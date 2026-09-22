Keiko Fujimori propone convertir la educación en una herramienta de prevención del crimen

Keiko Fujimori expone los pilares de su reforma educativa, que incluyen el fortalecimiento de la infraestructura, la capacitación de docentes y la creación de una escuela de directores para restaurar el orden y la disciplina en las aulas | Canal N

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Keiko Fujimori planteó que la educación debe convertirse en una herramienta de transformación social y de prevención de la violencia y el crimen, según el texto de un discurso difundido por Canal N y atribuido a la dirigente, identificada allí como presidenta del Perú, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La exposición ubicó a la enseñanza como el segundo de los retos de su gobierno. Fujimori vinculó la calidad educativa, el aprendizaje de niños y jóvenes y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, con efectos en los ingresos, la salud y la movilidad social.

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“Nuestro segundo reto será convertir a la educación en una herramienta de transformación social y de prevención de violencia y el crimen”, afirmó Keiko Fujimori en el discurso.

Keiko Fujimori propuso convertir la educación en una herramienta de transformación social y prevención de la violencia y el crimen. (REUTERS/Brendan McDermid)

La calidad educativa

La mandataria sostuvo que la formación escolar puede incidir en las oportunidades futuras de los estudiantes. En ese sentido, señaló que una educación de calidad y una mayor profundidad en los aprendizajes permiten acceder a mejores ingresos y desarrollar hábitos de salud.

También asoció ese proceso con la movilidad social. “La calidad de la educación y la profundidad del aprendizaje de nuestros jóvenes y niños es un predictor de mejor calidad de vida, porque permite obtener mejores ingresos, hábitos de salud, contribuyendo a la movilidad social”, expresó.

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El planteo presentó a la educación como una política vinculada con el desarrollo individual y la superación de barreras sociales. Según sus palabras, el Estado debe garantizar condiciones básicas para que las personas puedan progresar, mientras que el esfuerzo, el talento y la libertad de cada una deben completar ese proceso.

“El rol del Estado es retirar las barreras injustas que impidan el desarrollo de las personas y proveerlas de las condiciones básicas para superarse”, sostuvo Fujimori. “El esfuerzo, el talento y la libertad de cada persona deben hacer el resto”.

Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la ONU.

Fallas escolares

En contraste con los efectos que atribuyó a una enseñanza sólida, Fujimori indicó que las debilidades del aprendizaje escolar pueden relacionarse con la criminalidad. La declaración incluyó otros factores, aunque no los especificó.

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“En el lado opuesto, encontramos que las debilidades y fallas en el aprendizaje escolar son, junto con otros factores, predictores y combustibles de la criminalidad”, afirmó.

A partir de esa relación, el discurso presentó la reforma educativa como una respuesta que busca incidir en la prevención de la violencia y el delito. La propuesta mencionó obras de infraestructura, servicios digitales, materiales escolares y cambios en las condiciones de enseñanza.

Según Fujimori, su gobierno inició “una profunda reforma en la educación en el Perú”. Explicó que el plan fortalecerá la infraestructura educativa, la provisión de servicios digitales y la entrega de material educativo.

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La iniciativa también contempla medidas dirigidas a los docentes. “Pero además, fortaleceremos las capacidades y medios de enseñanza de los profesores”, señaló la dirigente peruana.

La reforma educativa planteada por Fujimori incluye infraestructura, servicios digitales y material educativo en Perú. (REUTERS/MIKE SEGAR)

La Escuela de Formación

El discurso identificó a la Escuela de Formación de Directores como el eje central de la reforma educativa anunciada. La finalidad de esa institución, de acuerdo con Fujimori, será brindar herramientas y habilidades a quienes estén al frente de los establecimientos.

“El corazón de la reforma será la creación de la Escuela de Formación de Directores”, afirmó. La propuesta apunta a que los directores lideren sus escuelas con autonomía y se conviertan en referentes para sus comunidades educativas.

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Fujimori también planteó que esos directivos promuevan la participación de los padres en la formación de los alumnos. El objetivo, según expuso, es que cada niño se convierta en “un ciudadano solidario, respetuoso y orgulloso de su país”.

La referencia a las familias apareció junto con otra definición sobre los valores que, según la dirigente, deben sostener la vida social en el país. “En el Perú creemos en la libertad de las personas. Creemos en la familia como pilar insustituible de nuestra sociedad. Creemos en el respeto a nuestras tradiciones. Creemos en la igualdad ante la ley y la dignidad humana”, indicó.

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Fujimori planteó que los directores lideren las escuelas con autonomía e impulsen la participación de los padres. (REUTERS/MIKE SEGAR)

El discurso

Otro de los puntos desarrollados por Fujimori fue la situación de la autoridad en los colegios. Afirmó que la incorporación de una agenda ideológica y cultural ajena a la realidad peruana provocó “una confusión y un desorden” que afecta a los docentes.

“Corresponde resaltar que la incorporación en su momento de una agenda ideológica cultural ajenas a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que hoy en día los profesores en los colegios no pueden imponer el orden”, expresó.

La dirigente aseguró que los profesores no pueden establecer el orden y la disciplina por temor a recibir denuncias. “Necesitamos restablecer el principio de respeto a la autoridad”, sostuvo.

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El planteo incluyó la promesa de convertir las aulas en espacios donde los estudiantes puedan aprender y los docentes enseñar sin temor. “Convertiremos a las aulas en lugares seguros donde los niños vayan a aprender y los profesores a enseñar sin miedo. Y esa es nuestra propia agenda”, afirmó.