COFIDE emitirá tercer Bono Azul por hasta S/ 120 millones para financiar acceso a agua y saneamiento

La emisión es la tercera de este instrumento, impulsado por COFIDE junto con la FEPCMAC y Water.org. Foto: DevianArt

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COFIDE anunció una nueva emisión de su Bono Azul en el mercado de capitales peruano, esta vez por un monto de hasta S/ 120 millones. Los recursos serán destinados a ampliar el financiamiento de proyectos vinculados con el acceso a agua y saneamiento, con énfasis en hogares y pequeños negocios de zonas rurales y periurbanas.

La operación corresponde a la tercera colocación de este instrumento impulsado por el Banco de Desarrollo del Perú en alianza con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Water.org. Las dos primeras emisiones permitieron financiar, mediante microcréditos, distintas soluciones para mejorar las condiciones sanitarias de las familias y pequeños emprendimientos.

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Más de 133 mil peruanos beneficiados

Las dos primeras emisiones del Bono Azul permitieron canalizar recursos para financiar conexiones domiciliarias de agua, instalación de baños, adquisición de tanques de almacenamiento y otras mejoras relacionadas con el saneamiento básico.

En conjunto, estas operaciones alcanzaron a más de 133 mil peruanos. Del total de prestatarios, el 48% fueron mujeres, de acuerdo con la información proporcionada por COFIDE, lo que refleja también la participación femenina dentro del programa de financiamiento.

Las dos primeras emisiones financiaron conexiones de agua, baños, tanques y otras mejoras sanitarias. Foto: cortesía

Cajas municipales llevan los créditos a los usuarios

El esquema reúne a COFIDE, la FEPCMAC y Water.org para combinar financiamiento, presencia del sistema microfinanciero y asistencia técnica. Bajo este modelo, los recursos son trasladados hacia familias y pequeños negocios que requieren soluciones vinculadas con agua y saneamiento.

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Las cajas municipales de Huancayo, Arequipa, Cusco, Trujillo, Ica y Piura, articuladas por la FEPCMAC, participan en la distribución de estos recursos. Su presencia en distintas zonas permite acercar los créditos a los beneficiarios finales.

COFIDE busca atraer capital privado

“Cuando articulamos las capacidades de la banca de desarrollo, el sistema microfinanciero y la cooperación técnica, podemos movilizar recursos hacia soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de las personas. Esta tercera emisión nos permitirá continuar atrayendo capital privado para contribuir al cierre de brechas de agua y saneamiento en el país”, señaló Jorge Velarde, presidente del directorio de COFIDE.

Desde la FEPCMAC, Martín Sanabria, gerente de Desarrollo y Promoción, resaltó el papel de las cajas municipales en la llegada de estos recursos a los usuarios. “Por su presencia territorial y cercanía con las familias y pequeños negocios, las cajas hacen posible que estos recursos se conviertan en soluciones de agua y saneamiento donde más se necesitan”.

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El modelo integra a COFIDE, FEPCMAC y Water.org para sumar financiamiento, alcance microfinanciero y soporte técnico. Foto: cortesía

Asistencia técnica para ampliar el acceso

Yanina Rumiche, directora de cartera de Water.org, destacó el componente técnico que acompaña el programa y la adaptación de los productos financieros a las necesidades de los beneficiarios. “La asistencia técnica y el diseño de soluciones financieras adaptadas a las necesidades de las familias demuestran que es posible desarrollar mecanismos sostenibles y escalables para ampliar el acceso a agua y saneamiento”.

Por su parte, José Sarmiento, gerente general de COFIDE, señaló que el instrumento muestra cómo el mercado de capitales puede contribuir a atender necesidades de la población. También sostuvo que es necesario incrementar el ritmo de otorgamiento de créditos destinados a conexiones domiciliarias para lograr un mayor impacto en la reducción de la brecha existente.

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Tercera emisión del Bono Azul

Con esta nueva colocación, COFIDE busca continuar con su programa de emisiones temáticas y canalizar capital privado hacia inversiones con impacto ambiental y social.

El programa está orientado a financiar soluciones de agua y saneamiento, con el objetivo de contribuir al acceso a infraestructura básica y al desarrollo sostenible en diferentes zonas del país.