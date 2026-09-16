El Niño Costero: ENFEN advierte lluvias extremas de hasta 100 mm por día durante el próximo verano

Vehículos y peatones transitan por una avenida anegada por las lluvias en la costa peruana durante el desarrollo del fenómeno climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desarrollo de un fenómeno El Niño Costero de magnitud extraordinaria eleva el riesgo de que las lluvias en la costa norte de Perú alcancen niveles muy superiores a los habituales durante el próximo verano. Según Rinia Gabriel, vocera de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), las precipitaciones podrían llegar a 80 o incluso 100 milímetros por día en la región.

La especialista explicó a la Agencia Andina que la magnitud extraordinaria del evento no depende directamente de la cantidad de lluvia, sino de la intensidad del calentamiento del mar peruano. Sin embargo, las altas temperaturas del océano incrementan el aporte de humedad a la atmósfera y favorecen precipitaciones más intensas en la costa.

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Como referencia histórica, Gabriel recordó que durante El Niño Costero de 2017 se registraron precipitaciones de alrededor de 75 milímetros en Piura, una cifra que podría ser superada bajo las actuales condiciones oceánicas. También mencionó el evento de 1997-1998, cuando los acumulados mensuales de verano en esa región llegaron a estimarse entre 1.000 y 1.500 milímetros.

El Niño Costero de magnitud extraordinaria eleva el riesgo de lluvias de hasta 80 y 100 milímetros por día en la costa norte de Perú durante el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mar caliente potencia las lluvias

La vocera del ENFEN detalló que el escenario actual está marcado por el incremento de las temperaturas frente a la costa peruana y en el Pacífico Ecuatorial Central, aunque ambos generan efectos distintos. En el caso de El Niño Costero, el calentamiento del litoral norte y centro constituye un factor determinante para potenciar las lluvias, especialmente en Tumbes, Piura y Lambayeque.

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El organismo prevé que, en los próximos meses, las temperaturas del mar alcancen y mantengan valores de 26, 27 e incluso 28 grados Celsius en amplias zonas. “Si tenemos estas temperaturas de 26, 27 y 28, que es lo que esperamos, alcanzando estas magnitudes máximas de extraordinario en el Niño Costero, entonces tenemos este factor importante en el mar que potencializa las lluvias en esta zona costera”, explicó Gabriel en declaraciones recogidas por la agencia.

La especialista precisó que no basta con registrar esas temperaturas de manera puntual para anticipar lluvias intensas. Estas deben mantenerse durante un periodo prolongado y abarcar una extensión suficiente para interactuar con la atmósfera. Actualmente, ya se observan sectores con temperaturas de 26 y 27 grados frente al litoral, aunque todavía en áreas reducidas.

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Un mapa térmico de la National Oceanic and Atmospheric Administration registra el calentamiento del océano Pacífico durante el fenómeno de El Niño. (NOAA)

Lluvias intensas en verano

De acuerdo con Gabriel, el incremento de las precipitaciones no significa que las lluvias torrenciales se presenten de inmediato. Conforme avance la primavera, las precipitaciones podrían aumentar progresivamente, con la posibilidad de un adelanto de la temporada lluviosa desde noviembre, aunque sin alcanzar todavía niveles extremos.

“Una cosa es hablar del incremento de lluvias en octubre, noviembre, diciembre y otra cosa es hablar de incrementos de lluvias enero, febrero, marzo”, puntualizó la especialista. El mayor potencial de lluvias intensas se concentraría durante los meses de verano, cuando confluyan las condiciones atmosféricas y oceánicas más favorables.

La evolución del evento actual presenta características similares a las observadas en 1997-1998, aunque con una diferencia relevante: las proyecciones apuntan a un escenario más cálido que el registrado en aquella oportunidad. Un océano más cálido implica mayor disponibilidad de energía para la evaporación y, en consecuencia, mayor aporte de humedad a la atmósfera.

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El calentamiento del litoral norte y centro potencia las lluvias en Tumbes, Piura y Lambayeque, donde el mar podría alcanzar 26, 27 y 28 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Extraordinario” depende del calentamiento del mar

La vocera del ENFEN explicó que la categoría “extraordinario” corresponde a la máxima magnitud definida para El Niño Costero y se establece a partir de la anomalía de la temperatura superficial del mar. En términos climatológicos, el promedio mensual en la zona norte y centro del litoral podría ubicarse más de 3,5 grados Celsius por encima de lo normal, con posibilidad de alcanzar anomalías cercanas a los 4 grados en determinadas áreas.

Gabriel indicó que algunos sectores podrían registrar anomalías mayores, de 5, 6 o hasta 7 grados por encima de lo habitual. Sin embargo, esos registros aislados no determinan la magnitud oficial del fenómeno. La permanencia de temperaturas elevadas en el mar también favorece episodios de lluvia de varias horas, con pausas y nuevas descargas mientras persistan las condiciones de interacción entre el océano y la atmósfera.

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“Se descarga y el océano, como está caliente, sigue inyectando humedad”, explicó la especialista, en referencia al proceso mediante el cual las nubes vuelven a formarse después de una primera lluvia y generan nuevas precipitaciones en la misma zona.

Un mapa térmico de Senamhi indica la elevación de las temperaturas marinas en la costa de Perú ante el fenómeno de El Niño.

Dos escenarios climáticos en Perú

Mientras el calentamiento frente a la costa peruana favorece lluvias por encima de lo normal en el norte y centro del país, el calentamiento del Pacífico Ecuatorial Central genera un efecto distinto. Según Gabriel, este segundo escenario provocaría lluvias por debajo de lo habitual en la sierra sur, principalmente en:

Puno

Cusco

Apurímac

Ayacucho

Arequipa

Además, existe la posibilidad de que este déficit de precipitaciones afecte también a Madre de Dios. De esta manera, el país podría enfrentar simultáneamente dos condiciones climáticas: mayor disponibilidad de lluvias en la costa norte y centro y escasez de precipitaciones en parte de la sierra sur.

Una infografía ilustra el contraste en Perú entre las precipitaciones en la costa norte y central y la escasez de lluvias en los Andes del sur y la Amazonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fenómeno se extendería hasta 2027

Por último, la vocera del ENFEN señaló que una de las novedades del más reciente comunicado es la ampliación del periodo de influencia previsto para este evento, que se extendería hasta mediados del otoño de 2027, aproximadamente hasta abril de ese año. Para Gabriel, los dos elementos centrales del escenario actual son que el calentamiento del mar peruano y del Pacífico Central alcanzó sus mayores magnitudes y que sus efectos podrían prolongarse durante los próximos meses.

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La especialista remarcó que el mayor riesgo asociado a El Niño Costero se concentra en la temporada de lluvias, cuando las altas temperaturas del mar pueden generar las condiciones necesarias para que las precipitaciones alcancen intensidades excepcionales en la costa norte y centro del país.