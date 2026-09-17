Senamhi prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte y temperaturas récord en el litoral

Los episodios de precipitación en el norte podrían alcanzar una intensidad moderada a fuerte, especialmente desde noviembre - Créditos: Andina.

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Las condiciones climáticas previstas para los próximos meses anticipan un escenario de lluvias intensas en determinadas zonas del país y temperaturas excepcionalmente elevadas en el litoral. En este contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte entre setiembre y noviembre de 2026, con posibles episodios de moderada a fuerte intensidad, principalmente desde noviembre.

En contraste, se esperan acumulados entre normales e inferiores a lo habitual en la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía. A lo largo de la costa peruana, además, los termómetros registrarían valores muy superiores a sus rangos habituales, con posibilidad de alcanzar nuevos récords de temperatura.

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Temperaturas elevadas en la costa

El panorama climático para el último trimestre del año también contempla diferencias importantes entre regiones. Mientras el litoral afrontaría valores térmicos inusualmente altos, determinadas zonas del territorio presentarían condiciones de precipitación dentro o por debajo de sus promedios históricos.

En el ámbito hidrológico, los ríos de la región hidrográfica del Pacífico, principalmente aquellos ubicados en el norte, podrían registrar caudales superiores a lo normal desde noviembre. En las áreas centro y sur de esta vertiente, así como en las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominarían condiciones entre normales e inferiores.

Durante el verano de 2027 continuarían las precipitaciones por encima de lo habitual en la costa norte, costa central y sierra norte occidental - Créditos: Senamhi.

¿Qué se espera para el verano de 2027?

Para enero, febrero y marzo de 2027, correspondientes al periodo de verano, se proyecta la continuidad de lluvias por encima de lo habitual en la costa norte, la costa central y algunos sectores de la sierra norte occidental.

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Por otro lado, la sierra sur y determinados sectores de la Amazonía mantendrían acumulados entre normales e inferiores a sus valores habituales. La evolución de estas condiciones será objeto de seguimiento debido a los posibles impactos que podrían generar las precipitaciones y las temperaturas extremas.

ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero y señala que este evento continuaría hasta mediados del otoño de 2027.

Según sus perspectivas, entre setiembre de 2026 y enero de 2027 existe la mayor probabilidad que este fenómeno alcance una magnitud extraordinaria. Posteriormente, durante febrero y marzo, la intensidad más probable se ubicaría entre fuerte y extraordinaria, antes de disminuir gradualmente hacia una condición neutra durante el otoño.

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Respecto de El Niño en el Pacífico Central, correspondiente a la región Niño 3.4, se estima una magnitud muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo, la condición más probable sería fuerte y posteriormente continuaría debilitándose hasta alcanzar un estado neutro durante el otoño.

El Senamhi prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte entre setiembre y noviembre de 2026 - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las funciones del Senamhi?

Pronosticar las condiciones meteorológicas y climáticas para anticipar cambios en el tiempo y sus posibles impactos.

Monitorear fenómenos atmosféricos, hidrológicos y ambientales mediante una red de estaciones y sistemas de observación.

Generar información sobre lluvias, temperaturas, vientos, humedad, radiación solar y otros indicadores.

Vigilar el comportamiento de ríos y recursos hídricos para contribuir a la prevención de riesgos.

Elaborar avisos y alertas ante eventos meteorológicos o hidrológicos que puedan afectar a la población.

Proporcionar información técnica a autoridades, instituciones públicas, empresas y ciudadanía.

Desarrollar investigaciones sobre el clima y sus variaciones en el territorio peruano.

Contribuir a la gestión del riesgo de desastres mediante datos, pronósticos y escenarios climáticos.

Brindar información especializada para sectores como agricultura, transporte, energía, salud y gestión ambiental.