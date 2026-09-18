Perú

Áncash suma siete muertes y tres desapariciones en la alta montaña durante 2026

El balance incluye a turistas extranjeros y peruanos. Equipos de rescate mantienen operativos en zonas de la Cordillera Blanca

Nevado Ishinca - Áncash - Perú - 12 de julio
Vista panorámica del Nevado Ishinca, uno de los picos más accesibles de la Cordillera Blanca en Áncash, un destino popular para los montañistas. Foto: Andes Climbing Expeditions
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La región Áncash registra siete fallecidos y tres desaparecidos en accidentes de alta montaña durante 2026, de acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los casos están vinculados con actividades de turismo de aventura en la Cordillera Blanca y alcanzan a visitantes extranjeros, ciudadanos peruanos y equipos que participaron en expediciones y labores de auxilio.

Entre las personas fallecidas hay un mexicano, una canadiense, un chileno, un francés, un alemán y dos peruanos. El caso más reciente fue el de un turista francés que sufrió un accidente cuando practicaba parapente en el nevado Alpamayo. Su cuerpo fue recuperado con apoyo de un helicóptero policial, según el reporte difundido.

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Tres montañistas perdieron contacto en el Huascarán el 14 de julio

Los tres desaparecidos son los montañistas peruanos Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán. Integraban una expedición de cinco personas en el nevado Huascarán.

Durante el descenso, una tormenta los separó del resto del grupo. La última comunicación ocurrió el 14 de julio y desde entonces no se ha informado sobre su ubicación.

La Policía de Alta Montaña, guías especializados y otras instituciones realizaron las búsquedas, pero no lograron ubicarlos. El jefe de la Región Policial de Áncash, general PNP Eduan Díaz Díaz, explicó que el trabajo de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña enfrenta dos condicionantes: el clima y la altitud de los lugares donde ocurren las emergencias.

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“El personal policial ha sido preparado para estos trabajos, que no solo dependen de las condiciones climáticas, sino también de la altura. Por ello, nuestros agentes cuentan con preparación física y mental para atender este tipo de emergencias”, expresó Díaz. El general indicó que los equipos especializados rescataron con vida a seis montañistas en riesgo durante este año.

Grupo de andinistas con cascos, chaquetas, arneses, mochilas, piolets y cuerdas sobre nieve, con montañas nevadas y cielo nublado al fondo
Los rescatistas hallaron intacto los artículos de los desapareecidos en el campamento en Campo 1 y la familia sostiene que los andinistas subieron a la cumbre sin sleeping bag.

Más planificación en las expediciones

El presidente de Socorro Andino Peruano, Lliuya, recordó que la temporada incluyó una emergencia en el Tocllaraju, donde estuvo involucrada una pareja formada por un ciudadano mexicano y una ciudadana canadiense.

También mencionó el accidente en Huascarán Norte, donde permanecen desaparecidos los tres escaladores peruanos de la expedición que perdió contacto durante el descenso.

En las tareas de rescate relacionadas con ese hecho murió además un porteador peruano. Un visitante de nacionalidad india y su guía local resultaron heridos de gravedad, de acuerdo con el representante de la organización. Lliuya citó además el caso de un montañista chileno de 21 años que sufrió un accidente en el valle de Llanganuco, cerca del Huascarán Norte.

El representante señaló que también hubo emergencias en otros puntos de la cordillera y que algunas recibieron atención de guías y brigadistas. El balance de accidentes de alta montaña en Áncash reúne situaciones distintas, desde ascensos y descensos de expediciones hasta prácticas como el parapente, que requieren respuesta en escenarios sin acceso inmediato.

Para reducir riesgos, Lliuya recomendó contratar guías certificados y agencias registradas ante la autoridad turística. También planteó que los montañistas lleven equipos de comunicación para pedir ayuda en áreas sin cobertura convencional.

Mencionó los comunicadores satelitales y Starlink como herramientas que permiten mantener contacto durante operaciones de búsqueda y rescate en zonas de difícil acceso.

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