Los alimentos que desaparecen de la mesa: el golpe invisible de perder el empleo antes de perder la vivienda

Los cortes de carreteras y el precio de los combustibles pueden aumentar los costos logísticos y encarecer la compra cotidiana en Perú.

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Un Niño fuerte puede afectar primero el presupuesto de los hogares que viven del ingreso diario. Las lluvias intensas, los cortes de vías y los problemas en la agricultura, la pesca y las actividades urbanas pueden reducir los ingresos familiares justo cuando sube el costo de los alimentos y crecen los gastos por salud.

“El problema es que estas familias tienen dos características que las exponen mucho durante una temporada de lluvias intensas: sus ingresos dependen del trabajo diario y destinan gran parte de ellos a alimentos”, explicó Germán Vega Acuña, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Piura (UDEP), en entrevista con Infobae Perú.

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Menos ingresos y una mayor parte del presupuesto para comer

Para quienes llegan con lo justo a fin de mes, el impacto no se limita a pagar más por una compra en el mercado. Si las lluvias interrumpen labores agrícolas, pesqueras, comerciales o de transporte, también puede caer el ingreso disponible en el hogar.

Vega Acuña advirtió que, ante ese escenario, las familias deberán usar “una proporción aún mayor de su presupuesto a alimentos”. Eso reduce el margen para cubrir otros gastos básicos, como el transporte, el pago de servicios o una eventual emergencia médica.

El economista alertó sobre el riesgo de una propagación de dengue en zonas expuestas. “Esto deja muy poco espacio para afrontar un eventual gasto en salud”, sostuvo.

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Las lluvias intensas pueden frenar la agricultura, la pesca, el transporte y el comercio, y afectar a familias que dependen del trabajo diario.

Limón, papa y verduras pueden salir de la compra cotidiana

Los precios de alimentos frescos suelen reaccionar con rapidez cuando hay pérdidas de cosechas o dificultades para trasladar productos hacia los mercados. Entre los alimentos más expuestos, el especialista mencionó el limón, la cebolla, el tomate, la papa, las verduras y algunas frutas.

“El transporte es un punto clave. Si se interrumpen las vías de comunicación y a ello se suma un precio ya elevado de los combustibles, también encontraremos mayores precios en otros productos”, afirmó.

En los hogares de menores ingresos, el resultado puede ser una canasta más pequeña y menos diversa. Productos que antes formaban parte de la compra diaria pueden adquirirse en menor cantidad o dejar de comprarse durante semanas.

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El punto de quiebre para las familias vulnerables

El riesgo alcanza también a quienes hoy no figuran como pobres, pero tienen ingresos inestables y poco ahorro. Según Vega Acuña, la pobreza en Perú se ubicó en 25,7% en 2025, mientras que 32,8% de la población es vulnerable en términos monetarios.

“Una emergencia como el fenómeno El Niño puede hacer que estas personas caigan en la pobreza debido a la pérdida de empleo, una enfermedad o el aumento de los precios de los productos básicos”, señaló.

La pobreza monetaria alcanzó al 25,7% de la población en Perú en 2025 y otro 32,8% quedó en condición de vulnerabilidad monetaria.

Punto a punto: cómo puede afectar El Niño al hogar

Las lluvias pueden impedir que un trabajador llegue a su empleo o que un pequeño negocio abra con normalidad. Los cortes de carreteras elevan el costo de transporte y pueden encarecer alimentos.

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La menor actividad en el agro y la pesca reduce ingresos en el norte del país. Una enfermedad, como el dengue, suma gastos médicos y días sin trabajar. La suspensión de clases puede obligar a las familias a reorganizar el cuidado de niños y adolescentes.

El empleo puede desaparecer antes que la vivienda

El especialista ubicó a la pesca y la agricultura entre las actividades que podrían sufrir mayores pérdidas de empleo si El Niño se intensifica. Las regiones del norte concentran una mayor exposición a estos eventos y dependen en buena medida de ambas actividades.

El efecto podría alcanzar a la manufactura primaria. Si los hogares reciben menos ingresos, también se resentirían el comercio y los servicios. “El golpe económico puede extenderse”, advirtió Vega Acuña.

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La preocupación, añadió, también abarca a los colegios con infraestructura vulnerable. Para el economista, las autoridades deben acondicionar escuelas y ciudades para garantizar clases seguras durante la temporada de lluvias.