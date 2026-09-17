Un cocinero agrega fideos mostachol a una cacerola de hierro con guiso de pollo y verduras en ebullición sobre una cocina de gas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El guiso de pollo es uno de los platos caseros más populares de la cocina peruana. Se caracteriza por su salsa espesa y sabrosa, preparada con cebolla, ajo, ají panca y tomate, que se cocina junto con el pollo hasta conseguir una carne suave y llena de sabor.

Esta receta de guiso de pollo peruano es sencilla de preparar y resulta ideal para el almuerzo familiar. Se puede acompañar con arroz blanco, papas sancochadas, yuca o una ensalada fresca.

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Datos de la receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Almuerzo

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar guiso de pollo

Para preparar un guiso de pollo casero necesitarás:

4 presas de pollo

1 cebolla roja grande

3 dientes de ajo

2 cucharadas de ají panca molido

1 cucharada de ají amarillo molido

2 tomates medianos

1 cucharada de pasta de tomate

2 cucharadas de aceite vegetal

1 taza de caldo de pollo o agua

1 zanahoria mediana

2 papas amarillas o blancas

1 hoja de laurel

½ cucharadita de comino

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Perejil o culantro picado al gusto

Ingredientes opcionales

También puedes incorporar algunos ingredientes para darle una variación al guiso:

½ taza de arvejas

½ taza de vainitas

1 cucharada de vinagre

½ taza de cerveza negra

Pasas al gusto

Aceitunas negras

¿Cómo hacer guiso de pollo?

1. Sazonar las presas de pollo

Lava y seca bien las presas de pollo. Sazónalas con sal, pimienta y una pequeña cantidad de comino.

Déjalas reposar durante unos minutos mientras preparas el aderezo.

2. Dorar el pollo

Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio-alto.

Agrega las presas de pollo y dóralas por ambos lados durante unos minutos.

No es necesario cocinar completamente el pollo en este momento. El objetivo es sellarlo y conseguir una superficie ligeramente dorada.

Una vez dorado, retira el pollo y resérvalo.

3. Preparar el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla roja finamente picada.

Cocina a fuego medio hasta que la cebolla quede transparente.

Añade el ajo picado o molido, el ají panca, el ají amarillo, el comino y la pimienta.

Cocina durante unos minutos, removiendo constantemente para que los ingredientes se integren.

4. Incorporar el tomate

Agrega los tomates previamente picados y la pasta de tomate.

Cocina el aderezo durante aproximadamente 5 minutos.

Este paso es importante porque permite que el tomate pierda parte de su líquido y que los ajíes desarrollen mejor su sabor.

5. Regresar el pollo a la olla

Coloca nuevamente las presas de pollo dentro de la olla.

Añade el caldo de pollo o agua y la hoja de laurel.

Mezcla ligeramente para que el aderezo cubra las presas.

6. Cocinar el guiso

Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

El tiempo puede variar dependiendo del tamaño de las presas.

Mientras se cocina, la cebolla, el tomate y los ajíes formarán una salsa espesa que cubrirá el pollo.

7. Agregar las papas y verduras

Pela las papas y córtalas en trozos medianos.

Añádelas a la olla junto con la zanahoria cortada en rodajas.

Si deseas utilizar arvejas o vainitas, puedes incorporarlas en este momento.

Continúa cocinando hasta que las papas estén suaves y el pollo completamente cocido.

8. Rectificar la sazón

Prueba la salsa y corrige la cantidad de sal y pimienta si fuera necesario.

Si quieres darle un toque ligeramente ácido, puedes agregar unas gotas de vinagre.

Finalmente, añade perejil o culantro picado.

¿Con qué acompañar el guiso de pollo?

El acompañamiento más tradicional es el arroz blanco graneado, que permite aprovechar la salsa del guiso.

También puedes servirlo con:

Papas sancochadas.

Yuca sancochada.

Frejoles.

Lentejas.

Ensalada de lechuga y tomate.

Ensalada de cebolla.

Plátano frito.

Arroz con verduras.

Una combinación clásica para un almuerzo peruano es guiso de pollo con arroz blanco y papa sancochada.

Consejos para preparar un buen guiso de pollo

Cocina bien el aderezo

Uno de los secretos para conseguir un guiso sabroso está en cocinar correctamente la cebolla, ajo y ajíes antes de añadir el líquido.

No tengas prisa en este paso. Un buen aderezo será la base del sabor de todo el plato.

