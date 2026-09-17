Perú

Perú pone un alto a la dispersión sanitaria y unifica alertas de agro, pesca y alimentos en un solo click

De correos separados a una sola plataforma: el Gobierno de Perú ha integrado el SIGESNOT a la VUCE para centralizar las alertas sanitarias sobre alimentos, bebidas, piensos y productos del comercio internacional

La medida modifica el reglamento de la Ley 30860 y suma al SIGESNOT como servicio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. REUTERS/Joshua Lott/Archivo
La medida modifica el reglamento de la Ley 30860 y suma al SIGESNOT como servicio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. REUTERS/Joshua Lott/Archivo
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El Gobierno peruano dispuso que el Sistema de Gestión de Notificaciones y Alertas de Inocuidad Alimentaria (SIGESNOT) se integre a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

La medida busca centralizar el intercambio de información entre las autoridades sanitarias ante riesgos detectados en alimentos, bebidas, piensos y productos vinculados con el comercio exterior.

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Alertas por alimentos contaminados y plagas circulaban por vías separadas en Perú

El decreto modifica el Reglamento de la Ley N° 30860, que regula el fortalecimiento de la VUCE. A partir de esta modificación, el SIGESNOT pasa a ser uno de los servicios de esa plataforma estatal, que ya permite tramitar documentación e intercambiar información sobre el ingreso, salida o tránsito internacional de mercancías.

El sistema permitirá que las autoridades sanitarias registren alertas y notificaciones procedentes de fuentes nacionales e internacionales.

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La VUCE concentrará notificaciones y alertas de inocuidad alimentaria, recibirá datos nacionales e internacionales y elaborará informes y estadísticas sobre riesgos.

También podrá conectarse con otras plataformas para compartir datos, elaborar informes y producir estadísticas sobre los riesgos identificados.

La norma apunta a ordenar el flujo de información cuando surge una advertencia vinculada con la inocuidad de un producto. Puede tratarse de una alerta por contaminación, por la presencia de sustancias no autorizadas, por un problema sanitario en alimentos para animales o por una plaga que pueda afectar cultivos.

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Digesa, Senasa y Sanipes coordinarán la respuesta ante riesgos sanitarios

Las principales entidades involucradas son la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Digesa interviene en asuntos relacionados con la salud pública y los alimentos destinados al consumo humano. Senasa tiene competencias sobre sanidad agraria, salud animal y protección vegetal. Sanipes se ocupa de la sanidad e inocuidad de productos pesqueros y acuícolas.

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Digesa, Senasa y Sanipes coordinarán sus intervenciones mediante el SIGESNOT, aunque cada autoridad sanitaria conservará sus competencias en Perú.

Cada institución mantendrá sus atribuciones, pero el SIGESNOT funcionará como un espacio de coordinación. De este modo, una alerta recibida por una de las autoridades podrá llegar con mayor rapidez a las otras entidades que requieran intervenir.

El objetivo incluye la aplicación de controles e inspecciones reforzadas cuando exista un riesgo que justifique revisar determinados productos antes de su ingreso al mercado nacional.

Una alerta sobre semillas o frutas podría activar controles de Senasa

El sistema también tendrá impacto en el sector agropecuario. Por ejemplo, una empresa puede importar semillas de tomate, frutas frescas, plantas ornamentales, granos o alimentos para animales.

Por ejemplo, si una autoridad internacional informa que un lote del mismo proveedor estuvo relacionado con una plaga, una enfermedad animal o un riesgo sanitario, Senasa podrá registrar la notificación y revisar los embarques asociados.

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El sistema busca ordenar la respuesta estatal ante contaminación, sustancias no autorizadas, problemas sanitarios en alimentos para animales y plagas que afecten cultivos.

La entidad podría ordenar una inspección fitosanitaria o sanitaria más estricta en un puerto, aeropuerto o puesto fronterizo. Si identifica una plaga o un incumplimiento, tendrá la facultad de aplicar las medidas previstas por la normativa, entre ellas la retención, devolución o destrucción de la mercancía, según el caso.

En el caso de productos pesqueros, una advertencia sobre conservas, mariscos o pescado importado podría ser evaluada por Sanipes. Si la alerta involucra alimentos de consumo humano, Digesa también podría participar.

El decreto apunta a evitar demoras y reforzar la prevención

La incorporación del SIGESNOT responde a compromisos del Perú en materia de facilitación del comercio y transparencia sanitaria. El texto menciona el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que permite a los Estados establecer mecanismos de notificación para reforzar controles sobre alimentos, bebidas y piensos.

La diferencia es que las entidades no dependen de comunicaciones aisladas, correos o registros separados: comparten la información en un mismo sistema. Esto puede acelerar la respuesta ante una alerta y evitar que un alimento potencialmente riesgoso llegue a los consumidores o que una plaga o enfermedad afecte la producción local.

La implementación se financiará con los presupuestos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de las autoridades sanitarias competentes, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

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