ODPE de la ONPE: Funciones de las Oficinas Descentralizadas en provincias

Las ODPE son oficinas temporales creadas por la ONPE para ejecutar las actividades electorales dentro de sus respectivas jurisdicciones - Créditos: Andina.

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La organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre, estará a cargo de 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), según aprobó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Las ODPE operarán en todo el territorio nacional para preparar los comicios en los que 26.266.645 ciudadanos podrán elegir 13.148 autoridades regionales, provinciales y distritales. Su número y ámbito de acción fueron establecidos mediante la Resolución Jefatural n.° 000097-2026 de la ONPE.

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Estas unidades orgánicas temporales intensificarán los preparativos electorales una vez que inicien sus funciones. Entre sus responsabilidades figuran la designación de miembros de mesa, la capacitación de personal, la inspección de locales y el procesamiento de actas.

¿Qué es una Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE)?

Las ODPE son unidades orgánicas temporales que la ONPE crea para organizar cada proceso electoral. Su trabajo permite ejecutar las actividades necesarias en provincias, distritos y centros poblados.

La organización territorial de las ODPE considera factores geográficos, demográficos y logísticos, además de la conectividad y disponibilidad de infraestructura tecnológica - Créditos: Andina.

Cada oficina descentralizada conforma, a su vez, dependencias en distintos puntos de su jurisdicción. Esta estructura busca asegurar la operatividad de las elecciones en las zonas donde se instalarán locales de votación.

En las dos vueltas de las recientes elecciones generales se instalaron 126 ODPE. Una de ellas tuvo a su cargo la circunscripción de los peruanos residentes fuera del Perú.

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Organización y coordinación de la jornada electoral en cada departamento

La conformación de las oficinas considera factores geográficos, demográficos, sociales y logísticos. También se evalúan las condiciones de conectividad y la infraestructura tecnológica disponible en cada ámbito.

Las sedes contratarán y capacitarán al personal que participará en la organización de los comicios. Además, inspeccionarán las instalaciones que podrían funcionar como locales de votación el próximo 4 de octubre.

Posteriormente, las ODPE brindarán información a la ciudadanía sobre el proceso electoral. La convocatoria de las elecciones fue dispuesta mediante el Decreto Supremo n.° 001-2026-PCM, publicado en El Peruano el 7 de enero de 2026.

Cada ODPE contará con un centro de cómputo encargado de recibir y procesar las actas para transmitir la información al sistema nacional - Créditos: ONPE.

Selección y sorteo de los miembros de mesa locales a cargo de las ODPE

Una de las primeras actividades será un sorteo público para designar a los miembros de mesa de cada jurisdicción. Las oficinas deberán elegir nueve miembros de mesa por cada mesa de sufragio.

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La nómina estará integrada por tres titulares y seis suplentes. Los ciudadanos seleccionados participarán en las labores previstas para el desarrollo de la jornada electoral.

La designación se realizará dentro de los preparativos previos a los comicios subnacionales. Las ODPE también tendrán a su cargo la capacitación del personal que colaborará durante el proceso.

Recepción, procesamiento y escrutinio inicial de actas en el centro de cómputo

Cada ODPE contará con un centro de cómputo para procesar las actas electorales. Desde esas instalaciones se transmitirán los resultados a los servidores donde se consolida la información nacional.

La infraestructura tecnológica y las condiciones de conectividad forman parte de los criterios utilizados para definir el ámbito de acción de cada oficina descentralizada. Estos factores resultan necesarios para la transmisión de los resultados.

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El procesamiento de las actas permitirá incorporar la información electoral al sistema de cómputo nacional. La ONPE difundirá los resultados conforme avance la consolidación de los datos.

Garantía de transparencia y resguardo de las actas por la ONPE y la PNP

Las ODPE coordinarán con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú las acciones de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ambas instituciones tendrán a su cargo la protección del proceso electoral.

El 4 de octubre se elegirán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. También serán elegidos 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales.

En el ámbito distrital, los electores escogerán 1.696 alcaldes y 9.118 regidores. En total, los comicios permitirán elegir 13.148 autoridades.