Dora primero el pollo

Aunque puedes colocar directamente las presas en el aderezo, dorarlas previamente aporta más sabor y mejora el resultado final.

No agregues demasiada agua

El guiso debe tener una salsa espesa y concentrada. Es preferible comenzar con poca cantidad de líquido y agregar más si fuera necesario durante la cocción.

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Utiliza ají panca

El ají panca aporta el característico color rojizo y un sabor ligeramente dulce y profundo al guiso.

¿Cómo conseguir una salsa más espesa?

Puedes cocinar el guiso unos minutos adicionales sin tapa para permitir que parte del líquido se evapore.

También puedes aplastar ligeramente un trozo de papa dentro de la salsa para ayudar a darle mayor cuerpo.

Variaciones del guiso de pollo

Guiso de pollo con papa

Es una de las versiones más sencillas. Puedes cocinar las papas directamente en la salsa para que absorban parte del sabor del aderezo.

Guiso de pollo con arvejas

Las arvejas aportan color, textura y un sabor ligeramente dulce. Puedes incorporarlas durante los últimos minutos de cocción.

Guiso de pollo con zanahoria

La zanahoria combina muy bien con la salsa y puede cortarse en rodajas o cubos pequeños.

Guiso de pollo con cerveza negra

Para una versión con un sabor más intenso, puedes reemplazar una parte del caldo por cerveza negra. Añádela después de preparar el aderezo y deja que hierva unos minutos antes de continuar con la cocción.

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Guiso de pollo con pollo deshuesado

Si quieres preparar el plato más rápidamente, puedes utilizar pechuga o muslo de pollo deshuesado cortado en trozos. En este caso debes controlar el tiempo de cocción para evitar que la carne quede seca.

¿Cómo saber si el pollo está cocido?

El pollo debe estar completamente cocido antes de servir. Al cortar la parte más gruesa de una presa, la carne no debe presentar zonas crudas.

Si utilizas un termómetro de cocina, el centro de la parte más gruesa del pollo debe alcanzar 74 °C.

¿Cómo conservar el guiso de pollo?

Si tienes sobras, deja que el guiso pierda el exceso de calor y guárdalo en un recipiente hermético dentro del refrigerador.

Para conservar mejor su textura y sabor, evita dejarlo a temperatura ambiente durante períodos prolongados.

Al momento de consumirlo, caliéntalo completamente. Si la salsa se ha reducido demasiado durante la refrigeración, puedes añadir unas cucharadas de agua al recalentar.

Preguntas frecuentes sobre el guiso de pollo

¿Qué parte del pollo es mejor para el guiso?

Puedes utilizar piernas, muslos, encuentros o pechuga. Las piezas con hueso suelen aportar más sabor y pueden quedar más jugosas durante una cocción prolongada.

¿El guiso de pollo lleva ají panca?

El ají panca es un ingrediente muy utilizado en las preparaciones de guisos peruanos porque aporta color y sabor. Sin embargo, puedes ajustar la cantidad según tu gusto.

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¿Puedo hacer guiso de pollo sin tomate?

Sí. Aunque el tomate aporta sabor y ayuda a formar la salsa, puedes preparar el guiso utilizando principalmente cebolla, ajo y ajíes.

¿Puedo utilizar pechuga de pollo?

Sí. La pechuga funciona perfectamente, especialmente si la cortas en trozos medianos. Sin embargo, debes evitar cocinarla durante demasiado tiempo porque puede perder humedad.

¿Qué puedo hacer si mi guiso quedó muy líquido?

Puedes cocinarlo unos minutos más sin tapa para que se evapore parte del líquido. También puedes aplastar un poco de papa dentro de la salsa para conseguir una consistencia más espesa.

¿Puedo preparar el guiso de pollo con anticipación?

Sí. Como ocurre con muchos guisos, puedes prepararlo con anticipación y calentarlo antes de servir. La salsa incluso puede concentrar sus sabores después de reposar.

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Una receta casera para el almuerzo

El guiso de pollo peruano es una preparación que combina ingredientes sencillos para conseguir un plato abundante y reconfortante. La clave está en preparar un buen aderezo, dorar el pollo y cocinarlo lentamente hasta que la salsa quede espesa y llena de sabor.

Acompáñalo con arroz blanco y papas, agrega un poco de perejil o culantro al momento de servir y tendrás un almuerzo casero ideal para compartir en familia.