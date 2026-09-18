Perú

Capilla del Milagro será restaurada tras acuerdo entre la Municipalidad de Lima y los franciscanos

PROLIMA elaborará el diagnóstico y expediente técnico para intervenir el recinto anexo a la iglesia de San Francisco y recuperar sus elementos arquitectónicos, religiosos y artísticos

Capilla del Milagro será restaurada.
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La Capilla del Milagro, anexa a la iglesia y convento de San Francisco, abrió un proceso de trabajo: la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles formalizaron un acuerdo para elaborar los estudios que permitirán su restauración integral. PROLIMA asumirá el diagnóstico y el expediente técnico, en coordinación con la comunidad religiosa, antes de una intervención financiada con recursos municipales.

El acta de autorización fue suscrita durante una ceremonia privada dentro de la Capilla del Milagro. Participaron el fray José Rosas Zurita Meléndrez, ecónomo de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú; el fray Juan Apumayta, guardián del Convento de San Francisco de Jesús el Grande de Lima; y el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima.

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El acuerdo establece que la restauración de la Capilla del Milagro incluirá la recuperación de la estructura, la fachada y los elementos interiores. El proyecto también considera reponer piezas faltantes, poner en valor ornamentos litúrgicos y obras de arte, e instalar un sistema de iluminación. La municipalidad deberá definir luego el calendario y la ejecución de las obras.

Bogdanovich afirmó que el equipo técnico de PROLIMA trabajará junto con los franciscanos para recuperar el recinto y sus elementos patrimoniales. “Nuestra idea es que sigamos trabajando juntos para recuperar el espíritu de la ciudad de Lima, marcado por cientos de años por esta capilla y su imagen, la Virgen del Milagro”, señaló. La coordinación deberá acompañar la elaboración de los documentos técnicos.

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Capilla del Milagro será restaurada.
Capilla del Milagro será restaurada.

PROLIMA elaborará los estudios antes de la intervención

La Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima, conocida como PROLIMA, será responsable de preparar el diagnóstico del inmueble y el expediente técnico.

Ambos documentos permitirán identificar el estado de conservación de la capilla, precisar las acciones sobre sus componentes y establecer los requerimientos para la intervención. La comunidad franciscana participará de forma permanente en ese proceso.

El nuevo acuerdo retoma conversaciones entre la municipalidad y la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles. El espacio religioso está junto a la iglesia y el convento de San Francisco, dentro del Centro Histórico de Lima. La intervención proyectada busca preservar los valores históricos, arquitectónicos y religiosos del recinto, que forma parte del conjunto franciscano de la capital peruana.

Fray Juan Apumayta destacó que la firma del acta coincidió con el 17 de septiembre, fecha en que los franciscanos recuerdan los 802 años de la impresión de las llagas de San Francisco de Asís. La conmemoración remite a la visión de un serafín alado que, según la tradición católica, tuvo el santo en el monte Alverna, en Italia.

Capilla conserva una imagen vinculada a la devoción limeña

La capilla data del siglo XVII y alberga la imagen de la Virgen del Milagro, una advocación de la Inmaculada Concepción. Los hermanos franciscanos la llevaron desde España en 1532, de acuerdo con la información difundida sobre el santuario. Por sus dimensiones y articulaciones, la imagen fue trasladada durante varios años en peregrinajes.

Las crónicas del siglo XVI señalan que, durante el temblor del 27 de noviembre de 1630, la imagen cayó al suelo y “giró” hacia el altar mayor. Ese hecho sustenta la conmemoración del 27 de noviembre en San Francisco. En 1953, el nuncio, cardenal Fernando Cento, ejecutó la Coronación Pontificia concedida por Pío XII.

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