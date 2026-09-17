Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En el inicio de la jornada, el euro se cotiza a 3,88 soles, lo que representa un incremento del 0,72% respecto al precio anterior de 3,85 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,34%, mientras su evolución interanual muestra una caída del 0,63%.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres centros comerciales abrirán para fin de este 2026 en Perú, y tres más hacia 2028

Seis centros comerciales se proyectan abrir en los dos siguientes año, y uno de ellos sería un formato ‘outlet’ de otro ya conocido

Tres centros comerciales abrirán para fin de este 2026 en Perú, y tres más hacia 2028

Las reuniones de trabajo se convierten en una nueva fuente de datos para la IA: ¿qué riesgos deben evaluar las empresas?

Un trabajador que dedica 15 minutos a ordenar la minuta de cada encuentro puede recuperar cerca de una hora semanal con la automatización de reuniones. Sin embargo, no es el único factor a considerar

Las reuniones de trabajo se convierten en una nueva fuente de datos para la IA: ¿qué riesgos deben evaluar las empresas?

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Los ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar al ‘vendaval celeste’ con la misión de levantarse tras la dura derrota en el clásico: el duelo será este viernes 18 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Alianza Lima en la Brasil Cup 2026: las 3 incorporaciones y una sensible baja de las ‘blanquiazules’ para el torneo de vóley

El técnico Alejandro Schneider no podrá contar con una figura en ataque para disputar el cuadrangular internacional en Belém

Alianza Lima en la Brasil Cup 2026: las 3 incorporaciones y una sensible baja de las ‘blanquiazules’ para el torneo de vóley

Perú pone un alto a la dispersión sanitaria y unifica alertas de agro, pesca y alimentos en un solo click

De correos separados a una sola plataforma: el Gobierno de Perú ha integrado el SIGESNOT a la VUCE para centralizar las alertas sanitarias sobre alimentos, bebidas, piensos y productos del comercio internacional

Perú pone un alto a la dispersión sanitaria y unifica alertas de agro, pesca y alimentos en un solo click
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez ejecuta el cese de Zoraida Ávalos y designa al fiscal supremo provisional que tomará su despacho

Tomás Gálvez ejecuta el cese de Zoraida Ávalos y designa al fiscal supremo provisional que tomará su despacho

Ministro César Astudillo llega esta mañana al Congreso para su interpelación

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Candidata a la alcaldía de La Victoria denuncia seguimiento y amenazas de muerte en plena campaña

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli enfrentan nueva crisis en su relación y habrían terminado otra vez: “Hay un quilombo muy grande”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli enfrentan nueva crisis en su relación y habrían terminado otra vez: “Hay un quilombo muy grande”

Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, agradeció a Allison Pastor por apoyar a su hija Flavia en sus sueños

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

¿Qué denunció Ale Baigorria contra Magaly Medina?: Jueza considera opinión frases ‘novios mamarrachos’, ‘sufrida’ y ‘cobarde para el dolor’

Magaly Medina celebró fallo que rechazó querella de Ale Baigorria: “Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate”

DEPORTES

Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Alianza Lima en la Brasil Cup 2026: las 3 incorporaciones y una sensible baja de las ‘blanquiazules’ para el torneo de vóley

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga Femenina 2026

Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo