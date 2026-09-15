El Gobierno peruano niega que vaya a privatizar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal)

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El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, Mauricio Arnillas, ha negado que el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori tenga la intención de privatizar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), sino que, por el contrario, pretende apostar por él.

"Estamos entrando en un proceso de reforzamiento y mejora de la empresa, lo cual no quiere decir privatización de ninguna manera. Queremos reforzar la empresa para que podamos dotar de agua domiciliaria a los tres millones de limeños que todavía no cuentan con ese servicio", ha afirmado Arnillas en declaraciones recogidas por 'Andina'.

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El ministro ha asegurado que la renovación del órgano rector de la compañía busca "reestructurar y mejorar" su funcionamiento, no ponerla a disposición del sector privado.

Además, ha indicado que se están tomando las medidas necesarias para anticiparse a los efectos de 'El Niño', como la construcción de canalizaciones y la limpieza de cauces para evitar inundaciones. El presidente de Sedapal, Fernando Laca, ha precisado que estas inversiones costarán 358 millones de soles (92,6 millones de euros).

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"Los trabajos se realizan en dos tramos, el avance en uno está al 78% y el otro llega al 50%, pero ambos se terminarán el 15 de octubre, aproximadamente, porque luego haremos un simulacro para verificar que funcione todo el sistema completo", ha abundado Arnillas.