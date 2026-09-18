Perú

Banco Pichincha adquiere Diners Club: SBS autoriza incorporación

La operación contempla un desembolso de S/ 23,4 millones y permitirá al banco incorporar a la compañía especializada en servicios vinculados con medios de pago

Según el hecho de importancia publicado por el banco, la operación contempla adquirir hasta el 100% de las acciones de Diners Club Perú por S/ 23,4 millones.
Según el hecho de importancia publicado por el banco, la operación contempla adquirir hasta el 100% de las acciones de Diners Club Perú por S/ 23,4 millones. Foto: composición Infobae Perú/Banco Pichincha/Diners Club
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Banco Pichincha Perú recibió el visto bueno de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para incorporar a Diners Club Perú dentro de su estructura como empresa subsidiaria. La autorización permite avanzar con la operación mediante la cual el banco busca hacerse con la participación accionaria de la compañía dedicada al negocio de tarjetas.

De acuerdo con el hecho de importancia difundido por la entidad financiera, la transacción considera la compra de hasta el 100% de las acciones que conforman el capital social de Diners Club Perú, por un monto de S/ 23,4 millones. La resolución del regulador precisa que, una vez incorporada, la compañía podrá desarrollar actividades complementarias o auxiliares relacionadas con las operaciones financieras del banco.

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El acuerdo contempla hasta el 100% de las acciones

El proceso comenzó con una decisión adoptada por el directorio de Banco Pichincha en enero de 2026, cuando se planteó adquirir como mínimo el 94,77% de las acciones de Diners Club Perú. Posteriormente, en mayo de este año, el órgano directivo ratificó el acuerdo y estableció como posibilidad alcanzar el 100% del accionariado de la compañía.

La operación se encuentra vinculada con las atribuciones que la Ley General del Sistema Financiero reconoce a las empresas bancarias para realizar determinadas actividades relacionadas con tarjetas de crédito y débito, además de servicios como cobros, pagos y transferencias de fondos. Bajo este marco, la incorporación de Diners Club se realizará como una subsidiaria del banco.

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Comunicado de Banco Pichincha sobre el proceso.
Comunicado de Banco Pichincha sobre el proceso. Foto: Banco Pichincha

SBS revisó los requisitos para la subsidiaria

Antes de concretar la operación, Banco Pichincha debía obtener la autorización correspondiente de la SBS, debido a que la legislación exige el visto bueno del regulador para la constitución de subsidiarias por parte de empresas del sistema financiero. La entidad bancaria presentó ante el organismo supervisor la documentación necesaria para sustentar su solicitud.

Tras revisar el expediente, la SBS determinó que la información presentada cumplía con el procedimiento establecido para autorizar subsidiarias de empresas del sistema financiero. Con ello, Banco Pichincha cuenta con la autorización regulatoria necesaria para avanzar con la adquisición de Diners Club Perú.

La resolución supone un avance en el proceso de integración societaria entre ambas compañías. Sin embargo, el documento no establece modificaciones respecto de la marca Diners Club, los productos que actualmente ofrece a sus clientes o las condiciones asociadas a sus tarjetas como consecuencia de la operación.

Los años de Banco Pichincha en Perú

Banco Pichincha cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en el mercado peruano. Sus antecedentes se remontan a 1964, cuando fue constituida como Financiera y Promotora de la Construcción (Finanpro). En 1986 recibió autorización para operar como banco y pasó a denominarse Banco Financiero del Perú. Posteriormente, en 1994, el grupo ecuatoriano Banco Pichincha ingresó a su accionariado y fue incrementando progresivamente su participación hasta asumir el control de la entidad.

El documento no contempla cambios en la marca Diners Club, sus productos vigentes ni las condiciones de sus tarjetas a raíz de la operación.
El documento no contempla cambios en la marca Diners Club, sus productos vigentes ni las condiciones de sus tarjetas a raíz de la operación. Foto: Banco Pichincha

Durante los siguientes años, el banco amplió sus operaciones mediante adquisiciones y alianzas. Entre sus movimientos más relevantes estuvieron la compra de NBK Bank en 2001 y de América Financiera en 2011. También estableció una relación comercial con Diners Club Perú, con la que conformó un consorcio en 2015 para desarrollar el negocio de tarjetas de crédito. Esta vinculación se mantuvo durante los años posteriores y antecedió a la reciente operación para incorporar a Diners Club como subsidiaria.

Un cambio importante ocurrió en 2018, cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el cambio de nombre de Banco Financiero del Perú a Banco Pichincha. La modificación permitió al banco peruano adoptar la identidad corporativa de su matriz ecuatoriana, aunque se mantuvo la continuidad de la institución que llevaba décadas operando en el país. En los últimos años, Banco Pichincha ha impulsado una estrategia enfocada en fortalecer sus operaciones y ampliar el uso de canales digitales.

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