Perú

COFIDE canalizó más de S/ 226 millones en Junín y evalúa nuevos proyectos de inversión

El fondeo de COFIDE busca ampliar el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas mediante instituciones financieras con presencia local

Cofide
Junín se ubicó entre las tres regiones con mayor volumen de recursos colocados por COFIDE a través del sistema financiero.
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COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, canalizó más de S/ 226 millones a través del sistema financiero en Junín y analiza opciones para ampliar su participación en proyectos de infraestructura, saneamiento, transporte y conectividad en la macrorregión centro.

La entidad realizó en Huancayo su cuarto Directorio Descentralizado, con reuniones con autoridades, empresas, entidades financieras y representantes académicos.

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El directorio de COFIDE llevó la discusión financiera a Huancayo

La sesión se llevó a cabo el 9 de setiembre en Huancayo y reunió a los integrantes del Directorio y al equipo técnico de COFIDE con representantes del Gobierno Regional de Junín, la Cámara de Comercio, instituciones microfinancieras, empresarios y universidades. Entre las entidades participantes estuvo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo (CMAC Huancayo).

La iniciativa forma parte de una estrategia con la que COFIDE busca trasladar parte de su agenda institucional fuera de Lima. El objetivo es que sus órganos de decisión conozcan las necesidades de cada región, identifiquen sectores que requieran financiamiento y evalúen proyectos en los que pueda intervenir con créditos, garantías, estructuración financiera o movilización de recursos.

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La Caja Huancayo concentró cerca de S/ 127 millones del financiamiento canalizado por COFIDE en Junín.

El presidente ejecutivo de la entidad, Jorge Velarde, afirmó que la presencia en el territorio permite recoger información de las autoridades y del sector privado antes de definir posibles intervenciones. “El desarrollo del país requiere acercar las decisiones financieras al territorio”, sostuvo durante la actividad.

Velarde indicó que COFIDE pretende elevar su participación en Junín mediante instrumentos que permitan impulsar la competitividad regional y el desarrollo productivo. La entidad precisó que las reuniones no reemplazan los procesos técnicos requeridos para aprobar operaciones de financiamiento.

CMAC Huancayo concentra más de la mitad de los recursos canalizados

Junín figura entre las tres regiones peruanas con mayor volumen de recursos canalizados por COFIDE mediante entidades del sistema financiero. Las colocaciones superan los S/ 226 millones, de acuerdo con los datos difundidos durante el Directorio Descentralizado.

De ese monto, alrededor de S/ 127 millones se distribuyeron a través de CMAC Huancayo. El resto se canalizó mediante operaciones con CMAC Arequipa, Mibanco y BBVA. El esquema permite que COFIDE entregue fondeo e instrumentos financieros a entidades que mantienen un vínculo directo con los negocios y emprendedores de la región.

La entidad señaló que este modelo apunta a ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas, un sector que suele enfrentar mayores dificultades para conseguir financiamiento en condiciones adecuadas. Las instituciones financieras locales cumplen un papel de intermediación, ya que evalúan y atienden las solicitudes de sus clientes.

Luz - electricidad
COFIDE comprometió USD 27,4 millones para financiar la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1 en Junín.

La hidroeléctrica RenovAndes H1 recibió un compromiso por US$ 27,4 millones

La actividad de COFIDE en Junín también incluye operaciones ligadas al sector energético. La entidad comprometió US$ 27,4 millones para financiar la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1, operada por la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana.

Además, COFIDE informó que cuenta con inversiones en instrumentos del mercado de capitales vinculados con empresas que desarrollan infraestructura y servicios con presencia o impacto en la región.

Durante la visita a Huancayo, el Directorio revisó iniciativas que podrían tener incidencia en Junín y en la macrorregión centro. Entre ellas figura la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Huancayo, cuyo costo estimado asciende a US$ 466 millones y que podría beneficiar a más de 540 mil habitantes.

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COFIDE evaluó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huancayo, un proyecto de saneamiento de USD 466 millones para más de 540 mil habitantes.

La PTAR Huancayo, las vías y el aeropuerto de Jauja están en evaluación preliminar

COFIDE también analizó proyectos para mejorar la conectividad vial y ferroviaria de la zona central del país, así como la modernización del Aeropuerto de Jauja. La entidad considera que esta infraestructura puede incidir en el transporte de pasajeros, el comercio y el turismo de la región.

El banco aclaró que las iniciativas revisadas se encuentran en una fase preliminar. Por ese motivo, el análisis no implica una aprobación ni un compromiso de financiamiento. La eventual intervención de COFIDE dependerá de la estructura de cada proyecto, su viabilidad técnica y financiera, el marco normativo aplicable y las autorizaciones correspondientes.

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