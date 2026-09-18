Escultor Luis ‘Mamanka’ Sifuentes no podrá salir del Perú durante 9 meses por investigación de presunta trata y violación sexual

El artista no se ha pronunciado y espera que avances las pesquisas por parte de las autoridades peruanas - crédito @mamankasifuentes/IG

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El Poder Judicial dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el escultor Luis Sifuentes, conocido artísticamente como ‘Mamanka’,, investigado por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana colombiana. La medida fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima.

La fiscal provincial Evelyn Taboada De la Cruz sostuvo la vinculación del investigado con los hechos que son materia de investigación. De acuerdo con el Ministerio Público, el caso involucra hechos que se remontan a 2019, cuando la agraviada tenía 14 años de edad.

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La Fiscalía también dispuso diversas diligencias para esclarecer la denuncia y determinar si existen otras posibles víctimas. Mientras avanza el proceso, la agraviada recibe atención especializada de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT).

El Poder Judicial de Perú ordenó nueve meses de impedimento de salida del país contra el escultor Luis Sifuentes por presuntos delitos de trata de personas y agresión sexual. (Foto: Ministerio Público)

‘Mamanka’ Sifuentes no podrá salir del país por 9 meses mientras es investigado

La medida de impedimento de salida del país tendrá una duración de nueve meses y fue solicitada en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, Equipo 1.

Según informó el Ministerio Público, la fiscal Evelyn Taboada De la Cruz consiguió acreditar elementos que vincularían a Sifuentes con los hechos investigados. La decisión busca que el escultor permanezca sujeto al proceso mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

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Sifuentes es investigado por trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana. La investigación comprende hechos que, según la Fiscalía, habrían ocurrido tanto en Colombia como posteriormente en Perú.

La medida judicial forma parte de una investigación en curso y todavía deben desarrollarse las diligencias destinadas a esclarecer los hechos. La determinación de responsabilidad penal corresponde a las autoridades judiciales en las etapas que correspondan.

El Ministerio de la Mujer solicitó acciones urgentes ante la ausencia de una restricción migratoria vigente contra el escultor peruano denunciado| Foto: Luis Sifuentes (Instagram)

Escultor enfrenta denuncia por presunta trata de personas, explotación y violación sexual

Según la investigación fiscal, Sifuentes habría abusado sexualmente de la agraviada en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años. Posteriormente, el Ministerio Público sostiene que la joven habría sido captada y trasladada desde Colombia hacia Lima, donde presuntamente fue sometida a actos de explotación sexual.

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La denunciante relató a Cuarto Poder que conoció al escultor en Medellín, en un contexto de vulnerabilidad. De acuerdo con su testimonio, posteriormente llegó a Lima y permaneció en el taller de Sifuentes, donde realizó labores de limpieza, cuidado de animales y actividades vinculadas con las esculturas.

La joven también afirmó que durante ese periodo fue sometida sexualmente contra su voluntad y sufrió episodios de violencia física. El reportaje difundió además documentos y registros de audio que forman parte de los elementos presentados en torno a su denuncia.

Consultado por las acusaciones, Sifuentes negó haber trasladado a la joven desde Colombia cuando era menor de edad. El escultor también rechazó las acusaciones formuladas en su contra y calificó como falsa la versión sobre su traslado hacia Perú.

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Fiscalía de Lima investiga a Luis Sifuentes por presunta trata y explotación sexual| Foto: Cuarto Poder/Andina

Fiscalía realiza diligencias para esclarecer el caso

Como parte de la investigación, el Ministerio Público dispuso que la agraviada brinde su declaración mediante una entrevista única en cámara Gesell, con el objetivo de incorporar su testimonio como prueba anticipada ante un eventual juicio oral.

La Fiscalía también ordenó realizar pericias fonéticas y transcripciones de audios que tendrían contenido incriminatorio. Estas diligencias buscan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados y determinar los elementos que podrían vincular al investigado.

Las actuaciones se desarrollan en coordinación con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional. Uno de los objetivos es identificar a otras posibles víctimas y determinar si existen más hechos relacionados con el caso.

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Mientras continúa la investigación, la agraviada recibe atención de la UDAVIT, mediante un equipo integrado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo. El Ministerio Público indicó que esta intervención busca garantizar su protección y acompañamiento especializado durante el proceso.