Jefferson Farfán pidió a Horacio Melgarejo como futuro DT de la selección peruana: “Me encantaría, ya está preparado”

La 'Foquita' propuso al técnico argentino de Cienciano que pueda trabajar en un equipo grande de la capital o en la 'bicolor'. (Video: Enfocados)

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Cienciano sostiene una campaña continental que lo acerca a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y alimenta el deseo de reeditar los éxitos internacionales que logró en 2003 y 2004. Uno de los responsables de ese presente es el técnico Horacio Melgarejo, quien mantiene al equipo enfocado en sus objetivos deportivos.

El cuadro cusqueño tomó ventaja en su serie ante Montevideo City Torque tras imponerse 2-0 en Cusco. El resultado elevó la atención sobre el DT argentino, aunque el entrenador pidió mantener la prudencia antes de la revancha en Uruguay.

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De todos modos, el gran nivel del ‘papá’ también instaló un debate sobre el siguiente paso del entrenador. Jefferson Farfán consideró que Melgarejo tiene condiciones para dirigir a uno de los equipos grandes de Lima o, incluso, a la selección peruana. La ‘Foquita’ recordó que Cienciano es una institución relevante para el Perú y valoró el respaldo que genera su actuación internacional. “Todos los peruanos estamos orgullosos de Cienciano”, expresó en el programa Enfocados.

“A mí me gustaría verlo al ‘profe’ en un equipo limeño. ¿Cuál le gustaría?”, preguntó Farfán. Melgarejo respondió “Municipal”, una salida que generó risas entre los presentes.

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Horacio Melgarejo fue asistente de Ángel Comizzo en Universitario, Deportivo Municipal y Atlético Grau.

Roberto Guizasola le pidió a Horacio Melgarejo que se tomara con seriedad la consulta. “Ya pues, ‘profe’, ponte serio. ¿‘Muni’ le gusta?”, comentó entre bromas ante la respuesta del argentino. Jefferson Farfán insistió con la idea de ver al DT en un desafío de mayor exposición. “Si no es un equipo de Lima, la selección, la franja. A mí me encantaría, ya está preparado”, sostuvo.

Melgarejo no aceptó esa posibilidad como una propuesta inmediata y eligió responder con un mensaje de respaldo al proceso que encabeza Mano Menezes en la ‘bicolor’.

“No, vamos a ver, hay que respetar un proceso. Gracias a Dios tengo muy buena relación con Mano. Ahora estuvimos hablando justamente con él, porque nosotros, más allá de ser un club de fútbol, tenemos que estar a disposición de la selección. Entre todos tenemos que colaborar porque eso de que ‘no, yo este no, porque aquel, el otro’, no. Acá por sobre todas las cosas está la camiseta de la selección peruana. Los problemas que tengan dirigentes, periodistas, entrenadores, todos, lo tienen que dejar de lado y tienen que volcar todo por el bien de la selección”, indicó.

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El entrenador de 53 años también reconoció que Menezes afronta un trabajo complejo por el recambio que atraviesa la ‘blanquirroja’. Aun así, sostuvo que las renovaciones son parte de los ciclos de las selecciones. “Pero hay que tomar decisiones, ir para adelante. Es parte de todas las selecciones, lo hizo Argentina, Francia, Alemania, Colombia. Y hoy por hoy lo que tiene Perú, una gran ventaja, que tiene la materia prima, que son los futbolistas”, acotó.

La consulta sobre los clubes limeños quedó sin una definición concreta. “Mañana te contesto de los clubes limeños”, respondió el técnico entre risas.

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Jefferson Farfán pidió a Horacio Melgarejo como futuro DT de la selección peruana.

Horacio Melgarejo sobre su continuidad en Cienciano para el próximo año

La continuidad de Horacio Melgarejo en Cienciano todavía no está resuelta. El entrenador aseguró que el club cusqueño tendrá prioridad en cualquier conversación sobre el próximo año, siempre que exista una voluntad clara de la institución.

El propio estratega confirmó para Fútbol Satélite recibió consultas de dos clubes de Brasil y de una institución de Argentina. A pesar de esos contactos, el argentino manifestó que su prioridad es terminar la temporada en Cusco de la mejor forma posible. “El cuerpo técnico está implicado al 1000% con Cienciano”, afirmó.

Ahora, la dirigencia evalúa la posibilidad de extender el vínculo por tres temporadas, según una versión que surgió de una conversación entre el periodista Kevin Pacheco y un directivo del club. Melgarejo respondió con humor cuando le trasladaron esa información. “Que aparezca el papelito”, dijo el entrenador al referirse a la eventual oferta.

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