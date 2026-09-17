Mr Peet puso en duda su continuidad en L1 Max tras fuertes críticas por narración del clásico: “Tengo propuesta del extranjero”

Mr Peet puso en duda su continuidad en L1 Max

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El gol de Lisandro Alzugaray ante Alianza Lima reavivó las discusiones entre los seguidores de Universitario de Deportes y el cuadro blanquiazul. La conquista, que definió un triunfo agónico para el equipo crema, también puso bajo la lupa el relato de Peter Arévalo durante la transmisión.

Las críticas se concentraron en una presunta demora al celebrar el tanto y en cuestionamientos por una supuesta falta de imparcialidad. La reacción no se limitó a los hinchas de Alianza Lima: parte de la afición de la ‘U’ también expresó su disconformidad en las redes sociales.

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¿Mr Peet dejará L1 Max tras fuertes críticas por el clásico?

En medio de los cuestionamientos, Mr Peet reveló que su continuidad en L1 Max no está asegurada. El comentarista aseguró que tiene una propuesta en el extranjero y eso podría hacerlo cambiar de rumbo el próximo año.

“No tengo decidido si es que voy a seguir o no. Los tiempos han cambiado. Yo ahora estoy más abocado a esto y entonces, tengo que priorizar esto. Yo no puedo comprometerme con algo que me puede generar conflicto con mi proyecto, que es mío. Tengo que priorizar lo mío para que no se me vaya la idea, porque a veces se me va la idea, porque ya estoy viejo. En medio de toda esta huevonada, me llega una propuesta para el 2027 trabajar en el extranjero haciendo lo mismo”, apuntó el periodista deportivo en su programa ‘A Presión’.

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El comentarista deportivo reveló detalles de su permanencia en el canal oficial de la Liga 1. (A Presión)

Además, Peter Arévalo aseguró que todavía no tomó una decisión sobre su futuro, pero si la propuesta del exterior lo convence, podría dejar el país.

“Tenemos una reunión, me van a presentar un proyecto, pero es para trabajar en el extranjero. A mí me encanta la idea, pero tendría que estar allá. Yo voy a priorizar mi familia y, si es que aceptan las condiciones, tendría que viajar yo con mi familia. Al narrador más parcializado lo quieren en el extranjero”, añadió.

El contundente motivo por el que Mr Peet solo narra duelos de Alianza Lima

La presión de los clubes por las transmisiones de la Liga 1 2026 quedó expuesta tras una revelación de Diego Rebagliati, panelista de L1 MAX. El comentarista afirmó que Alianza Lima y Universitario de Deportes intervienen de forma expresa en la elección de las voces que participan cuando juegan como locales.

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“Peter es un narrador partidario”, dijo Rebagliati en Fútbol Satélite, antes de precisar que no cuestionaría a esas alturas el estilo del relator. “Cuando Alianza es local lo hace él, cuando la ‘U’ es local va José Carvallo, y así lo han pedido los clubes, así lo ‘recontra’ piden”, añadió.

El panelista de L1 MAX contó que Alianza Lima pide a Peter Arévalo y Universitario de Deportes a José Carvallo para sus partidos en casa, y admitió que existe presión para vetar voces (Fútbol Satélite)

Rebagliati planteó incluso un ejemplo para describir la posición del club victoriano. “Cuando Alianza es local, si pudiera Alianza pondría cinco comentaristas de Alianza; y la ‘U’ igual. No sabés la presión que hay”, manifestó ante sus compañeros del programa.

La exposición sorprendió a Óscar Del Portal, quien preguntó si los clubes consideraban que un narrador o comentarista podía influir en lo que ocurre dentro del campo de juego.

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La respuesta de Rebagliati apuntó a que las objeciones también alcanzan a otros profesionales. El panelista señaló ante el programa que los clubes insisten con esos reclamos y mencionó un caso puntual: “Los clubes no sabes lo que joden por eso. No querían que vaya Gustavo Peralta, por ejemplo”.