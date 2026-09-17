Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de septiembre

En el inicio de la jornada, el euro se cotiza a 3,88 soles, lo que representa un incremento del 0,72% respecto al precio anterior de 3,85 soles, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,34%, mientras su evolución interanual muestra una caída del 0,63%.
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