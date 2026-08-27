Perú

Magaly Medina y su curioso comentario sobre el desempeño de Gia Meier en Zaca TV: “Es como la rubiecita tontita, pero encantadora”

La periodista reaccionó a la actitud de la joven junto a su padre durante su participación en su programa de streaming

Montaje fotográfico que presenta a Magaly Medina en un set de televisión a la izquierda y a Gia Meier sonriendo a la derecha
Magaly Medina emite comentarios sobre el desempeño de la presentadora Gia Meier en el canal Zaca TV.
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La aparición de Magaly Medina en la conversación digital no pasó desapercibida cuando abordó la reciente visita de Christian Meier y su hija Gia Meier al podcast ‘Somos los que somos’, emitido por Zaca TV. Durante su programa, la conductora de ATV elogió la soltura del actor y músico peruano, quien supo adaptarse al tono juvenil del espacio y mostró familiaridad con las expresiones propias de las nuevas generaciones.

Sin embargo, su atención se centró especialmente en la joven presentadora, a quien dedicó una frase que generó comentarios: “Es como la rubiesita tontita, pero encantadora”, expresó Medina en vivo.

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Para Medina, la participación de Christian Meier en el episodio número 100 de ‘Somos los que somos’ representó un hito por la forma en que el actor interactuó con el equipo joven del programa. La periodista resaltó su manejo de las jergas y su disposición para integrarse a la dinámica del podcast, lo que contribuyó a un episodio que alcanzó altos niveles de audiencia, según sus propias palabras.

Un segmento de un programa de noticias o entretenimiento muestra a Magaly Medina en un estudio de televisión. Este video cubre declaraciones específicas de un personaje público sobre otro en un contexto televisivo.

La conductora también se detuvo a analizar el rol de Gia Meier, quien comparte la conducción del espacio digital y es hija de la actriz Marisol Aguirre. Medina, reconocida por su estilo directo, no dudó en calificar a la joven con un término fuerte, aunque matizó su comentario subrayando su simpatía y espontaneidad.

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“Es como la rubiecita tontita, pero encantadora. No es una rubia tonta de esas que son pesadas. Ella misma asume lo que es. Es bien ingenua, que lee sus diarios”, afirmó la presentadora en su programa.

En el mismo espacio, Medina agregó: “Y es lo que hace una jovencita a su edad, espontánea, libre, que no tiene ningún rubor en contar ciertas cosas. Lo hace con cierta chispa, digna hija de su padre. De hecho, Christian babea por su hija”.

Imagen dividida. A la izquierda, Gia Meier, joven de cabello rubio, en primer plano con camiseta blanca. A la derecha, Magaly Medina en un set de televisión, con blusa negra y micrófono, gesticulando
Magaly Medina elogia el singular sentido del humor de Gia Meier en Zaca TV, destacando su originalidad y profundidad.

Así, la periodista puso en valor la frescura y naturalidad con la que Gia Meier se desenvuelve frente a las cámaras, elementos que considera positivos para el formato y la audiencia juvenil de Zaca TV.

Christian Meier reveló cómo era su relación con Gia cuando era niña

El episodio 100 de ‘Somos los que somos’ no solo sirvió para celebrar la permanencia del programa, sino que permitió a la audiencia acercarse a la intimidad de Christian Meier y su hija Gia a través de una revelación inesperada. El actor relató cómo fue la relación con su hija en los primeros años de vida de la joven, describiendo una etapa marcada por la distancia y el desconocimiento.

Según el propio Christian Meier, “Gia descubrió que tenía un papá como a los 10 años; o sea, como a los primeros ocho o siete años. Nunca me dio bola, nunca quiso conmigo, nunca me habló, nunca nada, nunca…”. El relato sorprendió a los seguidores del programa, ya que mostró una faceta personal poco abordada por el actor ante las cámaras.
Entre risas, Christian Meier confiesa que su hija Gia era como 'Chucky' de niña y que tardó 8 años en reconocerlo como su padre. Una historia llena de humor sobre la evolución de su increíble relación padre-hija.

El actor continuó su relato aportando detalles sobre el momento en que Gia finalmente reconoció su vínculo paterno. “Un día apareció y ya era mayor… vino y me puso la mano y me dijo: ‘Así que tú eres mi papá. Me acabo de dar cuenta’. Y le dije: ‘Sí, hace 8 años’. Esa fue su primera palabra conmigo. Ella como después de 8 años, procesó que yo era su papá. Pero dijo: ‘Ese señor con el que vivo, ¿quién será?’. Y después dijo: ‘Ah, mi papá’. Pero esos primeros años, esto es verdad, no me hablaba, no me saludaba, no me veía; quería solamente estar con su nana, con sus hermanos”, compartió Christian Meier ante los conductores del podcast.

Estas declaraciones aportaron una nueva perspectiva sobre la relación entre padre e hija, mostrando una evolución en el vínculo familiar que hoy se refleja en la complicidad que ambos exhiben en pantalla.

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