Familiar de uno de los escolares investigados por presunto abuso sexual en Liceo Naval agrede y escupe a periodistas

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Un familiar de uno de los menores investigados por una presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise protagonizó un incidente con periodistas a las puertas de la comisaría del distrito limeño de San Borja, donde se desarrollaban diligencias relacionadas con el caso.

El hombre salió de la dependencia policial la noche del último miércoles y fue abordado por los medios que aguardaban en el lugar. Según imágenes difundidas por Willax, empujó a integrantes de un equipo de prensa y lanzó un escupitajo directamente a un camarógrafo.

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En la grabación se observa que, ante las preguntas de los reporteros sobre su comportamiento, el involucrado vuelve la mirada hacia ellos y luego da indicaciones a uno de los agentes para que, aparentemente, impida que continúen grabándolo.

El periodista Augusto Thorndike, de Willax, señaló que el trabajador afectado pertenece a esa televisora y que el escupitajo habría impactado directamente en su rostro.

El hombre reaccionó contra los equipos de prensa cuando intentaban obtener declaraciones a su salida de la dependencia policial de San Borja

A raíz de este caso, la Marina de Guerra dispuso la separación temporal de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval, mientras las autoridades investigan la presunta agresión sexual grupal contra un estudiante de 16 años.

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En un comunicado, la institución señaló que la medida fue dispuesta por la Dirección de Bienestar de la Marina a través de su Departamento de Educación, en el marco de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes.

La Marina expresó su rechazo a cualquier “acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de los escolares y aseguró que viene brindando las facilidades y la colaboración necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, indicó que las autoridades competentes han activado el protocolo previsto para este tipo de situaciones y remarcó que, debido a que se encuentran involucrados menores de edad, mantendrá en reserva cualquier información que permita identificarlos.

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“Por mandato de la ley, por tratarse de menores de edad, se mantiene en reserva toda información que permita identificarlos”, agregó la institución, que descartó “cualquier injerencia” durante la pesquisa.