Valdiviezo.

Carabayllo suspenderá el servicio de agua de 12:00 m. a 6:00 p. m. en zonas cercanas al límite con Comas y el río Chillón. (Andina)

Cercado de Lima

En Lima Cercado, Sedapal difundió tres avisos por trabajos de ejecución de empalme, empalme de tubería y trabajos de empalme de tuberías. Las interrupciones comenzarán a las 10:00 a. m. y el servicio se restablecerá a las 10:00 p. m. en todos los casos.

Las zonas consideradas en los avisos corresponden al sector 41:

Urbanización Pando 3ra etapa.

C.H. Palomino.

P.J. Los Sauces.

Urbanización Avep 2da etapa.

Urbanización Palomino.

A.H. Luis Pardo.

Urbanización Las Brisas 2da etapa.

También se reportó afectación dentro de los cuadrantes comprendidos por:

Avenida Venezuela.

Avenida La Alborada.

Calle Los Sauces.

Avenida Bertello.

Jirón Santa Teodosia.

Avenida Santa Bernardita.

Otro aviso para el mismo sector comprende C.H. Palomino y el área delimitada por avenida Venezuela, avenida La Alborada, avenida Bertello, jirón Santa Francisca y avenida Santa Bernardita. El tercer comunicado incluye todas las calles interiores del cuadrante formado por avenida Venezuela, avenida La Alborada, avenida Bertello, jirón Santa Francisca y avenida Santa Bernardita.

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Un reservorio de la empresa Sedapal se ubica en un sector denso de Lima, donde la antigüedad de la infraestructura plantea retos de abastecimiento. (Latina / Punto final)

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, la limpieza de reservorio ocasionará la suspensión del agua desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. El corte corresponde al sector 414.

Las localidades incluidas son:

A.H. Daniel A. Carrión.

A.H. Villa Mercedes.

Asociación Villa Mercedes.

A.H. Sargento Lores.

A.H. Eduardo de La Pinella.

Poder Judicial.

Mercado Sarita Colonia.

APV Los Álamos de Canto Grande.

Asociación Buenos Aires.

A.H. Villa Hermosa.

A.H. Jesús Opreza Chonta.

Cooperativa Mariscal Luzuriaga.

A.P.V. Los Álamos (I) de Canto Grande.

A.H. Las Delicias.

A.H. Magisterial Horacio Zeballos Gameza.

P.V. Ramón Castilla.

A.H. Los Artesanos.

Cooperativa Huancaray.

Cooperativa La Unión.

C.E. Ramiro Prialé.

Agrupación Ramiro Prialé II.

A.H. Chavín de Huántar sector 5 de Mayo.

A.H. La Villa Verde.

A.F. Villa Gilary.

A.H. P.I. Chavín de Huántar sector Fe y Alegría.

A.H. P.I. Chavín de Huántar sector 30 de Agosto.

Agrupación El P.I. Chavín de Huántar Hospital Materno Infantil.

Agrupación Las Gardenias.

Agrupación Niño Jesús.

P.I. Chavín de Huántar.

1ro de Enero.

A.H. Las Lomas.

A.H. José C. Mariátegui.

A.H. Villa Limatambo.

A.H. Las Malvinas.

A.H. 3 de Mayo.

A.H. Caminos de la Hermandad.

A.H. Horacio Zeballos.

A.H. Brilla el Sol.

A.H. Las Américas.

A.H. Monte Bektu.

Nueva tarifa de agua: familias de Lima, Callao y otras ciudades pagarán S/ 7.70 adicionales, según SUNASS | Andina

San Juan de Miraflores

En San Juan de Miraflores, las labores de limpieza de reservorio afectarán los sectores 300, 301, 307 y 308. La interrupción empezará a las 8:00 a. m. y el servicio retornará a las 8:00 p. m.

En el sector 300, las zonas afectadas son P.J. José M. Arguedas, P.J. 5 de Mayo, P.J. Ollantay, A.H. Leoncio Prado, P.J. El Nazareno, A.H. Virgen del Carmen, P.J. Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, P.J. 1° de Mayo, P.J. Virgen del Buen Paso, A.H. La Inmaculada, A.H. Antúnez de Mayolo y A.H. 26 de Febrero.

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El sector 301 incluye P.J. 12 de Noviembre, Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de Julio, Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau, José Olaya, A.H. Ampliación Las Rocas, 15 de Setiembre, Las Malvinas, Víctor R. Haya de la Torre y Villa Los Ángeles.

En los sectores 307 y 308, correspondientes a Villa María del Triunfo, figuran A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco, Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, Villa Bolívar, A.H. Japón, A.H. Señor de Los Milagros, A.H. Villa Las Casuarinas, Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos, Los Pinos, A.H. El Paraíso, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. José C. Mariátegui, A.H. Villa Limatambo, A.H. Las Malvinas, A.H. 3 de Mayo, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. Horacio Zeballos, A.H. Brilla el Sol, A.H. Las Américas y A.H. Monte Bektu.

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Sedapal indicó que los usuarios con dudas sobre las interrupciones pueden comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000 y tener a la mano su número de suministro.