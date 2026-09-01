Perú

Jhonsson Pulpo capturado en Bolivia: qué se sabe de él y por qué su caída es un duro golpe para la banda criminal

El arresto en el vecino país alcanza al señalado jefe de una red originaria del norte del Perú que expandió extorsiones, secuestros y sicariato hacia Chile, Argentina y otras zonas, según las autoridades policiales

Foto actualizada de Jhonnson Cruz, de 26 años.
El ministro del Interior anunció la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, uno de los cabecillas de Los Pulpos. (Mininter)
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El ministro del Interior, César Astudillo, anunció este miércoles 1 de septiembre la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, señalado como el principal cabecilla de la organización criminal Los Pulpos de Trujillo. El detenido era considerado uno de los fugitivos más peligrosos del Perú y registraba una recompensa de medio millón de soles por información que permitiera ubicarlo.

Según informó el titular del Ministerio del Interior, Cruz Torres fue detenido por la Policía boliviana y será trasladado al Perú en las próximas horas para responder ante las autoridades por las investigaciones que pesan en su contra. La captura ocurre, según detalló, después de meses de coordinación entre organismos policiales de la región para ubicar a integrantes de su entorno.

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Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, indicó que Jhonsson Pulpo pertenecía a la tercera generación de un clan familiar delictivo surgido en el distrito trujillano de El Porvenir. También señaló que la organización extendió su presencia fuera del país y operaba en Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Últimamente también se escuchó hablar sobre la banda en Ecuador.

Jhonsson Smith Cruz Torres, sindicado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', fue capturado en un megaoperativo en La Paz, Bolivia. El delincuente era buscado internacionalmente por delitos como secuestro, homicidio y robo agravado.

El hijo de John Pulpo

Jhonsson Smit Cruz Torres es hijo de Jhon Cruz Arce, alias John Pulpo, quien durante años fue sindicado como cabecilla de Los Pulpos. De acuerdo con registros confiables, Jhonsson tomó el mando de la estructura criminal a los 17 años, después del encarcelamiento de su padre.

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Bajo su conducción, Los Pulpos incrementaron su protagonismo en La Libertad mediante extorsiones, secuestros y sicariato. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo identificó como el actual jefe de la organización y le atribuyó más de un centenar de crímenes. Sobre él pesaba, además, una condena de cadena perpetua por homicidio.

Pedro Yaranga precisó que Cruz Torres tiene una condena a cadena perpetua en Perú por robo agravado con subsecuente muerte de un comerciante en 2020. El analista afirmó también que fuentes policiales le atribuyen participación o autoría intelectual en decenas de homicidios y sicariatos.

La trayectoria de Los Pulpos se vinculó desde sus inicios con miembros de la familia Cruz Arce. Jhon Cruz Arce y sus hermanos Miller y Milton Cruz Arce fueron relacionados con una estructura que buscó ejercer control en zonas de Trujillo mediante homicidios y cobros extorsivos.

La Policía Nacional del Perú capturó a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, cabecilla de Los Pulpos, tras una intensa operación en La Libertad.
La Policía Nacional del Perú capturó a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, cabecilla de Los Pulpos, tras una intensa operación en La Libertad. (PNP)

La organización

El general PNP Víctor Revoredo explicó que la organización comenzó con el cobro de cupos a transportistas del norte del país. “Ellos iniciaron colocando stickers de pulpos en el transporte público norteño, cobrando cupos. Luego salta este grupo criminal y aparece Jhonsson Cruz Torres”, declaró.

Según Revoredo, alrededor de este grupo surgieron estructuras como La Nueva Jauría, integrada por los llamados “cachaquitos”, delincuentes de menor rango que ejecutaban distintas actividades ilícitas. “Este círculo criminal ha conformado a La Nueva Jauría, que ustedes conocen como sus ‘cachaquitos’. La lidera Jhonsson Cruz y sus hermanos”, afirmó el oficial.

La Policía sostuvo que, con el paso del tiempo, Los Pulpos ampliaron sus actividades hacia el tráfico de terrenos y la minería ilegal. También establecieron alianzas con grupos de diferentes zonas de Trujillo. La reconstrucción policial menciona una primera articulación entre organizaciones ligadas a Los Ochenta y La Esperanza, seguida por vínculos con estructuras de El Porvenir.

“Ellos se van aliando buscando su expansión, por eso se habla de supremacía criminal y hegemonía. ‘Si no nos cumples, te mato’, reaccionan”, señaló Revoredo.

Víctor Revoredo

La captura afecta a la red

Para Yaranga, la detención de Jhonsson Pulpo afecta a la organización que, bajo su mando, pasó de una estructura de delincuencia común a una red de crimen transnacional y terror urbano. El analista sostuvo que esa expansión alcanzó a Perú, Chile, Bolivia y Argentina.

La ubicación de miembros del entorno de Cruz Torres ya había llevado a las autoridades peruanas a coordinar acciones con policías de otros países. En enero de este año, un trabajo conjunto de la PNP, la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal, la Policía de Bolivia y la Policía de Investigaciones de Chile permitió detener en La Paz a Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Jhonsson Cruz.

Salvatierra Vigo, de 29 años, tenía una orden de captura por el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora de El Porvenir. Los delincuentes exigieron US$300 mil para liberarlo. La víctima permaneció 15 días cautiva antes de recuperar su libertad.

Jhon Cruz Arce logró adelantar su salida del penal por estudio y trabajo. Foto: difusión
Jhon Cruz Arce logró adelantar su salida del penal por estudio y trabajo. Foto: difusión

La caída de Cruz Torres se conoce en un momento en que Los Pulpos volvieron a estar bajo atención por hechos de violencia en Trujillo. El secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla ocurrió durante una incursión armada que dejó cuatro personas asesinadas.

Lara Tantaquilla fue liberado cerca de su vivienda, según información policial, mientras la PNP mantiene diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

El padre de Jhonsson Pulpo, Jhon Cruz Arce, recuperó su libertad el 15 de julio de 2025 tras permanecer 17 años en prisión. Cumplía desde 2008 una condena de 25 años por el asesinato de su expareja y de un hombre en Trujillo. Para entonces, las autoridades ya señalaban a su hijo como el heredero de la estructura levantada por la familia Cruz Arce.

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