Ya hay fecha para la apertura del primer centro comercial en el Rímac: este 22 de julio estará disponible al público

La inmobiliaria Besco anunció la apertura de Lomas Plaza, un nuevo strip center que comenzará a operar este miércoles 22 de julio en el distrito del Rímac. El establecimiento forma parte del proyecto urbano Lomas del Rímac y busca ampliar la oferta comercial de una zona que, hasta ahora, no contaba con un espacio de estas características.
El complejo iniciará actividades con cerca de 6.000 metros cuadrados (m²) de área arrendable y una ocupación comercial superior al 75%. La compañía apunta a incrementar ese porcentaje durante su primer año de funcionamiento con la incorporación de nuevos negocios que completen la propuesta del establecimiento.
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Lomas Plaza abrirá con supermercado, gimnasio y restaurantes
El nuevo espacio comercial tendrá como principales operadores a un supermercado Metro y al gimnasio Smart Fit, establecimientos que concentrarán aproximadamente la mitad del área disponible del proyecto. El resto del espacio estará destinado a diferentes negocios, entre ellos una farmacia, una pollería, una cafetería de bebidas y otros servicios.
Además de atender a los residentes del desarrollo inmobiliario y a los vecinos del Rímac, el establecimiento busca captar público de zonas cercanas como Cercado de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Para ello, contará con accesos mediante la avenida Alcázar, la ciclovía que conecta con las avenidas Wilson y Tacna, y la llegada del Corredor Azul hasta el complejo.
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El strip center se integra a un proyecto de uso mixto que combina una zona comercial de dos niveles y un sótano con Lomas Residencial, un edificio de 144 departamentos. La iniciativa demandó una inversión de S/ 80 millones y, según la empresa, la incorporación del componente comercial contribuyó al avance en la venta de viviendas.
Lomas del Rímac avanza con la entrega de miles de departamentos
Los departamentos que forman parte de Lomas Residencial tienen áreas de entre 52 y 60 m², con opciones de dos y tres habitaciones. Estas viviendas cuentan con un valor promedio de S/ 320.000 y registran un precio 30% superior frente a otros condominios desarrollados dentro del mismo proyecto.
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Actualmente, solo queda disponible alrededor del 20% de las unidades habitacionales del edificio, de acuerdo con la información proporcionada por Besco. La inmobiliaria atribuye parte del interés generado al desarrollo de una oferta comercial integrada al proyecto.
Lomas Plaza forma parte del megaproyecto Lomas del Rímac, que contempla la construcción de 6.000 departamentos en total. Hasta la fecha, ya fueron entregadas 5.000 viviendas, mientras que las 1.000 restantes están previstas para ser construidas y entregadas hacia 2028.
Los distritos de Lima que aún no tienen un centro comercial
Lima Norte
- Ancón y Santa Rosa: Ambos distritos costeros del extremo norte mantienen un perfil más residencial y de balneario, sin infraestructuras de gran retail.
- Carabayllo: Aunque han aparecido formatos de mercados modernos y ferias comerciales (como Qatuna), todavía no se ha concretado la construcción de un mall tradicional a gran escala.
- Los Olivos: Este es un caso curioso. Aunque comercialmente es muy activo y muchos limeños creen que alberga centros comerciales, geográficamente no es así. Los gigantes comerciales de la zona (MegaPlaza y Plaza Norte) están dentro de los límites de Independencia, mientras que Real Plaza Pro se ubica en San Martín de Porres.
Lima Sur y Balnearios
- Pachacámac: Al ser considerado el “último valle verde” de Lima, mantiene un enfoque campestre, gastronómico y ecológico, alejándose de las construcciones comerciales masivas.
- Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana: Los balnearios del sur tradicionalmente no han contado con este tipo de establecimientos. Cabe notar que distritos vecinos como Punta Hermosa y Lurín ya entraron al mapa comercial con la reciente apertura del mall KM40.
Lima Este
- San Luis: Su movimiento comercial es altísimo, pero está enfocado casi por completo en el sector logístico, automotriz y mayorista (como su cercanía al Mercado de Frutas y terminales), por lo que no posee un complejo comercial clásico.
- Chaclacayo, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica: Al igual que el extremo sur, estas zonas mantienen un encanto residencial, de esparcimiento campestre y de fin de semana. Sus comercios son de formato local.
Lima Moderna y Centro
- Magdalena del Mar: Tiene avenidas sumamente comerciales y múltiples galerías en los alrededores de su mercado principal, pero los proyectos e iniciativas privadas para construir un mall (incluso uno subterráneo) aún no se han materializado.
- Pueblo Libre: Pese a estar muy bien conectado y tener algunos edificios con comercios mixtos, no posee un mall propio. En la práctica, esto no afecta a sus vecinos, ya que acuden a Plaza San Miguel, que se encuentra literalmente en la frontera del distrito.
- Barranco: El distrito bohemio y cultural por excelencia tiene boutiques exclusivas, casonas adaptadas y pasajes comerciales de diseño, pero su misma geografía, su necesidad de conservación patrimonial y su enfoque en un estilo de vida distinto han evitado la construcción de un centro comercial masivo.
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