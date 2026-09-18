Llega a Trujillo Catherin Méndez, expareja de ‘Jhonsson Pulpo’ presuntamente vinculada al secuestro del empresario Jenss Lara

Catherin Yanet Méndez Araujo, expareja de ‘Jhonsson Pulpo’, llegó a la Divincri de Trujillo tras ser detenida en Lima. La Policía investiga su presunto vínculo con el dinero del rescate del empresario Jenss Lara. Fuente: ATV Noticias

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La expareja de ‘Jhonsson Pulpo’, Catherin Yanet Méndez Araujo, llegó este viernes a la sede de la Divincri de Trujillo, luego de ser trasladada desde Lima bajo fuerte resguardo policial. La mujer, de 33 años, fue detenida el último jueves en una vivienda de Pueblo Libre por su presunta vinculación con la investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Lara.

La Policía señala que el nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’. En esos mensajes se mencionaría la distribución de parte del dinero relacionado con el rescate del empresario, con un monto de hasta S/1 millón destinado a la mujer.

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La llegada de Méndez a Trujillo se produjo mientras permanece vigente una orden de detención preliminar por 15 días. Al ingresar a la dependencia policial, la investigada negó haber recibido dinero relacionado con el secuestro, mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias para determinar su eventual participación en los hechos.

Agentes de la Policía Nacional custodian a Catherin Yanet Méndez Araujo tras su traslado en helicóptero a Trujillo por su presunta vinculación con un secuestro. (Composición: Infobae Perú)

Expareja de ‘Jhonsson Pulpo’ permanece bajo custodia policial en Trujillo

La Policía Nacional trasladó a Catherin Méndez desde Lima hacia Trujillo luego de su captura en Pueblo Libre. La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-Escuadrón Especializado), en cumplimiento de una orden judicial.

Antes de su traslado, la mujer pasó por la sede de Medicina Legal en La Victoria. Posteriormente, fue llevada a otras dependencias policiales y finalmente trasladada a Trujillo para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

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Las imágenes muestran a Méndez con un chaleco rojo mientras era custodiada por efectivos policiales durante su llegada a la ciudad. La mujer ingresó a la sede de la Divincri de la urbanización San Andrés.

La medida judicial establece 15 días de detención preliminar para Méndez Araujo. La investigación comprende delitos como organización criminal, secuestro extorsivo y homicidio calificado, según la información difundida sobre el caso.

Catherin Méndez Araujo es custodiada por agentes de la Policía Nacional del Perú tras descender de un helicóptero policial. La mujer, vestida con prenda roja y chaleco, es conducida hacia la sede de la División de Investigación Criminal para continuar con las diligencias relativas a investigaciones por secuestro y homicidio en la región La Libertad.Fuente: Regpol La Libertad

Los chats de ‘Jhonsson Pulpo’ mencionan un pago de S/1 millón para Méndez

El nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres. Según la información difundida por medios de comunicación, en esos mensajes se coordinaba la distribución de parte del dinero relacionado con el rescate de Jenss Lara.

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De acuerdo con lo señalado por el general Antonio Zavala, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en las comunicaciones se mencionaba que Catherin Méndez recibiría S/1 millón. La Policía analiza estos mensajes para determinar si el dinero llegó efectivamente a manos de la mujer.

Catherin Yanet Méndez Araujo permanece bajo custodia en Lima tras ser vinculada a la red criminal Los Pulpos por la recepción de un dinero del rescate de un empresario. (Composición: Infobae Perú)

En las conversaciones también figuraría otro monto de S/430 mil destinado a una hija de Cruz Torres. La información forma parte de las diligencias que buscan reconstruir cómo se habría distribuido el dinero obtenido tras el secuestro.

Al llegar a la Divincri de Trujillo, Méndez negó haber recibido dinero relacionado con el rescate. Su versión deberá ser contrastada con los elementos que la Policía y la Fiscalía incorporen durante la investigación.

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Investigación busca establecer el recorrido del dinero del rescate

El caso se relaciona con el secuestro del empresario minero Jenss Lara, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. Según información citada por El Comercio, un testigo identificado con el seudónimo de “Juan” declaró que la familia del empresario habría pagado S/2 millones para conseguir su liberación.

De acuerdo con esa versión, el pago se habría realizado mediante una parte en efectivo y otra a través de una transferencia bancaria. Los investigadores analizan este dinero y las comunicaciones atribuidas a Cruz Torres para determinar quiénes habrían participado en su distribución.

Catherin Yanet Méndez Araujo fue detenida por la PNP en medio de las investigaciones por el secuestro del empresario Jens Lara. Su nombre aparece en chats donde se menciona la entrega de S/1 millón. Fuente: X / @TerritorioTomad

La Policía también encontró, según la información difundida, listas con nombres y montos en los teléfonos incautados al investigado. Estos documentos son revisados como parte de las pesquisas sobre el funcionamiento de la organización y el destino del dinero.

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Mientras permanece bajo detención preliminar, Catherin Méndez quedó a disposición de las autoridades en Trujillo. La investigación continuará para determinar su eventual vinculación con el secuestro y el manejo del dinero, así como la responsabilidad que corresponda a cada una de las personas investigadas.