Perú

Banco Central de Reserva sobre subir tasa de interés: “Dependerá mucho de El Niño”

El presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que la decisión estará condicionada por la evolución de la inflación, las expectativas de precios y el impacto que pueda tener el fenómeno climático sobre la economía peruana

La evolución de los precios y de las expectativas de inflación será clave para definir si el BCRP vuelve a ajustar su política monetaria.
La evolución de los precios y de las expectativas de inflación será clave para definir si el BCRP vuelve a ajustar su política monetaria. Foto: Google Maps
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dejó abierta la posibilidad de elevar su tasa de interés de referencia durante los próximos meses, en función de cómo evolucionen la inflación, la actividad económica y los efectos que pueda generar el fenómeno El Niño. La entidad ha mantenido este indicador en 4,25% durante los últimos 12 meses.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que la decisión todavía no está definida y dependerá de la información que se conozca en las próximas semanas. El comportamiento de los precios y las expectativas de inflación serán factores relevantes para determinar si corresponde modificar nuevamente la política monetaria.

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BCRP evalúa un posible aumento de la tasa

“Dependerá mucho de El Niño; estamos esperando que pase. El comunicado que hicimos después de la reunión de la semana pasada indicaba que estamos siguiendo todos los datos y, si se leyera, puede interpretarse que no descartamos un aumento en los próximos meses”, señaló Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre.

La tasa de referencia se mantiene en 4,25% desde septiembre de 2025. En las reuniones de julio, agosto y setiembre de este año, el Directorio del BCRP decidió conservarla en ese nivel, pese a los cambios registrados en algunos indicadores de precios.

La tasa de referencia permanece en 4,25% desde septiembre de 2025.
La tasa de referencia permanece en 4,25% desde septiembre de 2025. Foto: Bloomberg
“Está casi implícito el mensaje que estamos poniendo en el comunicado, dependerá de los datos que vengan. Hay que subir la tasa en el momento oportuno y sería, probablemente, si viene el fenómeno El Niño como estamos pensando, pero hay que esperar todavía, no es una cosa mecánica”, agregó el presidente del organismo.

Inflación y expectativas serán determinantes

Velarde indicó que la entidad observa con atención el comportamiento de las expectativas de inflación, debido a que un eventual choque de oferta podría trasladarse a las previsiones de precios. En agosto, la inflación mensual fue de 0,07%, mientras que la inflación sin alimentos y energía avanzó 0,02%.

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En términos interanuales, la inflación pasó de 4,1% en julio a 4,4% en agosto. De acuerdo con el BCRP, este incremento respondió principalmente a un efecto base asociado al registro de inflación mensual negativa de agosto del año anterior y al impacto previo del alza de combustibles sobre los costos de transporte.

Las expectativas de inflación a 12 meses también aumentaron, de 3,0% en julio a 3,1% en agosto, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. Sin embargo, la inflación sin alimentos y energía se redujo de 4,6% a 4,5% en el mismo periodo.

Julio Velarde también destacó el buen desempeño de la demanda interna, junto con el aumento del empleo y los ingresos.
Julio Velarde también destacó el buen desempeño de la demanda interna, junto con el aumento del empleo y los ingresos. Foto: Google Maps

Actividad económica mantiene desempeño positivo

El presidente del BCRP resaltó además la fortaleza de la demanda interna, el crecimiento del empleo y el incremento de los ingresos. Estos factores, explicó, podrían facilitar que un eventual choque de oferta tenga efectos sobre las expectativas de inflación.

“Lo que nos preocupa es que pueden afectarse las expectativas, eso es lo que estamos viendo básicamente”, refirió Velarde. La entidad proyecta que la inflación interanual y la inflación sin alimentos y energía regresen al rango meta y se acerquen al 2% conforme se disipen los choques que afectaron los precios.

A la vez, los indicadores adelantados muestran un desempeño favorable de la actividad económica a agosto. El BCRP señaló que los indicadores de situación actual de su encuesta mejoraron frente al mes anterior, mientras que las expectativas permanecieron en terreno optimista, aunque con cierta moderación.

El escenario también contempla riesgos externos. El BCRP advirtió que persisten la volatilidad de los mercados financieros, los cambios en los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre vinculada con las tensiones geopolíticas y comerciales. Aun así, los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

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