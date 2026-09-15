Choque por ingreso de firma alemana de transporte interprovincial a Perú: gremios cuestionan quién responderá ante pasajeros

El modelo es similar al de Uber en que conecta la demanda con operadores terceros, pero FlixBus también define rutas, frecuencias, precios y estándares del servicio. Créditos: difusión

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El gremio de transporte interprovincial Cotrap-Apoip solicitó al Congreso de la República que evalúe el modelo de operación de FlixBus y defina quién responderá ante el pasajero por el servicio efectivo de transporte, antes de una eventual autorización para que la compañía alemana opere en Perú.

La organización, que agrupa a empresas formalmente autorizadas para el transporte terrestre interprovincial, informó que remitió comunicaciones a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

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El pedido se concentra en las responsabilidades que podrían surgir de un esquema en el que una empresa administra la comercialización de los boletos, la plataforma digital, las rutas y las frecuencias, mientras compañías asociadas aportan los buses y conductores.

FlixBus y la copropiedad de los buses en la mira

Cotrap-Apoip sostuvo que esa división de funciones exige precisar, antes del inicio de cualquier operación, quién celebra el contrato con el usuario, cuál empresa cuenta con la autorización de la ruta y qué entidad responde frente a accidentes, pérdida de equipaje, demoras, cancelaciones, devoluciones de dinero o reclamos.

“El pasajero tiene derecho a saber, antes de comprar su boleto, quién lo va a transportar y quién responderá por el servicio que está contratando”, señaló el gremio en la nota de prensa.

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La organización pidió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informe sobre el procedimiento de autorización aplicable a FlixBus.

FlixBus planteó operar la ruta Lima-Ica con Transporte AC Verde y Alicar Tours mediante un esquema de copropiedad de buses y gestión comercial de la plataforma. REUTERS/Michael Dalder/File Photo

También solicitó una opinión técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) acerca de la información que debe recibir el consumidor cuando quien vende el viaje no es la misma empresa que realiza materialmente el traslado.

El gremio afirmó que no se opone a la inversión extranjera, la competencia ni la digitalización del servicio. Su planteo apunta a que cualquier ajuste normativo tenga alcance general y se aplique en las mismas condiciones para los actuales operadores y para eventuales nuevos competidores.

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La ruta Lima-Ica fue el primer intento de FlixBus para operar en Perú

La empresa alemana ya intentó ingresar al mercado peruano. Su primer proyecto fue una ruta regular entre Lima e Ica, para la cual presentó una solicitud ante el MTC el 15 de octubre de 2025, según informó Gestión.

FlixBus proyectaba operar con las firmas locales Transporte AC Verde y Alicar Tours. El modelo contemplaba una participación compartida sobre los vehículos que usarían en la ruta, además de la intervención de FlixBus en la planificación comercial, la venta de pasajes y el control de la operación.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones rechazó el pedido de FlixBus porque la copropiedad de vehículos no es válida para rutas regulares de pasajeros en Perú. REUTERS/Dado Ruvic

El MTC formuló observaciones iniciales por la falta de poderes de las empresas socias para autorizar el uso de las unidades. Tras la presentación de documentos, el ministerio declaró improcedente el pedido el 24 de noviembre por otro motivo: la copropiedad de los vehículos no resultaba válida para el servicio regular de transporte de pasajeros.

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La cartera consideró que esa figura puede utilizarse en el servicio especial de transporte de personas, pero no en servicios regulares. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte establece que los vehículos deben pertenecer al transportista autorizado o estar sujetos a modalidades de arrendamiento financiero u operativo.

FlixBus presentó un recurso de reconsideración el 18 de diciembre de 2025, pero el MTC lo rechazó el 13 de enero de 2026. La compañía quedó habilitada para apelar ante otra instancia administrativa.

El modelo de socios operadores concentra cuestionamientos en otros mercados

Las críticas internacionales a FlixBus se concentran en la relación entre la plataforma y los operadores de los viajes. Sindicatos y asociaciones de pasajeros han cuestionado que la subcontratación puede dificultar la identificación de responsabilidades ante incidentes y generar condiciones laborales desiguales entre empresas asociadas.

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En Alemania, el accidente de un bus de FlixBus ocurrido el 27 de marzo de 2024 en la autopista A9, cerca de Leipzig, dejó cuatro personas muertas y decenas de heridos.

En 2026, un tribunal condenó al conductor a una pena suspendida por homicidio culposo y lesiones. El caso reabrió el debate sobre los controles en las empresas que operan bajo la marca.

El sindicato Verdi cuestionó la heterogeneidad de las condiciones laborales entre operadores asociados. FlixBus respondió que revisa los tiempos de conducción y descanso, y que aplica sanciones y capacitaciones cuando detecta incumplimientos.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió en agosto de 2025 una investigación contra Flix North America, FlixBus y Greyhound por denuncias de discriminación contra pasajeros con discapacidad.

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